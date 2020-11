El abogado de Maradona pedirá que se investigue su muerte: "En 12 horas no tuvo atención médica"

La muerte de Diego Armando Maradona puede ir a los tribunales. Matías Morla, abogado y último representante del 'Pelusa', ha emitido un comunicado explicando lo sucedido en las últimas horas del exfutbolista y denuncia una posible negligencia. "Es inexplicable que durante 12 horas mi amigo no recibiera atención médica. La ambulancia tardó más de media hora en llegar, fue una criminal idiotez", explica en esta nota alertando sobre la situación que se produjo en los últimos suspiros del eterno '10'.

Morla ha querido hacer pública la despedida a su amigo, además de aclarar lo sucedido en Villa Fiorito antes del fallecimiento de Maradona. El abogado aclara que pedirá que se investigue el caso después de leer el informe de la Fiscalía de San Isidro, los que se han encargado de hacer esa última autopsia para aclarar el motivo de su muerte. De esta forma, se abre ya una vía judicial de forma extraoficial para conocer por qué tardaron tanto en atenderle.

Siempre hubo mucho respeto por atender a Maradona. Lo han contado varios de sus amigos. Cuando han tenido que afrontar algún problema del '10', más de una vez han tenido que llamar a varios médicos distintos hasta que alguien aceptaba ir a su rescate. Es por lo que estas declaraciones sobre lo que tardó la ambulancia en llegar no han sorprendido en Argentina. Lo que está claro es que alguien tendrá que explicar lo sucedido. "Este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias. Como me decía Diego: vos sos mi soldado, actuá sin piedad", anunciaba Morla en la nota.

El comunicado de Matías Morla, abogado y representante de Diego Armando Maradona

Además de esta denuncia, Morla expresa el dolor que siente por la pérdida de su amigo: "Hoy es un día de profundo dolor, tristeza y reflexión. Siento en mi corazón la pérdida de mi amigo a quien honré con mi lealtad y acompañamiento hasta el último de sus días. Mi despedida la hice con él en persona y el velatorio debe ser un momento íntimo y familiar. Para definir a Diego en este momento de profunda desolación y dolor puedo decir: fue un buen hijo, fue el mejor jugador de fútbol de la historia y fue una persona honesta".

Críticas

Morla también ha sido un blanco de las críticas desde que se produjo el fallecimiento de Maradona. Después de poner un mensaje en sus redes sociales minutos después de su muerte, muchos seguidores le tacharon de "parásito" o de "lacra que hundió a Diego". "La muerte de Maradona la vas a llevar en el lomo toda la vida, no sé cómo vas a vivir tranquilo ni 20 minutos", escribía un tuitero.

Le llegaban a señalar como responsable de la muerte de Maradona, después de hacer que fuera al partido entre Gimnasia y Esgrima y Patronato, donde se vio a Diego en un estado muy malo, todo por un acuerdo comercial. Las amenazas llegaban al punto de decirle a Morla que "la calle no olvida".

