"Maradona no es mi ídolo": un periodista da con los únicos argentinos que no lloran su muerte

El fallecimiento de Diego Armando Maradona a causa de una parada cardiorrespiratoria ha sido la gran noticia de las últimas horas. Desde que se dieron las primeras voces de alarma este miércoles, el caso ha ido avanzando a ritmos agigantados hasta que, finalmente, se confirmaba la terrible noticia de la muerte del '10'.

Esta desgracia ha dejado muy tocados a los aficionados al mundo del fútbol y en especial a los aficionados argentinos que tenían a Maradona como una inspiración, como un líder, como una referencia que les iluminaba y que les hacía olvidarse de los pesares de la vida. El Diego futbolista que se hizo grande en los terrenos de juego de todo el mundo fue capaz de poner a Argentina en el mapa del mundo y convertirse en un personaje histórico como ningún otro lo había hecho nunca.

La devoción que se siente y que se ha sentido por Maradona a lo largo de toda su carrera y de toda su vida ha marcado los acontecimientos que ha tenido que padecer el astro, que vio como poco a poco iba perdiendo el rumbo. Por ello, dejó atrás hace mucho tiempo los buenos momentos de felicidad y estabilidad, y ha terminado pasado unas últimas horas terribles hasta fallecer en la localidad de Tigre.

Un mural de Diego Armando Maradona en Buenos Aires REUTERS

La historia de Maradona, con el paso de los días, irá borrando los malos recuerdos que también dejó en una vida que estuvo a punto de perder en multitud de ocasiones debido a los excesos y a las adicciones. El enorme personaje en el que se convirtió, y en el que le convirtieron, terminó pasándole factura y haciéndole pagar un precio muy caro.

Por ello, todo un país llora la muerte de su astro, de su héroe, de un futbolista que llevaba la albiceleste cosida a un corazón que este miércoles dejó de latir para descansar para siempre. Maradona, seguramente, encontrará en su partida de este mundo el descanso que nunca pudo tener en vida desde que con menos de 10 años ya le escribían notas en Clarín y le sacaban a los descansos de los partidos de Argentinos Juniors para entretener al público con sus malabares, sus gambetas y sus 'jueguitos'.

Maradona consiguió tocar el cielo demasiado joven y demasiado pronto, y provocar a sus seguidores la locura y la liberación absoluta. Diego entraba en trance cuando tenía la pelota cosida a su zurda, y sus fans volaban con él sobre el césped porque sentían que eran imparables en algo, tal y como él les demostró en el mundial de México 86 cuando le amargaron la existencia a la Inglaterra de Shilton, a Bélgica y a Alemania.

Un hallazgo increíble

Sin embargo, aunque parezca increíble, Maradona no ha sido querido e idolatrado por todos en Argentina. Existen, aunque pocos, algunos aficionados que no solo no lo admiraban, sino que casi no lo conocían y que no le tenían como una referencia del fútbol, más que nada porque para ellos el fútbol no es nada.

Y no están escondidos en cuevas recluidos de tanto revuelo mediático, sino que se encuentran en la calle, a la vista de todos. Algunos de ellos están en la provincia de San Juan y los ha encontrado un periodista del canal El Ocho. El reportero, que se encontraba cubriendo el fallecimiento del astro argentino, quiso salir a la calla para recopilar testimonios de aficionados afectados.

Algo que parecía la empresa más fácil del mundo, encontrar a un hincha argentino que fuera fan del fútbol, de Maradona y que estuviera dolido por lo sucedido, fue tarea imposible para este reportero del Canal 8 de Argentina, que no daba crédito cuando, tras preguntar a varias personas en una terraza de un bar, ninguno de ellos era futbolero ni habían sentido la muerte de Diego como algo especial. Sin duda, un hallazgo histórico.

