Jon Rahm cierra el círculo en el US Open: el 'elegido' del golf que hace historia y que apuntaba al kung-fu

A lo grande. Así terminó Jon Rahm su actuación en el US Open 2021 que le sirvió para cerrar de forma maravillosa lo que minutos más tarde sería el primer 'Major' de su carrera profesional. A sus 26 años, se espera que sea el inicio de una larga lista, aunque de momento, el de Barrica ya ha dejado su sello en la historia del golf español ganando donde no lo había hecho nunca un jugador nacional.

Con dos birdies en los hoyos 17 y 18 terminó la escalada al éxito de Rahm en sus últimos minutos sobre el verde de Torrey Pines. Nadie había conseguido finalizar así el US Open desde que lo hiciera Tom Watson en el año 1984. Un final de leyenda para cerrar un círculo con un torneo que ha sido mágico y que ha escrito la primera página de su legendaria carrera. O la segunda, ya que Rahm ya tocó el cielo después de alcanzar el número 1 del ranking mundial y devolvérselo al golf español 31 años después.

Cinco años de magia

Su triunfo en el US Open ya es uno de los momentos deportivos del año por la forma tan brillante en la que Rahm cerró su concurso. Con dos golpes sublimes en los dos hoyos más complicados, los de la hora de la verdad, Jon consiguió ponerse como líder del torneo y pasar toda la presión a un Louis Oosthuizen que sucumbió ante el poderío del jugador de Barrica.

Esta victoria le ha servido también a Rahm para cerrar un círculo histórico con este torneo que siempre tendrá un sabor especial. Este ciclo ha tenido una duración de 5 años, un lustro mágico, espiritual, casi sobrenatural y que comenzó en el año 2016, cuando un joven Rahm todavía no era ni profesional.

Fue precisamente allí, en el torneo estadounidense, cuando Jon Rahm disputó su última competición como jugador amateur antes de pasar al profesionalismo. Allí finalizó como el mejor golfista de su categoría para una semana más tarde formar parte del circuito profesional y tan solo un mes después obtener su tarjeta del PGA Tour. Ahora, cinco años más tarde de aquellas vivencias, Jon ha sumado su primer 'Major' en uno de los campos que le vio crecer y que estará para siempre guardado en su recuerdo a pesar de que su carrera, con 26 años, solo acaba de empezar.

Un camino diferente

Desde sus comienzos y desde su irrupción en el panorama internacional del golf, Jon siempre ha sido víctima de las recurrentes comparaciones que siempre se hacen con los jóvenes talentos. El nombre de Rahm ha estado siempre ligado con el del mítico Severiano Ballesteros, por lo que ha sido prácticamente imposible no pensar en su figura como en la de su gran sucesor.

Aún así, el de Barrica siempre ha querido desmarcarse de estas comparaciones para poder escribir su propio legado y su propio camino, la historia de Jon Rahm. Así, su destino le ha guardado para él una ruta diferente a la del resto de grandes del golf español. Ganar el US Open le pone a la cabeza de este deporte en el territorio nacional, ya que nadie había conseguido levantar el título antes. A pesar de todo, esto no le impidió a Rahm acordarse del gran 'Seve' nada más salir campeón.

Es el noveno grande para el golf español y el primero llegado desde el US Open después de más de 40 intentos. En su mano está también poder seguir escribiendo esta particular historia a su medida si consigue lograr la victoria también en el PGA, el otro 'Major' que le falta al golf español. Un legado con sello propio y diferente que el destino ha querido que no tenga comparación posible con ningún otro.

Un artista multidisciplinar

Jon Rahm es uno de los grandes del deporte español, una de las mayores referencias a nivel internacional y uno de los candidatos más importantes, por ejemplo, a colgarse una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. Después de esta victoria, Rahm llega lanzado a la gran cita del año en Japón donde será uno de los astros a seguir.

Sin embargo, hubo un tiempo en el que la vida de Rahm no era solo golf, a pesar de que siempre ha estado ligado a este deporte. Jon nació el 10 de noviembre de 1994 en Barrica, Vizcaya, y a los 10 años ya tuvo su primer contacto con el mundo del golf. Fue en el Club Deportivo Martiartu, antes de dar el salto a Club de Golf Larrabea.

No obstante, hubo un tiempo en el que la vida de Rahm no era solo cargar con sus palos de hoyo en hoyo. Era en su más tierna niñez, donde inspirado por su amor al deporte se convirtió en un artista multidisciplinar. El Rahm que hace unas horas gritaba de liberación y de felicidad sobre Torrey Pines hizo sus pequeños pinitos en el fútbol, en las palas y, sobre todo, en el kung-fu.

Ahora, convertido en una estrella del golf, resulta curioso y hasta gracioso comprobar cómo la vida elige los destinos de cada uno. En el caso del 'León de Barrika', su camino podría haber estado definido para terminar siendo profesional de una de las artes marciales de origen chino como es el kung-fu. Pero no fue así y ahora todos le admiran por su virtuosismo con el que ejecuta sus golpes.

'Elegido' por la Federación

Rahm ha saltado a las pantallas y a las portadas de todo el mundo después de una victoria histórica en el US Open. Sin embargo, como muchos grandes deportistas, tuvo unos inicios bastante complicados. A pesar de todo, siempre fue el 'elegido' y el 'protegido' de una Federación que vio en él a todo un talento que realmente podría llegar lejos.

Después de dar sus primeros pasos en el mundo del golf y de formarse en el Club de Golf Larrabea, Rahm no tardó en conseguir sus primeros éxitos, los que le hicieron ser el centro de todas las miradas de los grandes expertos. Por ello, en la Real Federación Española de Golf le echaron el lazo rápidamente incluyéndole en todas sus competiciones para dirigir y modelar así su crecimiento deportivo. Su presencia en los equipos nacionales se hizo una constante y empezó a encaminar así su vida, cada vez más cerca del profesionalismo.

En el año 2012, se produjo un momento clave dentro de su formación que terminó de pulir a un diamante que ya rompe récords en el golf profesional. Por aquel entonces, recibió una importante oferta de una gran beca, la de la Universidad del Estado de Arizona, donde su unió a uno de sus grandes mentores, Tim Mickelson. El hermano del mítico Phil Mickelson jugó un papel muy importante en la vida de Rahm después de pasar de ser su entrenador universitario para convertirse en su propio agente.

Jon se curtió en sus primeros meses fuera de España y de su casa y superó sus problemas iniciales de adaptación en una tierra en la que no conocía ni el idioma ni la cultura. A pesar de todo, cerro su etapa universitaria con un palmarés a la altura de los mejores de la historia y como número 1 del mundo, posición que mantuvo durante más de 60 semanas antes de empezar su ciclo místico en el US Open. Cinco años después de aquel final, Jon Rahm ha comenzado su leyenda.

