Cristiano Ronaldo, ante su peor momento: traspaso a la baja, crisis con el United y Portugal casi sin Mundial

Este 2021 no pasará a la historia por ser uno de los grandes años de Cristiano Ronaldo. Desde cambiar la Juventus de Turín por el Manchester United, en un traspaso a la baja a cambio de 15 millones de euros, cuando se habla del cinco veces ganador del Balón de Oro, a su último revés: la selección de Portugal jugará la repesca para estar en el Mundial de Qatar 2022.

Portugal deberá jugarse su billete para la próxima edición de la Copa del Mundo de fútbol, que comienza el próximo 21 de noviembre de 2022, en la repesca. Un gran varapalo para la que, a priori, era una de las selecciones favoritas a alcanzar el Mundial. Y todo después de caer contra Serbia por 1-2.

El combinado luso no ha podido acabar como líder de su grupo y eso provoca que vaya directo a la repesca. Una situación que no ha gustado nada a un Cristiano Ronaldo que demostró su frustración después de finalizar el encuentro frente a la selección de Serbia. Primero con un frío gesto hacia su entrenador, Fernando Santos, que no tardó en hacerse viral y después por las palabras con las que dejó claro que "no hay excusas" para lo sucedido.

Cristiano Ronaldo y Fernando Santos discutiendo tras un partido de Portugal EFE

"El fútbol nos ha demostrado una y otra vez que a veces los caminos más tortuosos son los que conducen a los resultados más deseados. El resultado de ayer fue duro, pero no lo suficiente como para hundirnos. Nuestro objetivo de llegar al Mundial 2022 sigue muy vivo y sabemos lo que tenemos que hacer para conseguirlo. No hay excusas. Portugal se dirige a Qatar", apuntó Ronaldo en sus redes sociales.

Cristiano no desfallece. Sabe que, probablemente, este Mundial de Qatar será el último que dispute en su carrera. A la cita llegará con 37 años. Es decir, para la siguiente edición de la Copa del Mundo, que se celebra en Canadá, México y Estados Unidos en 2026, el delantero portugués ya habrá superado la barrera de los 40.

¿Fin del reinado?

Si bien es cierto que Cristiano siempre ha dejado claro que se ve jugando más allá de los 40, también lo es que los años no pasan en balde ni para él. Todo un profesional del fútbol que se ha sacrificado como pocos a lo largo de su carrera. Pero su última temporada en la Juventus ya sembró la duda sobre su rendimiento.

A la Vecchia Signora llegó el '7' después de haber hecho historia con el Real Madrid. Tras conquistar La Decimotercera, el futbolista luso decidió poner fin a su capítulo en el club blanco para comenzar una nueva aventura en Italia. Aterrizó así en la Serie A como el gran goleador del mundo, el jugador que había marcado una era del fútbol junto a Leo Messi.

Cristiano Ronaldo ganó el Balón de Oro 2016

En Turín fue acogido como la gran estrella que es. Se habló incluso de 'Cristianodependencia', pero los meses fueron pasando y también las críticas se cebaron con él. De ahí a que la Juventus llegase a perder el cetro del fútbol italiano en favor del Inter de Milán. Y eso, unido a la crisis financiera de la entidad bianconera, acabó con su salida.

Se habló entonces de un posible regreso al Real Madrid, algo que desmintieron todas las partes. Cristiano publicó entonces un contundente mensaje en Instagram en el que daba por cerrada su historia en el trece veces campeón de Europa. De ahí a hablarse de un futuro en el PSG junto a Messi y Sergio Ramos o de su apuesta por el Manchester City de Guardiola.

La entrada en juego de sir Alex Ferguson hizo que Cristiano Ronaldo se acabara de decantar por el Manchester United. Un traspaso a la baja que no hacía otra cosa que indicar que los nombres propios del fútbol actual son los Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Júnior y compañía.

Cristiano Ronaldo, en un partido del Manchester United de la temporada 2021/2022 Reuters

Desde la Juventus ya clamaban con que lo mejor para todos era que Cristiano se fuese lo antes posible. Dicho y hecho. Regreso a Old Trafford para aportar su granito de arena a que el United volviese a reinar en la Premier League y en la Champions. Pero nada más lejos de la realidad.

15 millones de euros desembolsó el club de Mánchester a la Juventus por Ronaldo. El fenómeno CR había vuelto a casa y eso provocó que se marcase un récord de ventas de su camiseta en las primeras 24 horas tras confirmarse su regreso. Pero superado el boom, los resultados en lo deportivo no acompañan.

El Manchester United marcha sexto en la Premier después de haberse disputado las primeras once jornadas de la liga inglesa. 17 puntos suman los diablos rojos por los 26 del Chelsea, el líder de la clasificación. Para el recuerdo, la goleada sufrida frente al Liverpool en el Teatro de los Sueños por 0-5, manita incluida.

Cristiano Ronaldo, contra el Liverpool Reuters

En lo individual, sus números no son malos. Acumula 9 goles en lo que va de temporada 2021/2022. 12 partidos con el Manchester United entre Premier y Champions para una media de un tanto cada 161 minutos en la liga inglesa y de una diana cada 68' en la máxima competición continental. Pero no es suficiente. Él lo sabe y por ello tira de ambición para cambiar el rumbo tanto de su equipo como de Portugal camino al Mundial de Qatar.

