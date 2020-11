El homenaje del Diario Olé a Maradona y la 'mano de Dios' que arrasa en las redes sociales

El mundo del fútbol llora la muerte de Diego Armando Maradona. La luz de 'El Pelusa' se ha desvanecido este miércoles 25 de noviembre después de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Se va 'la mano de Dios', pero nos deja su legada, sus goles, su fútbol y su particular personalidad que dio momentos de todos los colores.

En Argentina, al igual que ocurre en Nápoles, Maradona es una religión. De hecho, existe esta fe en el '10'. Porque si hay un '10', ese es él. La programación del país sudamericano se paró por completo cuando se conoció el fallecimiento del astro. Programas deportivos y generalistas se centraron en su muerte.

El Diario Olé publicó después una viñeta que no ha tardado en recibir el aplauso de todos los aficionados, sean o no admiradores de Maradona, si es que es posible no admirar a Diego como futbolista. Una viñeta en la que se le ve llegando al cielo y devolviéndole la mano a Dios.

Porque la mano de Dios en la tierra fue Maradona. O al menos desde aquel recordado partido entre la selección de Inglaterra y Argentina en el Mundial de México 1986. Un gol que ahora nunca hubiese subido al marcador con la tecnología que tenemos a nuestro alcance, pero que entonces sí que cargó en el luminoso para delirio de los aficionados de la Albiceleste.

El gol con la mano hundió a Inglaterra y dio alas a una selección de Argentina que se acabó coronando campeona de la Copa del Mundo aquel año. Aunque no solo por ese gol pasó a la historia 'El Pelusa'. Precisamente, en ese mismo encuentro ante los ingleses, marcó el considerado como "el mejor gol del siglo". Hasta a cinco rivales dejó sentados el '10' desde que se hizo con el balón en su propio campo. Una diana antológica.

Adiós al mito

Este año 2020 nos ha quitado muchas cosas. La pandemia continúa haciendo estragos mientras se espera que la vacuna llegue. Si a principios de año fue Kobe Bryant el que perdió la vida en un fatídico accidente de helicóptero, en el que fallecieron otras ocho personas, incluida una de las hijas de la leyenda de Los Angeles Lakers, es a finales de 2020 cuando el fútbol se viste de luto para despedir al único e inimitable Diego Armando Maradona. Descanse en paz.

Las redes sociales se han volcado en el adiós al mito. Muchas muestras de cariño al que es considerado por muchos como la figura del fútbol más grande de todos los tiempos. Otro de los grandes, Leo Messi, también ha mostrado su dolor por la muerte de su compatriota. "Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD", escribió el futbolista del Barcelona.

