'Loco' Gatti se emociona en 'El Chiringuito' con su adiós a Maradona: "Argentina está muerta"

La muerte de Diego Armando Maradona ha conmocionado al mundo. El astro del fútbol mundial, como se le bautizó en su mítico y recordado gol frente a Inglaterra en los cuartos de final del mundial de México 86, era idolatrado por todos gracias a lo que había conseguido hacer con un balón y la cantidad de sentimientos que había generado.

La noticia de su fallecimiento ha sido un castigo para todos los aficionados al fútbol y para todos los argentinos, que esperaban que este día no llegase nunca. La trascendencia de la noticia ha superado todas las expectativas posibles y todos recuerdan hoy al genio que se forjó en el potrero de Villa Fiorito.

Sin embargo, quienes más han sufrido su muerte son aquellos que le conocieron de verdad, de cerca, en el tú a tú. Sus compañeros y rivales, sobre todo aquellos argentinos que tuvieron la suerte de coincidir en el espacio y en el tiempo con él. Uno de ellos fue el portero argentino Hugo Orlando 'Loco' Gatti. El mítico portero argentino, ídolo de la afición de Boca Juniors, quiso recordar al '10' en el programa deportivo El Chiringuito.

Maradona antes de un partido con Boca Juniors Instagram (maradona)

En plena emisión, Josep Pedrerol llamó al exjugador argentino que se encontraba en su país, donde se había enterado de la noticia que había roto a toda una sociedad: "Estoy mal, el país está muerto", decía Gatti en su primera intervención resumiendo a la perfección lo que vive y vivirá en los próximos días, quizás semanas, un país como Argentina, que consiguió ser lo que es gracias, entre otras cosas, a lo conseguido por Maradona en el campo, especialmente en sus primeros años.

"Era una muerte anunciada, esto se sabía". Estas duras palabras de Gatti dan luz a lo vivido por Maradona en sus últimos años y en sus últimas semanas, cuando había sufrido por multitud de percanes médicos, los últimos una operación de un hematoma subdural y una anemia, fruto de la debilidad que le habían dejado las adicciones.

Gatti contó una anécdota que le había pasado ese mismo día y que resumen los últimos años de la vida de Maradona: "Un chico me dijo: 'cuando lo dan por muerto, no moría, y en esa última operación dicen que no, que no tiene nada, y murió'. Una gran verdad. Duele, la verdad es que duele, pero era una muerte anunciada. Murió en el momento justo, siempre quedará en la historia".

"El caso de Diego es increíble. El pueblo está muy mal. Yo estaba comiendo y aparece en la televisión 'murió Maradona', lo primero que pensé es que era una joda (broma) porque los argentinos somos muy de hacer chistes, como Diego estaba tan mal... me pegó, pero no me pegó tanto porque siempre piensas que Diego va a salir, porque siempre sale, y esta vez no salió". Así narraba Gatti el momento en el que se enteró de la muerte de Maradona y lo que sintió.

#GATTI, hundido con el fallecimiento de MARADONA.



"Estoy MAL. Argentina ha muerto con la marcha de Diego" pic.twitter.com/9K5adKi7YC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 26, 2020

Gatti cuenta también todo lo que sabía sobre el estado de Maradona: "Le falló el corazón, pero también me habían dicho que últimamente no comía... como si se quisiera ir de la vida". El 'Loco' también habló de su relación con Diego: "Coincidimos un año y luego nos juntamos más veces. Siempre le vi un chico muy humilde. Nada quiere irse de la vida, pero ahora él va a descansar en paz. Todo lo que hizo en el fútbol, un mundo en el que no podía vivir... él fue feliz porque se quería mucho, amaba la vida".

La fama de Maradona

El exportero argentino también habló sobre la repercusión que tuvo siempre Maradona: "Fue el número 1 del mundo en cuanto a fama, él, Cassius Clay, Pelé en su momento... son personajes únicos". Así hablaba Gatti sobre Diego, una persona que lo conoció bien y con quien coincidió durante varios años en el fútbol argentino.

Además, Gatti recordó una anécdota con Maradona en uno de sus peores momentos: "Recuerdo el día que lo agarraron en un departamento, en Caballito, con la droga y lo llevaron para meterlo en el coche de la policía, y un periodista le preguntó '¿por qué esto Diego, por qué?', y Diego le dijo 'ustedes me hicieron así'. Le hicieron tan Dios, a cualquiera, no solo a él, que se lo termina creyendo".

Diego Armando Maradona atiende a los medios tras su expulsión del Mundial de 1994 Reuters

"Ahora es un personaje que el mundo entero lo llora y me duele. Argentina es un país muerto y mañana cuando lo lleven a llorar a la 'Casa Rosada' va a ser muy fuerte, muy fuerte. Hoy murió, pero hasta el último día del mundo, hablarán de Maradona. Los últimos años le sobraron, fue un personaje que no pudo hacer nada, hasta el Papa le besaba las manos".

"Como futbolista nadie lo puede discutir nadie. Está con los mejores con Pelé, con Di Stéfano, pero la fama y la atracción que tenía él no la tenía nadie. Creo que en eso les llevó años luz. Pero ahora que descanse en paz".

[Más información: Autodestrucción de un mito: los ocho años que separaron la gloria y el infierno de Maradona]