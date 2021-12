El mausoleo de Maradona, el rédito económico para Argentina tras la muerte de su gran mito

El pasado mes de noviembre se cumplió un año sin Diego Armando Maradona. Todavía quedan abiertos capítulos sin resolver respecto a su muerte, herencia y legado; pero de lo que no hay dudas es que el mito del fútbol continúa siendo un auténtico reclamo para los aficionados. De ahí que en Argentina hayan retomado una idea: la construcción de un mausoleo para el '10'.

El ex de Boca Juniors, Sevilla, Fútbol Club Barcelona o SSC Nápoles está enterrado en el cementerio Jardín Bella Vista en San Miguel. Y es allí donde se construiría este mausoleo que podría acabar por convertirse en una particular atracción turística para todos aquellos que quieran rendir su particular último homenaje a la figura de Maradona.

En la actualidad, el cuerpo del 'Pelusa' se encuentra enterrado en una tumba privada e inaccesible para aquellos que no sean miembros reconocidos de su familia más cercana. Una medida tomada ante la amenaza de que desde vándalos a fans que rozan la locura intentasen acceder hasta él.

El féretro de Maradona camino al cementerio EFE

Ya durante su traslado al cementerio, después de que fuese velado en la mismísima Casa Rosada, se produjeron disturbios en Buenos Aires por la locura de los fieles a Diego Armando Maradona, quien para muchos miles de personas en todo el mundo era un auténtico dios en la tierra. De ahí que incluso exista la iglesia maradoniana.

'Memorial Maradona'

La decisión de crear un mausoleo para Diego Armando Maradona viene, en parte, por la crisis del Gobierno de Argentina, con Alberto Fernández a la cabeza. Es por eso por lo que convertir la tumba del '10' en un lugar de culto podría pasar una importante fuente de ingresos para el Ejecutivo del país. Ya que se cree que millones de personas estarían dispuestas a acudir hasta Buenos Aires para darle su último adiós y ya, de paso, quedarse unos días en el territorio para hacer turismo.

Lo más importante aquí es que no solo los dirigentes argentinos están a favor de que la construcción del mausoleo de Maradona, sino que sus propios descendientes también opinan que esto sería algo bueno para todos. De hecho, fue en la cuenta de Diego de Instagram, que continúa activa después de su muerte y es gestionada por sus familiares, donde se publicó la petición para el 'Memorial Maradona'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego Maradona (@maradona)

Consideran que lo ideal sería "un espacio de acceso libre, de peregrinación y encuentro con la naturaleza a orillas del río". Al mismo tiempo que señalan que es algo que "hubiese querido" el propio 'Pelusa'. "Un lugar de descanso eterno donde pueda ser visitado y recibir el reconocimiento y amor de los millones de personas que lo expresan a diario por los distintos medios", apuntan los familiares.

El corazón de Diego

Si el mausoleo acaba siendo una realidad en Argentina, todo aquel que quiera podrá visitar la tumba de Maradona. Eso sí, sin el corazón del astro del fútbol. Y es que hace unas semanas se conoció que fue enterrado sin este órgano porque se conoció que un grupo de barras bravas del Gimnasia querían extraérselo al cadáver. Al menos, esta es la información que ha trascendido.

"Hubo un grupo de barras bravas de Gimnasia que planeó irrumpir y extraer el corazón. Eso no llegó a plasmarse porque fue un acto de una osadía enorme. Estuvo detectado que eso iba a ocurrir entonces se le extrajo su corazón además para estudiarlo porque su corazón fue muy importante para determinación de la causa del fallecimiento de Maradona. Evidentemente, la información es que está enterrado sin corazón", aseguró Nelson Castro, médico que ha escrito el libro 'La Salud de Diego: la verdadera historia'.

