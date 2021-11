Mbappé vuelve a pronunciarse sobre su continuidad en el PSG y se rinde a Karim Benzema

Kylian Mbappé sigue sin aclarar la decisión que tomará respecto a su futuro. El jugador del PSG acaba contrato en 2022 y el Real Madrid quiere su fichaje. Mientras la entidad parisina espera convencerle de una renovación, el atacante ha vuelto a repetir que no sabe qué pasará con su situación. Además, ha destacado la calidad de Karim Benzema en una nueva muestra de su gran relación.

El delantero, tras el encuentro de Francia, rompió su silencio. "No lo sé todavía", indicó respecto a su futuro. "Ya dije que he pasado cinco años extraordinarios aquí, he disfrutado de cada instante y continúo haciéndolo. Van a llegar muchas cosas importantes aquí, pero ya he hablado de ello antes", explicó en TNT Sports.

Unas declaraciones que ha acompañado de una entrevista en Téléfoot donde, además de reflejar su sintonía con Benzema, ha destacado sus objetivos de cara a la temporada que tiene por delante con el PSG. "No estamos del todo satisfechos, queremos hacer historia. Lo único que queremos es ganar"; ha afirmado en la televisión francesa. "Siempre tengo los mismos objetivos: ganarlo todo".

"Vider son sac après toutes les fausses rumeurs, les non-dits ça aide. Mais je suis beaucoup mieux physiquement, beaucoup plus heureux dans ma vie : ça aide pour faire de grandes performances !"



Mbappé revient sur sa prise de parole en octobre dernier, au micro de @JulienMaynard pic.twitter.com/NzHx2R5q7v — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 14, 2021

Mbappé, además, ha incidido en su intención de hacer historia en el fútbol. "Siempre he tenido la determinación de dejar mi nombre y espero seguir así", ha relatado. "Sé de lo que soy capaz". Una seguridad que llega tras las críticas sufridas en la Eurocopa con su famoso penalti fallado: "Hoy tengo más confianza que antes, pero soy humilde y estoy decidido a hacer grandes cosas esta temporada".

"Lo que me pasó este verano, me moldeó. Tirar el penalti fallado decisivo uno tras otro, luego un no traspaso, pone a prueba tu mente, tus límites. Respondí de la mejor manera posible: esto me fortaleció". Por ello su explosión con la selección gala es tan importante: "Ayuda a desahogarse después de todos los falsos rumores".

"Benzema mérite tout ce qui lui arrive. C’est un grand joueur, qui a marqué l’histoire du Real Madrid. Il a fait des grandes choses en Bleu : il a eu une longue pause, il est de retour, et tout le monde est content de lui."



Mbappé parle de Karim Benzema ! (@JulienMaynard) pic.twitter.com/ZOZlIqtOhR — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 14, 2021

Respecto a su relación con Benzema y su candidatura al Balón de Oro, Mbappé ha sido claro: "Benzema se merece todo lo que le pasa. Es un gran jugador, que marcó la historia del Real Madrid. Hizo grandes cosas en Azul: tuvo un largo descanso, está de vuelta, y todo el mundo está contento con él".

Una relación que podría continuar en el Real Madrid en caso de que Mbappé dé el gran paso. El club merengue ya envió su oferta al PSG y el club parisino no dio su brazo a torcer. En enero, con Mbappé disfrutando de total libertad para negociar, habrá un nuevo episodio en la historia del francés.

[Más información - Mbappé, Pogba, Rudiger…: diez fichajes libres a seguir por el Real Madrid]

Sigue los temas que te interesan