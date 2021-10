Jon Rahm anuncia un parón: "La mente no daba para más, me hace falta un descanso del deporte"

Jon Rahm parará las próximas semanas para descansar física y, sobre todo, psicológicamente. El jugador español, número uno del mundo, se quedó fuera del corte de segunda ronda en el Masters de Golf de Andalucía. Pese a disfrutar de Valderrama, el de Barrika confirmó ante los medios que llegaba agotado y que necesitaba apartarse de los focos durante algunas semanas.

Los últimos meses delelel español no han sido nada fáciles y, además de vivir su gran asalto al número uno del ranking, apenas ha podido desconectar desde junio de 2020. Este verano, con la Ryder Cup de por medio y con él llevando todo el peso del equipo europeo, finalizará con la mala imagen en Andalucía y su derrota hace una semana en la cita de Madrid.

Sensaciones

"Entre que no he metido una, y que las que he tirado bien y he leído mal... Iba con esperanza, las mantenía. La pena es no haber podido meter esos antes del 14. Es lo que hay. Es una pena que juegue mal, pero bueno, ha sido un año muy largo y bueno. Es una pena que termine así, pero es lo que hay".

Un descanso

"El campo me encanta, es precioso y seguiré volviendo cuando pueda y venga bien. He llegado un poco cansado. Intento no hacer excusas, pero más que el cuerpo, la mente no daba para más. Las siguientes cuatro semanas voy a colgar los palos y voy a hacer cualquier otra cosa. Me hace falta un descanso del deporte".

Constante preparación

"Desde junio de 2020 no he parado. Tuvimos los grandes en otoño-invierno y luego el cambio de materal, que en vez de descansar metí muchas horas para poder jugar bien. Me hace falta un poco de descanso".

Su plan

"Es la primera vez en mi vida que te puedo decir que no quiero ver un palo de golf. Con todo lo bueno que me ha pasado este año, esta vez necesito un descanso. Sé que mínimo durante dos semanas no pensaré en golf. Y las dos siguientes... Tengo cuatro semanas entretenidas".

Apoyo al golf

"La razón por la que he venido. Además de querer jugar y ganar, es porque entiendo, llegado al nivel que he llegado, lo que pued ayudar al golf español. Ver a ciertos jugadores aquí te daba un empujón de pequeño. Entiendo el impacto que puedo tener en cualquier chaval. Esa firma, como la que tenía yo en 2008 o 2009, impactan y motivan. Puede que el siguiente referente del golf español esté ahí".

Pau Gasol

"El tío es alto. He visto la foto. Pau ha estado mucho tiempo como referente y ha hecho cosas muy grandes. Tenemos a otros deportistas ahí. Acepto encantado y ojalá pueda dar la talla. Quintado las semanas que viene, voy a seguir entrenando para ganar títulos y dárselos a España. Ojalá pueda ser un ejemplo como Pau, porque ha sido un grande del deporte español".

Valderrama

"Sé que puedo jugar bien aquí. Es una pena que siendo un campo tan difícil, si no juegas bien, la vas a pasar mal".

