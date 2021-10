El día que Rafa Nadal ganó a Jon Rahm en un partido de golf: "Intentaba hablar con él, preguntarle..."

Jon Rahm se ha convertido en el máximo exponente del golf español. Además, desde hace unos meses, también es el jugador número uno del ranking. Logros que pocos podían imaginar y que le han bastado para hacer historia con toda una carrera por delante. Por ello, probablemente ni Rafael Nadal se crea ahora que hubo un día en el que ganó con claridad al golfista vasco durante un partido.

La anécdota, desconocida hasta el momento, la ha desvelado el propio Jon Rahm en el blog que comparte con la Federación Vasca. En él, el de Barrika recuerda cómo fue su primer encuentro con Nadal y cómo el balear, un gran aficionado al golf, apenas dejó opciones a un Rahm que por entonces era universitario. Gracias al tenista, Rahm consiguió entrar en uno de los clubes más exclusivos de todo el mundo y admirar un paisaje que solo Nadal le estropeó con su victoria.

"La oportunidad de jugar con Jon Rahm surge a través de Ricardo Relinque". Rahm relata que se estaba barajando incluir a alguien del equipo de Relinque en su staff. "Yo estaba en la Uni, en Arizona State, y fuimos de San Diego a Palms Springs porque Rafa estaba jugando al tenis en Palm Springs". Fue el balear el que le propuso jugar y él no pudo decir que no a una persona a la que admiraba.

Tal era la pasión de Rahm por Nadal que, según cuenta el número uno del mundo del golf, el único libro que se había leído entero hasta el momento era la biografía del de Manacor. "Fuimos a un sitio que se llama Porcupine Creek. Es el jardín de Larry Ellison, el cofundador de Oracle. Es un club muy privado en el que se quedan los del tenis". Y allí, en una zona donde solo unos pocos consiguen entrar, ocurrió todo.

El gran miedo de Jon

Rahm estaba nervioso y con ganas de preguntar. Posiblemente esa sensación que ahora vivirán muchos pequeños cuando se acercan al de Barrika. "Yo iba emocionado, diciendo: 'Buah voy a jugar con Rafa, mogollón de preguntas, lo que voy a aprender…'. Pero aquello fue bastante diferente". Tanto que Nadal no hizo prisioneros.

"En 18 hoyos me habló lo mínimo. Me quería ganar y punto. Y me ganó. Le di ocho golpes y en el tee del 13 él estaba cuatro bajo par del campo y yo una menos [...]. Yo intentaba hablar con él, preguntarle del libro y él… nada, con máxima determinación, pensando sólo en ganar", cuenta Jon Rahm en su blog.

Su deseo solo es volver a jugar con Nadal. "Yo estaba bastante acoj…, súper impresionado, jugando con Rafa". Por ello, espera poder tomarse la revancha cuanto antes para reencontrarse con un amigo. Ahora, eso sí, con Jon Rahm siendo número uno del mundo y habiéndose situado en lo más alto de la historia de la disciplina en España.

