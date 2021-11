Vuelve Rafa Nadal: lo que se sabe del regreso del tenista al circuito ATP

Los aficionados al tenis están de enhorabuena. Rafa Nadal ha confirmado que vuelve. Todavía no es seguro que sea en el torneo de Abu Dabi, aunque ese es su objetivo: volver a competir en diciembre para estar así mejor preparado para el comienzo del año 2022 con el Open de Australia.

Hay que recordar que el tenista español se mantiene alejado de las pistas desde el pasado mes de agosto. Una dolencia en el pie izquierdo le ha hecho estar fuera y ahora encara la recta final de su recuperación. De ahí que se muestre optimista de poder volver a jugar ya el próximo mes de diciembre.

Este lunes, Nadal ha acudido a París por unos compromisos publicitarios y ha sido allí donde ha dejado constancia de su mejora: "He vuelto a los entrenamientos y me siento mejor. Estuve apartado de las pistas tras la cirugía en septiembre, pero he vuelto a coger la raqueta".

Nadal, durante el partido ante Schwartzman REUTERS Benoit Tessier

"Hay días mejores y otros días menos buenos. Pero hasta ahora las señales son buenas y tengo esperanzas. Empiezo a tener más días buenos", ha continuado explicando Rafa, quien decidió renunciar a seguir adelante con la temporada 2021 después de caer ante Lloyd Harris en los octavos de final del Torneo de Washintgon.

Hoja de ruta

Rafa Nadal no ha disputado este año ni Wimbledon ni el US Open, así como tampoco estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Tokio. "Espero jugar en Abu Dabi. Quiero estar en el Abierto de Australia, pero quiero haber jugado antes", ha señalado el de Manacor.

Durante el acto publicitario con su marca de raquetas, Babolat, el deportista ha hablado también sobre el deporte que le apasiona: "No tenemos que renunciar a innovar en el tenis para que siga siendo atractivo. Esto es lo que trato de hacer en mi academia y con mi fundación que trabaja en la educación de los niños. El tenis no es solo una competición, es un todo".

