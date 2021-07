Collin Morikawa, el genio que pone en riesgo un oro para España: la amenaza de Jon Rahm en los JJOO

El golf ha vivido estas últimas semanas unos días de mucha emoción y espectáculo con la celebración de dos torneos míticos que han llevado al Reino Unido al escaparate mundial. The Scotish Open y The British han celebrado sus ediciones de 2021 dejando un golf de calidad y encuentros realmente increíbles que han hecho las delicias de los aficionados.

A pesar de que el torneo escocés fue el primero en celebrarse, quien se ha llevado la mayoría de la atención ha sido, lógicamente, el Abierto Británico, el único grande que se disputa en territorio europeo y que reunió a los mejores jugadores del momento. Y de entre todos ellos, quien más ha destacado ha sido un estadounidense de ascendencia china y japonesa que está llamado a marcar este deporte en el futuro, pero también en el presente. Se trata de Collin Morikawa.

El joven de 24 años ha maravillado al mundo con su exhibición en el último grande de la temporada apuntándose una victoria que le convierte ya en un jugador histórico a pesar de su juventud y de su corta experiencia. Sin embargo, la templanza y la capacidad resolutiva que ha demostrado le hacen ponerse en la lista de candidatos a convertirse en los mejores del mundo durante las próximas décadas.

Collin Morikawa en The Open Reuters

Si nada lo impide, Morikawa aspira a hacer suya la historia del golf porque lo que ha demostrado a su corta edad pocas veces se había visto. De hecho, ni otro talento como el español Jon Rahm ha conseguido batirle a pesar de sacar su mejor nivel en las últimas dos jornadas de The British. El de Barrika empezó mal, muy mal, y parecía haberse quedado sin aspiraciones al triunfo final.

Sin embargo, sacó todo su talento para darle la vuelta a la situación y poner en apuros a los líderes, al propio Morikawa, a Jordan Spieth y a su oponente en la pelea por el US Open, el sudafricano Oosthuizen. No obstante, el guion de The Open estaba ya escrito y le pertenecía por pleno derecho a un Collin Morikawa que se llevó la batalla al más puro estilo James Bond. Ian Fleming, creador del mítico personaje de ficción y antiguo socio del Royal St. George's Club, seguro que ha vibrado desde el cielo con la actuación del bueno de Collin, que ha demostrado no tener rival, al menos por ahora.

En su campo se celebró la 149ª edición del torneo que llevará para siempre el nombre este joven talento que, además, se está especializando en ser infalible en las grandes citas. A pesar de su juventud y de su inexperiencia, Morikawa ya es conocido en el golf mundial como un jugador de grandes citas, de finales, porque se está caracterizando por su infalibilidad en los grandes eventos.

En The Open dejó a todo el mundo con la boca abierta al ganar el título en su primera participación. Un éxito increíble, pero un éxito que ya había conseguido antes, ya que el pasado mes de agosto ya había protagonizado una hazaña similar. Fue en el PGA Championship en Estados Unidos, habitualmente el segundo grande de la temporada, pero que cambió de fechas por culpa de la pandemia.

Collin Morikawa visualiza una jugada EFE

En la edición de 2021 no pudo revalidar su triunfo al terminar en octava posición, pero en la del pasado año, la que suponía su debut en el torneo, se consagró como campeón como este año ha hecho en The Open. Un dos de dos en sus debuts en grandes torneos que realmente asusta porque muestra una fiabilidad que realmente admirable y que, de prolongarse durante toda su carrera, podría elevarle a cotas de éxitos que quizás nunca se hayan visto en este deporte.

Al nivel de Tiger

Con este doble éxito en el PGA Championship primero y en The Open después, Collin Morikawa ya puede decir de manera oficial que es el sucesor de Tiger Woods. Al menos, el que está siguiendo sus pasos con más fidelidad. El estadounidense ha levantado los dos primeros grandes de su carrera deportiva con tan solo 24 años.

El único jugador que había conseguido esto, ganar dos grandes torneos con menos de 25 años, había sido el considerado por muchos como el mejor golfista de todos los tiempos. Por ello, es casi imposible no gustarse con la idea de que, con la enorme progresión que podría tener Collin por delante, no tenga la opción de llegar a cotas tan altas como las que alcanzó el de Cypress, California.

Los 15 grandes de Tiger todavía parecen una cota muy alta, pero lo cierto es que Woods tiene ya 45 años, una edad bastante más avanzada que el joven jugador de Los Ángeles. Uno de sus retos en su carrera será poder alcanzar a los más grandes y buscarse su lugar en el Olimpo de este deporte sin quedarse por el camino como ya le sucedió a otros jóvenes talentos. En caso de llegar a esta cifras, por delante solo le quedaría otro mito como Jack Nicklaus, que sigue encabezando esta lista desde 1986 con 18 grandes.

Gary Player, Arnold Palmer y Jack Nicklaus, el Big Three del golf.

Sin embargo, el único reto de Collin Morikawa no solo está en la temporada habitual y en seguir sumando grandes conquistas para escalar puestos en ese escalafón histórico. Este año, dentro de unos días, tendrá ante sí el que puede ser uno de los objetivos más importantes de su carrera profesional, pelear por un oro olímpico.

Batalla olímpica con Rahm

Nada más vencer en The British, Morikawa fue preguntado por su presencia en Tokio y el estadounidense confirmó su presencia en la cita olímpica. De esta forma, se ha posicionado así como uno de los grandes candidatos a colgarse el metal dorado. Quizás, en estos momentos, en el mayor favorito vista su fiabilidad en los grandes torneos.

Con esa condición llegará a Japón siempre y cuando se lo permita el otro gran aspirante, Jon Rahm, quien gracias a su sprint final en el Royal St. George's Club recuperó su condición de número 1 del mundo. En Tokio ya se frotan las manos porque esperan un duelo en la cumbre entre los dos grandes talentos emergentes del golf. Una batalla sin cuartel entre los que están llamados a copar la lista de los mejores jugadores en los próximos años y, quién sabe, si los próximos en tocar la puerta de los elegidos de este deporte.

Jon Rahm, en The Open 2021 REUTERS

Además, la prueba de golf contará con la importante ausencia del actual número 2 del mundo, Dustin Johnson, quien se sitúa en el ranking entre el europeo y el americano. Un americano, de Estados Unidos, pero de ascendencia china y japonesa, por lo que tendrá ante sí el reto de intentar vencer en una tierra que podría considerar casi su casa. En estos momentos, el nombre de Morikawa empieza a sonar en la cabeza de los aficionados españoles ya que se ha descubierto como una de las grandes amenazas para una de las medallas de oro más factibles para el deporte nacional.

El nuevo genio del golf que emula y sigue los pasos de una leyenda como Tiger peleará por ese oro olímpico y por seguir haciendo historia. A sus todavía 24 años, muchos no se atreven a establecer dónde está su techo, pero se congratulan mirando al futuro con esperanza de poder ver duelos durante décadas entre Jon Rahm y el bueno de Collin.

