Los hijos de Maradona subastan algunos de los bienes de su padre: de casas a coches

La familia de Diego Armando Maradona iniciará una subasta el próximo 19 de diciembre para desprenderse de todos los bienes del astro argentino que han heredado y del que dicen no tienen ningún valor sentimental y solo generan gastos innecesarios. La lista de propiedades del mítico '10' van desde coches de lujo hasta una vivienda en Argentina. Maradona, que falleció hace casi un año a causa de un paro cardiorrespiratorio, pudo tener una fortuna de 100 millones de euros.

Diego Maradona Sinagra, Gianinna Maradona, Dalma Maradona, Jana Maradona y Diego Fernando Maradona, los cinco hijos considerados herederos universales del jugador, han llegado a un acuerdo para realizar dicho evento. Una de las grandes subastas será la del BMW M4 que cuenta con un diseño especial y hasta con una sirena de patrulla policial. A este se suma un cuadro firmado por el propio fallecido y una vivienda en Villa Deboto, donde vivieron los padres del astro.

Esta es una de las primeras decisiones que se toman respecto al patrimonio que dejó Diego Armando Maradona y del que aún no se conoce el valor completo. El acuerdo, además, llega a escasos días de que se cumpla un año del fallecimiento del argentino. Una noticia que se produjo de manera inesperada y que paralizó a todo el planeta provocando marchas en recuerdo a Maradona y homenajes por los diferentes clubes en los que estuvo.

Diego Armando Maradona fumándose un puro. Marcos Brindicci Reuters

Además, también se abrió la investigación para saber cuáles eran los bienes totales que poseía Diego Armando Maradona y si había alguno que había decidido que lo heredase alguien en concreto. Entre las primeras estimaciones sobre su patrimonio se señalaron bienes en países como Venezuela o hasta en Bielorrusia por su estancia como presidente del Dinamo de Brest, donde se dejó ver subido a un coche anfibio de gran valor.

Tras este acuerdo para subastar los bienes parece que se ha dejado de lado la tensión para buscar un bien común. Cabe recordar que Matías Morla, abogado de Maradona y una de las personas más cercanas a él, también tenía poderes para gestionar algunos fondos del exjugador, especialmente los vinculados con su imagen y contratos similares.

La pelea familiar

La muerte de Diego Armando Maradona se vio manchada desde los primeros días por los incidentes que se sucedieron. Desde los problemas en el lugar donde tenía el velatorio hasta las imágenes filtradas de su cadáver o los inconvenientes para acudir a dar el último adiós a 'El Pelusa'. Pero, por si fuera poco, las diferencias entre la familia también ganaron titulares.

El entorno de Diego Armando Maradona no mantenía una buena relación entre sí. Las culpas de la familia a sus amigos y cuidadores por supuestamente no haberle cuidado como debían no tardaron en llegar. Y las diferencias entre algunos de sus hijos también se hicieron públicas con mensajes y cruce de acusaciones. Un año después, los primeros bienes saldrán a subasta para cerrar un capítulo en la vida del astro argentino.

[Más información - ¿Qué causó la muerte de Maradona?: la "idiotez" que señala a su familia]

Sigue los temas que te interesan