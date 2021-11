Diego Armando Maradona: documentales, películas, series, música y podcasts para conocer mejor al mito

"'Maradó, Maradó'. Nació la mano de Dios. 'Maradó, Maradó'. Sembró alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo...". Diego Armando Maradona no solo marcó a una generación de aficionados al fútbol o llegó a escribir su nombre con letras de oro en el olimpo del deporte. La figura del astro argentino acapara mucho más allá de todo esto. Desde documentales a series o películas, así como también canciones que ponen la banda sonora de momentos puntuales de nuestras vidas.

El legado del 'Pelusa' tanto en el fútbol como en las artes es ya eterno. Porque él era un artista. Del balón, sí; pero hizo muchas cosas que el resto de mortales solo pueden realizarlo en sus sueños. Este 25 de noviembre se cumple un año de su muerte. Aquel día, el mundo se vistió de luto para despedir a uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos.

'La Mano de Dios' le apodaban. Con ella hizo que Argentina acabase ganando un Mundial. Bajito, fuerte, carismático, de personalidad arrolladora, muchas veces polémica y con capítulos oscuros que por momentos llegaron a empañar la leyenda, nadie puede obviar que Diego Armando Maradona fue un ser único. Y esto es algo que se confirma por sí solo con el impacto que tuvo en vida y con todo lo que ha movido su muerte.

Maradona, el 'Cebollita' que soñaba con jugar un Mundial y que acabó sentado en el trono del deporte rey. Ahora, en el aniversario de su fallecimiento, recopilamos todo lo que puedes ver y escuchar para recordar al mito y también para conocerlo mejor. Porque aunque Diego ya no esté entre nosotros, su estela continúa estando en boca de todos. Aquí la prueba:

Maradona, en el cine

La vida de Diego Armando Maradona no la pudiese haber escrito ni los mejores guionistas y directores de cine. Su figura ha inspirado a muchos, apareciendo en algunas películas como Fue la mano de Dios de Paolo Sorrentino, que se puede ver en Netflix. En ella, el astro argentino salva la vida del joven protagonista gracias a su manera única de jugar al fútbol.

Esta película llega después de la muerte del 'Pelusa', pero otras como Maradona, la mano de Dios de Marco Risi o El camino de San Diego, que narra sus momentos más complicados de salud y la veneración, como si fuese un Dios, que sienten por él en Argentina; son algunas de las películas que se estrenaron mucho antes de su fallecimiento, entre los años 2006 y 2007.

Otro de los largometrajes en los que la figura de Diego es el personaje principal es Fútbol Club Maradona, original de Movistar+. Una cinta en la que se recorre su paso por el FC Barcelona. El argentino jugó en dos equipos españoles, el Barça y el Sevilla, y aquí se puede disfrutar cómo fue su etapa en el Camp Nou, con testimonios como los de Joan Gaspart, Josep María Minguella, 'Lobo' Carrasco, Marcos Alonso o César Luis Menotti.

'Maradona, sueño bendito'

El último fenómeno en materia de 'vida y obra' del argentino es la serie Maradona, sueño bendito de Amazon Prime Video. Diez capítulos, de una hora de duración cada uno de ellos, en los que nos trasladamos a los inicios del genio del fútbol en Villa Florito. De sus primeros pasos a verle crecer, todo ello hasta llegar a sus años dorados como futbolista del Fútbol Club Barcelona, del SSC Nápoles y de la selección de Argentina.

Protagonizada por Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldshmidt, cada uno de los actores encarnará a Diego Armando Maradona en cada una de las etapas de su vida en las que se centra la serie: niño, joven y adulto. El punto más álgido se encuentra en la victoria de la Albiceleste en el Mundial de 1986.

Otra de las series en las que aparece el mito de Maradona es El bueno, el malo y el Diego, del año 2018. Esta está incluida dentro del serial llamado History grandes momentos del fútbol, en el que hay un capítulo dedicado en exclusiva al ídolo de Boca Juniors.

