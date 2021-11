El parón mental de Jon Rahm: renuncia al Race to Dubai de golf y cierra su año más frenético

"La mente no daba para más. Voy a colgar los palos y a hacer cualquier otra cosa. Me hace falta un descanso del deporte", explicaba Jon Rahm tras no pasar el corte en Valderrama. Cuatro semanas después de estas declaraciones, el golfista español va a dar por terminada la temporada de 2021. Ha sido un gran año de resultados, pero también ha tenido momentos malos que han minado la moral. El de Barrika se refugiará en su familia para volver a pleno nivel en 2022.

Este lunes Rahm comunicaba su baja del DP World Tour Championship esgrimiendo motivos familiares y de preparación. "Las exigencias de una temporada larga con muchos altibajos me han quitado mucha energía. Siento que necesito tomarme un tiempo más grande para recargar mis baterías, al tiempo que paso horas de calidad con mi familia", concretaba el vasco. No es para menos. Las bajas por la Covid-19, entre ellas la que le hizo perderse los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, han sido su principal Rubicón.

No sabe si podrá retener su condición como número uno del mundo, pero prioriza su salud mental y la necesidad de parar para estar con Kepa, la persona que está por encima del golf. Dependerá de los resultados de Collin Morikawa en las dos citas que tiene por delante. Pase lo que pase, la temporada del 'León', a pesar de ser la que menos torneos ha disputado, confirma un nuevo paso adelante en su carrera. Su juventud sigue siendo el argumento principal para creer en que hay muchos éxitos por llegar.

No revalidará el título de la Race to Dubai, la competición que mezcla torneos de la PGA y del European Tour, pero este 2021 estará marcado para siempre en su trayectoria por sumar su primer 'major'. El triunfo en el US Open supuso el inicio de la leyenda que quiere crear; ningún español lo había hecho antes. Ahora tiene por delante mes y medio de descanso hasta que viaje a Hawaii, donde disputará el primer torneo de 2022: el Sentry Tournament of Champions.

Una montaña rusa

Después de su victoria en el US Open, no se puede hablar de Rahm como uno de esos profesionales malditos de cara al triunfo en las grandes citas. Pero el vasco ha sufrido todo el mal augurio que podría acumular durante este año. Podría tener seguramente un título más si durante The Memorial no hubiera dado positivo, dejando esa imagen surrealista abandonando el campo cuando se lo comunicaron. Qué decir de la reinfección antes de los JJOO.

La semana pasada ha cumplido los 27 y, si hizo recuento de sus 26, no puede tener queja de lo vivido de forma positiva. Kepa nació en el mes de abril de 2021 y esa alegría no se puede comparar con ninguno de los títulos, aunque naciera el mismo día que su Athletic perdía la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Con las precauciones que tomaba por la Covid-19 y su presencia en los torneos, se tomó también un tiempo que quería con su primer hijo.

Completa este gran año con quince torneos dentro del top10 final y con la posibilidad de haber ganado alguno de ellos. En el Tour Championship se quedó a un solo golpe y a dos en The Northern Trust, las dos citas en las que se quedó más cerca. Tiró del carro de Europa en la Ryder Cup, pero no pudo impedir el triunfo de EEUU. Además, quedó segundo en la FedEx Cup, la competición que mide los golpes que dan los golfistas en cada torneo y que suele medir la regularidad de los profesionales.

El futuro

El regreso de la normalidad total al circuito PGA llevará también al de Barrika a afrontar con más ganas la nueva temporada. A sus 27 años llegará con la madurez que le ha dado este año tan complicado de gestionar. Los éxitos que también ha ido acumulando son una prueba de que está preparado para ganar en cualquier sitio. Llevaba sin tocar un palo varias semanas, algo que también sucedió en 2019 y aún así llegó al DP World Tour Championship y lo ganó. Este año ha preferido descansar.

La mirada, evidentemente, se centra sobre los 'major'. Reeditar los éxitos de Severiano Ballesteros, Chema Olazábal y Sergio García en el Masters de Augusta es la imagen que todos los aficionados del mundo del golf en España desean ver algún día. Qué decir de los tres British Open que consiguió Seve, la eterna comparación a la que se enfrenta Rahm cada año desde que llegó a la élite y, además, sigue cosechando éxitos.

El futuro es para Jon Rahm. Seguro que después de este parón va a volver más fuerte que nunca. París llegará en tres años para tratar de remediar la mala fortuna vivida con el episodio de Tokio 2020. Antes tiene toda la temporada de 2022 para tratar de dar continuidad a los grandes momentos vividos en 2021. Este año se ha convertido en uno de los mejores deportistas españoles y, con esta condición, tratará de seguir ganando adeptos y reviviendo pasiones del pasado en España con el golf.

