Cristiano estalla tras la derrota de Portugal: discusión con Fernando Santos en el pleno césped

No fue el partido soñado para la selección de Portugal. El conjunto luso era gran favorito para estar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero tropezaron en el momento menos oportuno cuando lo tenían todo de cara. Disponían de una ocasión perfecta para sellar su pase de manera directa, pero sucumbieron ante Serbia.

En casa, con la ciudad de Lisboa volcada con el equipo nacional y con todas sus estrellas en el césped. Sin embargo, un gol de Mitrovic en el descuento provocó la locura en el equipo serbio y la decepción total en los portugueses que no se tomaron nada bien una derrota con la que además nadie contaba.

Quien peor se tomó este tropiezo, como suele ser habitual, fue Cristiano Ronaldo. El futbolista del Manchester United, que no consiguió ver puerta, se marchó profundamente cabreado con el resultado y con el desempeño de un equipo que no sabe dar la cara en los días importantes. Hay encuentros que se deben ganar más por grandeza que por fútbol y así se lo hizo saber a Fernando Santos. Quizás también se acordaba del tanto que no le fue concedido en el partido de ida por falta de la tecnología de gol y que ahora le habría dado el pase a Portugal.

El capitán de la selección lusa dejó una imagen un tanto desacertada al ponerse a discutir con su entrenador en pleno terreno de juego, nada más escuchar el pitido inicial y cuando la derrota todavía estaba muy caliente. Mientras el técnico felicitaba a los jugadores serbios y animaba a los suyos, Ronaldo le recriminó algunas decisiones.

Mientras tanto, un Fernando Santos condescendiente, miraba a Ronaldo desde la lejanía como incluso sabiendo que el '7' podía tener razón, pero que ya no había solución, además de estar dándose cuenta que no era el momento ni el lugar para discutir aspectos de un partido que ya estaba perdido.

Cristiano le hacía gestos con los dedos señalándole varios aspectos técnicos y tácticos del equipo, seguramente de un final de partido en el que Portugal intentó conservar el resultado, modo de juego que se le terminó volviendo en contra después de tener el choque completamente controlado.

Cristiano Ronaldo discute con Fernando Santos tras el Portugal - Serbia EFE

Desastre para Portugal

Portugal se adelantó en el minuto 2 de partido gracias a un gol de Renato Sanches. Todo estaba a pedir de boca para los lusos que iban camino de saldar su fase de grupos con seis victorias y dos empates en ocho partidos, una participación excelente. Sin embargo, fueron a caer en el día menos indicado.

Las dos selecciones llegaban empatadas a 17 puntos, pero eran los lusos quienes tenían a todo el Estadio Da Luz entregado para la ocasión, sobre todo después de ese tempranero gol. No obstante, perdieron la ventaja pasada la primera media hora de juego. El empate campeó en el marcador hasta que Mitrovic hizo el tanto de la victoria en el descuento para mandar a Portugal directamente a la respeca. Un duro trance que tendrán que superar si quieren estar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, la que será la última de la estrella lusa en su carrera deportiva casi con total seguridad.

