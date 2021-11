Federer continúa con su calvario: baja en el Abierto de Australia de tenis

Roger Federer sigue dentro de un túnel bastante oscuro. El tenista suizo no encuentra la manera de volver al circuito profesional y su carrera pende de un hilo. Los fantasmas de una posible retirada siguen ahí, amenazando con hacer acto de presencia en cualquier de momento para sacar de la circulación a uno de los mejores jugadores de la historia. La mala noticia que ha recibido es que no estará en el próximo Abierto de Australia.

El tenista suizo se ha tenido que someter a tres operaciones de rodilla en los últimos 18 meses, lo que ha provocado que no haya disputado apenas partidos en los últimos dos años. Mucho tiempo de baja, poco ritmo de competición y ausencias tan sonadas como la de los últimos Juegos Olímpicos.

Federer reapareció durante esta temporada para hacer una pequeña puesta a punto antes de intentar su Grand Slam número 21 en Wimbledon. Las sensaciones en cuanto al juego, a pesar de superar los 40 años y de haber estado tanto tiempo sin competir, fueron bastante buenas. Sin embargo, tras su paso por el All England Club, Federer revivió su calvario.

Roger Federer, en Wimbledon 2021 Reuters

Así llegó esa traumática ausencia en la cita olímpica y después su renuncia a disputar el US Open. Poco después de faltar a la gira americana llegaría la terrible noticia de que Federer decía adiós a la temporada por sus problemas de rodilla y que no reaparecería hasta entrado el 2022.

Dudas con su reaparición

Desde entonces, lo que pudiera suceder con el suizo ha sido una incógnita hasta que una persona muy cercana a él como es Ivan Ljubicic ha hablado sobre los próximos pasos del jugador helvético. En una entrevista para Sky Sports Italia con motivo de su participación como comentarista en las ATP Nitto Finals, el entrenador de Federer ha confirmado que no estará en Australia y que no hay fecha para su vuelta.

"Volveremos a verle en acción el año que viene pero no sé exactamente cuándo. Está llevando a cabo una rehabilitación. Se está recuperando lentamente y no tiene ninguna prisa". De esta manera, el título de Grand Slam 21, en caso de llegar a su palmarés, no será en el Melbourne Park.

El tenista suizo Roger Federer Reuters

Por otro lado, Ljubicic analizó la actualidad del tenis mundial y en particular cómo ve al circuito y a los jugadores que están disputando en estos momentos las ATP Finals. Allí, el espigado exjugador valoró a Novak Djokovic, actual número 1 del mundo, como el gran candidato a la victoria: "El favorito siempre es Djokovic. En París se quitó el trauma de la final del US Open".

Por último, Ljubicic se mostró encantado de regresar a tierras italianas donde entrenó durante años: "Vine a Italia en 1993 y tenía problemas económicos, por lo que también formé parte de un proyecto parecido. Lo que me sucedió después en mi vida es gracias a la oportunidad que tuve en Moncaglieri, muy cerca de Turín. 25 años después me encuentro en la misma ciudad y ser embajador de un proyecto tan parecido me ilusiona".

"Es un proyecto solidario que dará la oportunidad a quienes no pueden permitírselo para alcanzar sus sueños. Tener las ATP Finals en Turín es como si se cerrase un círculo para mí. Clasificarte para las ATP Finals es la mayor emoción que puedes experimentar y que las finales se celebren en Turín es muy especial".

