El extraño caso de Jon Rahm: contagiado por Covid, vacunado, ganador del US Open y reinfectado

"Una vez que te dicen que has dado positivo por Covid y tienes un hijo de dos meses y una mujer y una suegra con asma... Mis padres venían a verme dos días después... El golf pasa a un segundo plano. No pude jugar, iba ganando con seis golpes de ventaja y podía haberme llevado el Memorial, pero decidí acordarme de lo bien que había jugado. ¿Qué me preocupaba? Que Kepa no lo tuviera, que Kelly no lo tuviera, que no iba a ver a mis padres...", explicaba Jon Rahm en una entrevista en El Correo tras ganar el US Open.

Tokio 2020 ya es historia para él sin poder dar un solo golpe a una pelota con uno de sus palos de golf. El palo se lo ha dado a él la organización, que exigió unas medidas más severas para las personas que llegabas desde el Reino Unido. Esto hizo que necesitara pasar tres test de coronavirus, por los dos habituales. Los dos primeros los había pasado sin problemas. Ha sido el tercero el que ha supuesto su positivo. El vasco revive esa situación que ya le tocó pasar en 'The Memorial'. Sí, es la segunda vez que da positivo en un plazo cercano a los dos meses. Más aún extraño es su caso después de que fuera vacunado a comienzos de junio con la monodosis de Pfizer. Si bien es cierto que el hecho de recibir la dosis no evita los contagios, sí reduce las posibilidades. La exposición de un deportista, a pesar de todos los viajes, no suele ser tan importante como para encontrar fuentes de contagio. Es por lo que muchos apuntan a un resto del primer contagio. Jon Rahm, en The Open REUTERS El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid explica en 'Persistencia y viabilidad del SARS-CoV-2 en la primoinfección. Reinfecciones' que "las técnicas de recuperación de genoma vírico pueden seguir siendo positivas hasta casi tres meses, siendo restos inviables para la trasmisión". "La reinfección", en cualquier caso, "es poco frecuente, pero posible". Esta suele ser de "curso asintomático o muy benigno", aunque, resaltan, que toda esta teoría se puede ver modificada por "las diversas variantes". Reducirlo todo a la mala suerte sería muy injusto, aunque lo es más perderse unos Juegos Olímpicos. Fortuna El hecho de hacer las cosas bien, aunque sigue reduciendo las posibilidades, no asegura el riesgo cero de contagio. Rahm había decidido coger un vuelo privado para no entrar en contacto con gente en un vuelo regular, aunque directamente no tendrá que enfrentarse al salto de charco del Pacífico. La frustración es enorme para el de Barrika. Lo ha mostrado en la carta que ha hecho pública y las personas que han hablado con él en las últimas horas. La situación que ha vivido el golfista español en los últimos dos meses es de locos. En los primeros días de junio era vacunado y un par de días después estaba ya completando una actuación estelar en The Memorial. El torneo que ya ganó en 2020 estaba sirviendo para que hiciera una demostración de su potencial para el resto de torneos. De repente, antes de realizar un golpe más, le sacan del campo comunicándole el positivo por la Covid-19. pic.twitter.com/cuMTXuSvX7 — Jon Rahm Rodriguez (@JonRahmpga) July 25, 2021 Desde ese momento, aunque tal y como admitió en esas palabras que se resaltaban al comienzo del texto daba más importancia al riesgo que sufría su familia con él, se tuvo que someter a una cuarentena que cortó su preparación. Por suerte, lo pasó asintomático, así que físicamente no se vio afectado. Con todo ello, salió adelante venciendo en el US Open, su primer grande, dejando claro que su estado de forma era inmejorable. Cerca se quedó de dar un paso más en su temporada en el British, donde fue tercero acusando una mala primera jornada. Lo que sí parecía claro era que su positivo había quedado atrás. Después de esa semana tan mala que pasó con la tensión que conlleva sufrir un contagio, había demostrado una entereza extraordinaria para tener éxito inmediatamente después. En estos Juegos podía conseguir uno de los cénit de su carrera, pero la Covid-19 se lo impedirá. 'Pou pou' La figura de Raymond Poulidor en el ciclismo no tiene parangón en otro deporte, aunque siempre se establecen paralelismos. Después de su victoria en el US Open, no se puede hablar de Rahm como uno de esos profesionales malditos de cara al triunfo en las grandes citas. Pero el vasco está sufriendo todo el mal augurio que podría acumular durante este año. En una temporada en la que estaba mostrando un golf extraordinario, estos problemas pandémicos están robando a España de toda una ristra de éxitos. Rahm está tocado, pero no hundido. Si algo tiene a favor es su edad. Son solo 26 años, 27 en noviembre, los que acumula en su espalda y en tres años París espera con las puertas abiertas. El reto estará en mantener el nivel de esta temporada durante todo ese tiempo, aunque son muchas las temporadas que le quedan por delante en un deporte como este si las lesiones le respetan. España echará de menos en estos Juegos a Jon. El maldito virus sigue haciendo daño al país, no solo por esa 'quinta ola' que está creciendo durante el verano. Los JJOO pierden a una de sus grandes estrellas. [Más información: Jon Rahm, positivo por la Covid-19: se pierde los JJOO de Tokio 2020] Sigue los temas que te interesan Deportes Equipo Olímpico Español Golf Jon Rahm Juegos Olímpicos Juegos Olímpicos 2020