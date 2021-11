Mbappé mantiene a raya al PSG: su gran objetivo no cambia y su futuro solo pasa por el Real Madrid

Mbappé fue la gran figura de la selección francesa en su decisivo partido ante Kazajistán. Era un rival asequible para la consideraba mejor selección del mundo, pero había que ganar, golear y convencer. Además, con este triunfo, Francia sellaba su billete para estar en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022 donde defenderán el título conseguido hace tres años en Rusia.

La estrella del combinado galo fue el mejor del partido con diferencia y encarriló el asunto con una actuación estelar. Le bastaron 30 minutos para dejar las cosas claras y poner a los suyos con una amplia ventaja en el marcador. Sin embargo, sus regates y sus buenas definiciones no se limitaron solo al terreno de juego.

Tras el partido, un pletórico Mbappé fue citado por los medios de comunicación y fue preguntado, no solo por la brillante victoria y por su genial exhibición, sino de nuevo por los rumores que circulan sobre su futuro y las posibilidades que hay tanto de quedarse en el PSG como de vestir de blanco la próxima temporada y jugar para el Real Madrid.

Mbappé con el balón del partido tras marcarle un póker a Kazajistán Reuters

Mbappé fue preguntado por su continuidad en el conjunto galo y, aunque no quiso mojarse en un principio dejando un dubitativo "no lo sé", terminó cerrando la puerta al conjunto galo con una frase que no ha gustado en las altas esferas del PSG.

"Ya he hablado de ello antes", aseguraba Kylian a los micrófonos de TNT Sports, haciendo referencia a lo dicho en parones internacionales interiores y en entrevistas previas en las que reveló todo lo sucedido durante el verano, cuando estuvo muy, muy cerca de fichar por el Real Madrid.

De esta forma, Mbappé parece no variar su plan inicial y sigue pensando en blanco y en el Real Madrid. Está claro que no quiere ensuciar el ambiente y que está centrado en terminar bien la temporada con el PSG, ganando la mayor cantidad de títulos posibles, pero nada ha cambiado en su horizonte. Los días que pasan solo reafirman más el pensamiento que tenía a finales de agosto cuando estaba decidido a firmar por el Real Madrid.

Por otro lado, en una entrevista con Telefoot, Mbappé aseguró que lo vivido durante la última ventana de fichajes le hizo madurar profundamente, ya que sufrió mucho con la encerrona que le hicieron desde París y desde Qatar. El jugador galo estaba decidido a cumplir su sueño, pero no le dejaron, y eso le ha convertido en una persona más fuerte en lo anímico y también en lo mental. Todo ventaja para el Real Madrid que recibirá a un jugador más hecho y más motivado para alcanzar la cima.

Mbappé marcando un gol con Francia Reuters

Francia entregada, pero sin París

Francia va camino de superar uno de sus grandes miedos. La afición gala sabe que tiene al mejor jugador de los próximos 10 años y temían, de algún modo, que su salida de París pudiera reducir su implicación con el equipo nacional. Lo seguiría dando todo y marcando la diferencia, pero no es lo mismo permanecer las 24 horas del día allí que estar viajando, sin sentir el ambiente cada jornada del pueblo francés y de su campeonato.

Sin embargo, con actuaciones y exhibiciones como la realizada ante Kazajistán, Mbappé le demostró a toda la afición francesa que, lejos de estar descentrado, su ambición por seguir ganando y seguir conquistando títulos con Les Bleus es imparable e inabordable.

En el decisivo duelo camino del Mundial no solo dio la cara, sino que dejó uno de sus mejores partidos con la camiseta nacional. Cuatro goles que decantaron un partido en el que tenía que lucirse. De hecho, le bastó con media hora para poner la contienda del lado de los suyos con tres tantos de goleador total. Primero definiendo al palo corto y de primeras tras una llegada por banda, después sabiendo encontrar su sitio en el área y por último marcando los tiempos por arriba con un cabezazo inapelable.

Mbappé estaba en racha y lo demostró en el segundo tiempo con una asistencia más para seguir haciendo grande la goleada y con el cuarto tanto aprovechando dos de sus mejores virtudes, su velocidad y su definición en carrera. Disparo raso al palo largo tras ganar la espalda a la defensa y a la jaula.

Mbappé y Benzema celebra un gol Reuters

Menos contrato y más Benzema

Han pasado varios meses desde que el jaleo con su fichaje pasó a segundo plano y eso significa que han avanzado los días de manera imparable. La realidad es que Mbappé está a solo mes y medio de ese ansiado día 1 de enero que marcará el principio de su nuevo futuro. Después de ese día podrá decidir para qué equipo jugar y, lo que todos piensan, será libre para firmar por el Real Madrid.

A medida que su contrato se agota, su relación con Karim Benzema se va afianzando. El delantero del Real Madrid y el del PSG son uña y carne como demuestran en cada convocatoria de la selección francesa. Inseparables dentro y fuera del campo, se asocian y se buscan sin parar como demostró la asistencia de Mbappé para Benzema en su segundo gol.

Además, los dos han dejado ya mensajes cruzados de deseo por jugar juntos y Benzema está haciendo sus labores de agente especial para terminar de convencer a Mbappé de que su futuro tiene que estar junto a él en el club blanco. Primero compartiendo delantera y después asumiendo su relevo.

[Más información: El Real Madrid está preparado: de Mbappé a Bale, las claves para el mercado de fichajes]

Sigue los temas que te interesan