Guillermo Cóppola, el hombre que salvó la vida de Maradona 20 años antes de su trágica muerte

Diego Armando Maradona dejó a muchos amigos en muchas partes del mundo. 'El Pelusa' era una persona abierta a amistades de cualquier tipo. Algunos lo tenían como si fuera un cajero automático, otros lo querían de verdad. Sea como fuere, uno de ellos era Guillermo Cóppola. Este empresario argentino contó hace varios años una anécdota en la que le salvó la vida al que fuera futbolista de Boca, Nápoles, Argentinos Jr., Barcelona o Sevilla, entre otros, justo después de dejar el fútbol.

"Yo recuerdo ese momento, fue terrible. Agarré esa camioneta de casualidad. Sentí un llamado porque habían salido los chicos menos yo. Diego se quedó en su cabaña. Me levanté, fui hasta la cabaña y uno de los chicos me dijo: pasé y Diego estaba en la cama. Me asomé por la ventana y me llamó la atención. Estaba muy hinchado, le hablé y medio se volcó. Me desesperé. Mojé una toalla en el hielo y se la apoyé en su cara. Ninguna reacción. Sentí que estaba muerto", explicaba en una televisión argentina.

La reacción de Guillermo fue inmediata. "Salí corriendo, desperté a los chicos. Llamé a médicos y nadie quería venir. Vino un médico de una salita abandonada. Primer paciente que revisaba. Le subí a la camioneta y fuimos al hospital. Imagínate la prensa allí. Allí estaban todos. Diego estuvo dos días sin aparecer... Diego es diferente. Venían los médicos y te decían que no hay reacción. Así, 23:00, se abre la puerta y aparece un tipo: Guille, tráeme chorizo con huevos y papas y sacame de aquí", relataba el amigo de Maradona.

Diego dejó el mundo este miércoles 25 de noviembre, en la mañana de Argentina. La autopsia reveló que fue alrededor de las 12 de la mañana cuando sufrió la parada cardiorrespiratoria de la que las ambulancias que se desplazaron a Villa Fiorito no pudieron rescatarle.

Sus lágrimas

Según relatan los medios argentinos, Maradona estaba muy débil en los últimos días, pero seguía saliendo a dar un paseo cada día alrededor de este lugar. Allí estaba continuamente monitorizado por médicos y psicólogos. Cóppola también pudo comprobar el estado del exjugador nacido en Lanús y explicaba en los últimos días que estaba muy débil.

Guillermo también entró este miércoles en América TV para explicar lo que sentía tras el fallecimiento de su amigo. "Recién hablabas cuando lo veíamos, estaba chiquito. Pero me quedo con el Diego alegre y feliz. Con el que nos divertimos, lloramos, sufrimos, reímos... Mucho tirar de la cuerda Dieguito... Me imagino a sus hijos, sus hermanas, sus hermanos... No quiero ni pensar. Prefiero no creerlo, pensar que es un sueño", explicaba entre llantos este compañero de la vida del '10'.

'El Pibe de Oro' ha teñido de luto el país sudamericano y de lágrimas las calles de Buenos Aires. La locura que se ha desatado en el Obelisco, en La Bombonera y en la Casa Rosada es comparable solo al fallecimiento de jefes de Estado, reyes o grandes personalidades de la cultura. La devoción que existe en el pueblo argentino por Diego Armando Maradona ha alcanzado una nueva forma de expresión en las horas posteriores a su muerte.

