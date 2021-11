El Abierto de Australia 2022 pierde fuerza: sin Federer y con la duda de Djokovic por la Covid-19

La temporada 2021 en el tenis continúa adelante con la celebración de las ATP Finals, pero el punto de mira ya se comienza a poner en el próximo año. Y, en especial, en la celebración del Open de Australia 2022. ¿Por qué? Porque del eterno 'Big Three' tan solo Rafa Nadal parece tener su presencia asegurada. Roger Federer es baja segura, mientras que lo que suceda con Novak Djokovic es toda una incógnita.

Si hay unas fechas marcadas en rojo en el calendario del tenis, esas tienen que ver con los cuatro Grand Slam. El primero de ellos es este Abierto de Australia que se celebra en el mes de enero de cada año. En la última edición, se proclamó ganador un Djokovic que se llevó el resto de Majors, a excepción del US Open.

Precisamente, el número 1 de la ATP ha sido noticia en los últimos días por su posible ausencia en el Open de Australia. El motivo no es otro que la vacunación de la Covid-19. Lo cierto es que sus actuaciones durante la pandemia del coronavirus han sido cuanto menos controvertidas y él mismo sigue jugando con la polémica al negarse a responder si está vacunado o no.

Novak Djokovic celebra su puesto de número 1 de la ATP en 2021 Reuters

El misterio se deberá resolver, como muy tarde, cuando se confirme el cuadro del Abierto de Australia 2022. Y todo porque en el estado de Victoria no se da permiso al acceso al territorio australiano si no se está vacunado contra la Covid-19. Daniel Andrews, primer ministro del estado de Victoria, ya se refirió a ello el pasado mes de octubre: "No creo que ningún tenista no vacunado obtenga una visa para entrar a este país".

El propio Djokovic respondió a Andrews. "No se puede discriminar a alguien si quiere decidir por sí mismo si quiere vacunarse o no. Estoy muy decepcionado con la sociedad mundial en este momento y la forma en que los medios de comunicación transmiten y presionan a todas las personas", afirmó el nueve veces campeón del Open de Australia.

Después se conoció que Australia no obligaría a la vacunación para entrar en su país. Pero todo continúa en el aire luego de que los casos de la Covid-19 hayan continuado incrementándose en todo el mundo. Si estará o no 'Nole' seguirá siendo una incógnita al menos unas semanas más, pero lo que ya se ha confirmado es la ausencia segura de Federer.

El calvario de Federer

El tenista suizo se resiste a confirmar su retirada y quiere volver a sentirse tenista, al menos durante un tiempo más. Precisamente, era recientemente cuando Djokovic ha confirmado que espera estar en activo durante dos años más. Cuánto seguirá jugando Federer no se sabe, pero se pensaba que podría llegar a disputar el Abierto de Australia el próximo mes de enero.

Sin embargo, Roger Federer causa baja por lesión. Y es algo que ya ha podido confirmar Ivan Ljubicic, uno de sus hombres de confianza y también preparador. El extenista ha confesado así que no hay una probabilidad real de verle en las pistas de Melbourne. "Volveremos a verle en acción el año que viene pero no sé exactamente cuándo. Está llevando a cabo una rehabilitación. Se está recuperando lentamente y no tiene ninguna prisa", dijo en declaraciones para Sky Sport Italia.

Roger Federer, en Wimbledon 2021 Reuters

Para Reuters, también quiso dejar claro que eso no significa que merodease la idea de la retirada, al menos "a corto plazo". "Hemos hablado bastante y puedo garantizar que quiere seguir jugando a tenis. No creo que vaya a retirarse de manera abrupta y a corto plazo", pudo confirmar. Así las cosas, aunque Federer no esté en el Melbourne Park, sí que volverá a jugar en 2022, en el que podría ser su particular 'The Last Dance'.

Rafa Nadal, un fijo

Sin Federer y con la incógnita de Djokovic, el que salvo un contratiempo de última hora estará en el primer Grand Slam del año será Nadal. El propio tenista español ya confirmó hace unas semanas que en su hoja de ruta para los próximos meses estaba marcado en rojo el estar en el Abierto de Australia. Y es que el de Manacor se ha mantenido alejado de las pistas desde el pasado agosto.

Fue este mismo mes de noviembre cuando, desde París, aseguró que se encontraba cada vez mejor y que su objetivo era no fallar a la cita australiana: "He vuelto a los entrenamientos y me siento mejor. Estuve apartado de las pistas tras la cirugía en septiembre, pero he vuelto a coger la raqueta".

Rafa Nadal, en el Torneo de Washington 2021 EFE

"Hay días mejores y otros días menos buenos. Pero hasta ahora las señales son buenas y tengo esperanzas. Empiezo a tener más días buenos", continuó entonces un Rafa Nadal que todavía no ha descartado estar en Abu Dabi: "Espero jugar en Abu Dabi. Quiero estar en el Abierto de Australia, pero quiero haber jugado antes".

