La 'playlist' de Maradona: el legado musical del astro del fútbol mundial

A Diego se le vio, pero también se le escuchó. El argentino fue una fuente de inspiración no solo para músicos argentinos, si no de todo el mundo. Sus encuentros con grandes artistas de la historia y la relación con algunos de estos cantantes han dejando una sintonía que se guardará para toda la vida. No solo quedan para siempre esas gambetas y sus goles, también hay un legado cultural detrás de Maradona.

Nicolás Tagliafico brindaba su particular homenaje al 'Pibe de Oro' con el tema 'Live is Life', recordando a la imagen que dejó Maradona en el partido Bayern de Múnich - Nápoles con las acrobacias con el balón al ritmo de esta canción. Pero no es el único tema relacionado con el '10'. De hecho, este ni tan siquiera hablaba de él como otros tantos que están al alcance de cualquiera. Este es un repaso por su particular playlist.

La Mano de Dios, 'Potro' Rodrigo

Esta canción del año 2000 que en realidad compuso el cuñado de 'El Potro' Rodrigo Bueno es la más conocida por el público general. Antes de morir tuvo la oportunidad de cantársela cara a cara, cuando Maradona estaba en Cuba dentro de su programa de desintoxicación de las drogas. El mismo Diego dijo en ese instante que era "la mejor canción que me hicieron".

Maradó, Los Piojos

Dentro del ámbito del rock, es la canción más conocida sobre Maradona. Cuando Los Piojos grabaron su primer disco en directo, Diego les entregó sus últimas botas con las que jugó al fútbol. La primera versión es de 1996 y el videoclip muestra a los integrantes de la banda jugando al fútbol en el estadio Tomás Ducó, en el que suele jugar Huracán.

Maradona, Andrés Calamaro

Ambos eran muy amigos y la despedida del cantante lo muestra a la perfección. "Espérame en el cielo, querido hermano", escribía el cantautor. La letra de la canción es un himno que todo aficionado al fútbol conoce. Cuando empieza a sonar ese "Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero...", todo el mundo empieza a cantar.

Qué es Dios, Las Pastillas del Abuelo

"Premio nobel de la paz, desde México a Fiorito, de Malvinas a Inglaterra, este loco diez bajito llenó de risas la tierra", dice la letra de esta canción de este grupo de rock argentino. Intentan responder a la pregunta que se hacen muchos, pero que en el país sudamericano muchos identifican con Maradona.

Dieguitos y Mafaldas, Joaquín Sabina

Sabina utilizó el nombre de Maradona para titular esta canción que, en realidad, va de su noviazgo con una 'bostera' mientras estaba grabando en Buenos Aires un disco. "Él la cantó cuando yo cumplí 20 y lloré. Cien veces más la escuché y lloré. Que me haya nombrado a mí y a Boca ya es suficiente como para que me sienta la persona más feliz del mundo", explicaba Paula Seminara, esa mujer que se cruzó en la vida del cantante.

Para siempre Diego, Ratones Paranoicos y Andrés Calamaro

Fue estrenada en el partido homenaje a Diego Maradona el 10 de noviembre de 2001 en La Bombonera. Esta canción es más bien un lamento a la retirada del '10'. "Quisiera pero nada dura para siempre, lo que querés de mí ya lo aprendí, hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves", expone su letra que pide que lo que pasó no fuera verdad.

La vida tómbola (Si yo fuera Maradona), Manu Chao

"Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona

frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría". Manu Chao le dedicó esta canción a Diego, que también daría nombre a uno de los muchos documentales que se han hecho sobre la vida del exfutbolista argentino.

Sangría, Trueno

Maradona también inspiró al mundo del rap. "Llegamos con los guachos con la ropa hecha mierda, pero cuando escribimos' los político' tiemblan, si Diego pone el centro, Batistuta mete el gol, te guste o no te guste somo' el nuevo rock and roll, niño", escribe la estrella de este estilo musical en Argentina.

Santa Maradona, Mano Negra

Canción que habla del fútbol en general, pero que pone a Maradona a la altura de santo. "¡La quiniela, el Calcio, destrozando al pueblo! ¡La Copa del Mundo se ha acabado! ¡Maradona ya no está allí para proteger a los italianos!", explica una letra que se canta en francés.

Querida amiga, Pimpinela y Diego Maradona

Maradona cantó junto a los hermanos Galán una letra que le encantaba a su madre, doña Tota. "La propuesta de grabar la canción fue de él. Nosotros compusimos la canción con Lucía y se la regalamos en un casete", explicaba Joaquín, la voz masculina de Pimpinela.

Capitán Pelusa, Los Cafres

"Pelusa, no sé lo que quieren de vos. Tus enemigos se muerden. Tu gente, no te cuestiona no se resiente. Te espera con un grito caliente, con un grito caliente, con un grito caliente...", expone esta letra que dedican Los Cafres a Maradona para resaltar su vida deportiva por encima de la extradeportiva.

Ho visto Maradona, Tifosis del Rey

Utilizando el cántico que se proliferaba en Italia durante el paso de Maradona por el Nápoles, Tifosis del Rey compuso esta canción con una letra que trata de explicar lo que se sentía al ver jugar a Diego: "Por qué me late tanto, ese bambino es un encanto. Me late tanto que da cosa, es esa zurda prodigiosa"

[Más información: Maradona, mucho más que una religión: el Dios de los pobres]