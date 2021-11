Maradona, un año después de su muerte: de la acusación de violación al misterio de su corazón

El 25 de noviembre de 2020 entró en la historia por ser el día en el que la luz de Diego Armando Maradona se apagó. La muerte del mito argentino provocó todo tipo de reacciones en todos los rincones del planeta. Incluso a punto de cumplirse el primer año de su fallecimiento, el 'Pelusa' sigue siendo noticia prácticamente todas las semanas, bien sea por los misterios que rodean los últimos momentos de su vida como capítulos que se han ido destapando y que no se habían hecho públicos.

El mundo del fútbol lloró la muerte de Maradona. Y en especial fue en Nápoles y en Argentina, donde se le veneraba prácticamente como un dios, en los lugares en los que se produjeron las imágenes más impactantes. Su fallecimiento todavía hoy no ha acabado de esclarecerse, habiendo sido culpados de lo sucedido desde su médico de confianza a algunos familiares.

La muerte del 'Pelusa' marco un antes y un después. Luego de lo que había pasado con Kobe Bryant, quien falleció en un trágico accidente de helicóptero, en el que también perdió la vida su hija Gianna Maria, el 26 de enero de 2020, el mundo del deporte se volvió a ver salpicado por la tragedia, por el adiós antes de tiempo de uno de los grandes nombres de todos los tiempos. También lo que le ocurrió a la 'Mamba' sigue dando de qué hablar. No iba a ser menos Maradona.

Presunta violación

En las últimas semanas se ha relacionado al que fuera jugador de Boca Juniors, Sevilla o Barcelona, con personajes tan mediáticos como Wanda Nara. Aunque ha sido el testimonio de Mavys Álvarez el que más impactado. Y esto porque ella ha confesado que fue violada por Maradona y que después de todo lo que sufrió llegó a pensar en el suicidio.

Maradona y Mavys Álvarez, en una imagen de archivo

En declaraciones para Infobae, Mavys Álvarez recuerda uno de los capítulos más oscuros de su vida. "Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó", relata la mujer, que cuando sucedieron los presuntos hechos tenía 16 años.

Uno de los abogados de Mavys Álvarez, Gastón Marano, explica que estos hechos prestan "claramente un esquema de posible trata, de reducción a la servidumbre y las lesiones que este médico le produjo por llevar una intervención quirúrgica sin permiso del padre. Ella ingresa a Argentina con 16 años y sale con 17". "Temí por mi vida. Incluso pensé en quitarme la vida en varias ocasiones", asegura por su parte ella.

Mavys Álvarez, Fidel Castro y Maradona

Antes de estas declaraciones, Mavys Álvarez ya había hablado en una entrevista para América TeVé, del canal 41 de Miami. Para este medio afirmó que sintió miedo ante las represalias que podían tomar tanto Maradona como del "Gobierno de Cuba". "Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no (...). Nunca imaginé que después me metería en las drogas de la que me costó tanto trabajo salir", reveló ella.

El corazón de Dios

En medio de los escándalos con la herencia, del biopic 'Maradona, sueño Bendito' que está en boca de todos o la imputación de siete médicos por homicidio simple, recientemente se ha publicado un libro en el que el doctor Nelson Castro ha revelado que el 'Pelusa' fue enterrado sin su corazón ante la posibilidad de que los barras bravas pudiesen extraérselo una vez fuese sepultado.

Así se puede leer en el libro La Salud de Diego: la verdadera historia: "Hubo un grupo de barras bravas de Gimnasia que planeó irrumpir y extraer el corazón. Eso no llegó a plasmarse porque fue un acto de una osadía enorme. Estuvo detectado que eso iba a ocurrir entonces se le extrajo su corazón además para estudiarlo porque su corazón fue muy importante para determinación de la causa del fallecimiento de Maradona. Evidentemente, la información es que está enterrado sin corazón".

Féretro de Maradona

"El corazón de Maradona pesaba medio kilo, era un corazón muy grande. Habitualmente pesa 300 gramos, a pesar de que tenía corazón de deportista, que es un corazón grande. Pero él lo tenía grande por otra cosa, no solamente por ser deportista, sino por la insuficiencia cardíaca que él tuvo", relata un Nelson Castro que señala que "tenía un componente adictivo a todo que fue destructivo para él, Maradona era adicto a todo".

El primer aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona se acerca y quedan muchos misterios sin resolver. Y no solo eso, sino que los capítulos que protagonizó en vida todavía siguen siendo noticia. Algunos de ellos incluso podrían estar aún en la caja de los secretos.

