El hermano de Maradona: "Estoy muerto en vida; hablé el domingo con él, estaba bien..."

El adiós de Diego Armando Maradona a los 60 años ha supuesto un shock para todo el planeta. Aficionados al fútbol, o simples mortales, el fallecimiento del astro argentino era inesperado pese a todo. Si su muerte ha golpeado a los que no tenían relación con él o a los que compartieron unos segundos sobre el césped, la sensación es aún más cruel en sus familiares directos. Hugo Maradona, hermano de la estrella, así lo ha reflejado.

La definición de Hugo es clara. "Más que destrozados", él se encuentra "muerto en vida". El estado de salud de Maradona, según tenían entendido, no era malo. Estaba recuperándose de su reciente operación por un coágulo en el cerebro. Con dificultades, pero Diego Armando se encontraba bien. En declaraciones a El Larguero, Hugo ha desvelado que hace tres días conversó con él.

"Hablé el domingo con él, que me llamó, y estaba bien. Estaba normal. Estaba en recuperación de la operación". Sin embargo, este miércoles recibía la peor y más inesperada noticia. "Según lo que me contaron, hizo un paro cardiorrespiratorio y no pudieron salvarlo". Fue su hija, sobrina de Maradona, la que le llamó por teléfono. Hugo se encontraba realizando unas compras y ahí se enteró de la noticia que ya conocía todo el planeta.

El shock es total. Tanto que aún sigue sin ser consciente de lo sucedido. "Todavía no me lo creo. No me entra en la cabeza. No caí, como decimos los argentinos". Hugo prevé que "va a ser larga" la primera noche sin su hermano noche. "Va a ser una cosa que tendré que asimilar. Va a ser una cosa que va a ser dura. Una cosa muy triste". Porque, más allá del vínculo familiar, algo más se ha perdido: "Para mí, hoy murió el fútbol".

Hugo solo tiene una petición. El hermano del delantero, con "tantos recuerdos" en la mente, solo quiere que sea recordado "como era dentro del campo y por lo que fue", porque "se recuerdan siempre los errores y todo lo malo que hizo en vez de recordar todo lo bueno que le dio al fútbol". Esto son "cosas que venden más que mostrar los goles y escuchar a los compañeros que tuvo en los equipos". Hugo, en dicha entrevista, ha recordado que no se ha escuchado "a ningún compañero que hablara mal" de Diego.

Un adiós histórico

Diego Armando Maradona se creó enemigos y muchas críticas. Sin embargo, en zonas como Argentina era todo un ídolo, un referente y todo un líder para los ciudadanos. Por ello, y conscientes del movimiento que se producirá en las calles, el Gobierno de la República ya ha confirmado que el velatorio se realizará en la Casa Rosada.

Habrá fuertes medidas de seguridad y, lo primordial, es que se controlen algunas medidas sanitarias para evitar más contagios por la Covid-19. Los primeros cálculos apuntan a que podría haber cerca de un millón de personas que se desplacen a despedir a Maradona.