Diego Maradona, el documental

El documental es el formato en el que se ha dado más rienda suelta a hablar sobre el '10'. Desde la serie-documental Maradona en Sinaloa de Netflix, a otros como Heroes (1987), He Visto a Maradona (1995), Amando a Maradona Maradona (2005), Maradona por Kusturica (2008), Maradonapoli (2017), Maradona confidencial (2018), Maradona 10x10 (2019) y Antes del 10: El Pelusa de Fiorito (2020).

Aunque si hay un documental que ha dado de qué hablar ese es el dirigido por Asif Kapadia: Diego Maradona. "Llegué a Nápoles con 85 mil personas dándome la bienvenida, me fui de allí solo. Tranquilo", se puede escuchar a Maradona en la voz en off del documental.

El documental 'Diego Maradona', dirigido por Asif Kapadia

El metraje final se realizó con más de 500 horas de imágenes inéditas del futbolista cuando militaba en las filas del Nápoles y fue estrenado en España un año antes de su muerte. Rodeado de polémica, el documental vio la luz sin que el propio Diego o sus abogados quisieran verlo. Antes de este, Kapadia ya había retratado a otro grandes personajes como el piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna (Senna, en el año 2010) o la cantante Amy Winehouse (Amy, en el 2015).

La primera muerte de Maradona

Con motivo del primer aniversario de su fallecimiento, TN ha realizado el documental La primera muerte de Maradona. Fue en el 4 de enero del año 2000 cuando el 'Pelusa' fue encontrado por su representante Guillermo Coppola descompensado en su habitación. Una noche de excesos, con cocaína incluida, acabó con un gran susto, creyendo que se iba de este mundo. 21 años después, se recuperan los hechos en una cinta en la que participa uno de los médicos que vivió el incidente.

En Punta del Este, Diego Coppola encontró a Maradona inconsciente. "Diego no responde", dijo el agente. Una insuficiencia cardiaca estuvo a punto de acabar con su vida cuando tan solo tenía 39 años. Y todos los que estuvieron allí con el futbolista aseguran y continúan afirmando que "ese día volvió de la muerte". "Tenía que estar a 90 grados porque si no su muerte era segura", asegura el médico.

El mito en canciones

Maradona no solo ha dejado su huella en el ámbito audiovisual, también en la música. Algunas canciones que tienen a Diego como centro de las letras forman parte de las bandas sonoras de nuestras vidas. ¿Quién no ha bailado en algún momento 'La Mano de Dios' del 'Potro' Rodrigo? Canción con la que comenzábamos este artículo y que el '10' llegó a decir de ella que era "la mejor canción que me hicieron".

Diego Armando Maradona besa la Copa del Mundo en México 1986 EFE

En la 'playlist' de Maradona no solo estaría solo este tema. También incluye de la versión más rockera 'Maradó' de Los Piojos a 'Maradona' de Andrés Calamaro. También con toque de rock nos encontramos con 'Qué es Dios' de Las Pastillas del Abuelo y la canción de Joaquín Sabina 'Dieguitos y Malfadas'.

"Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría", es la canción que Manu Chao dedicó al jugador, titulada 'La vida tómbola (Si yo fuera Maradona)'. Y en el rap también tuvo su versión con la 'Sangría' de Trueno. Incluso el propio Diego cantó junto a Pimpinela en 'Querida amiga'. Canciones que sobrevieron al número uno y que quedan, como él, para la eternidad.

Los últimos días de Maradona

Llegando al final, o a la continuación de lo que seguro que está por venir, encontramos 'Los últimos días de Maradona', pódcast original de Spotify. Seis episodios, de una duración de alrededor de 40 minutos cada uno de ellos, narrados por Jorge Valdano.

Testimonios inéditos de algunas de las personas que estuvieron cerca de Maradona, así como conversaciones de su equipo que fueron recogidas para la investigación policial sobre su muerte. Un material en el que se reconstruyen los últimos meses de vida del 'Pelusa'. Imperdible.

