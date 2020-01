Muere el mítico Kobe Bryant, leyenda de la NBA, a los 41 años en un accidente de helicóptero

Tragedia en el mundo del deporte. Kobe Bryant ha fallecido en un accidente mientras viajaba en helicóptero. La leyenda de Los Angeles Lakers viajaba junto a otras cuatro personas. Entre ellos no se encontraba la mujer del exjugador, Vannessa Bryant.

El departamento de policía de Los Ángeles confirmó poco después el fallecimiento de cinco personas durante el accidente ocurrido en Calabasas. Ningún superviviente en el trágico accidente que se ha llevado de forma prematura a uno de los considerados como uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos.

El siniestro tuvo lugar durante la mañana del domingo 26 de enero -franja horaria de la costa oeste de Estados Unidos-. Las fuerzas policiales han pedido a la ciudadanía que evite acercarse o pasar por la zona donde ha ocurrido el fatal accidente.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles fue avisado a las 10:01 -hora local de California- de la caía de un helicóptero. Fue tras esto cuando diversos medios estadounidenses comenzaron a publicar la noticia, corriendo esta como la pólvora en las redes sociales.

Los bomberos pudieron apagar el fuego, pero no hay supervivientes. El medio TMZ ha confirmado que se está llevando a cabo una investigación de lo sucedido, así como también señalan que era habitual que Kobe Bryant se trasladase mediante helicóptero.

'La Mamba' había usado un helicóptero para viajar durante años, desde los tiempos en que jugaba en los Lakers. De hecho, era conocido por trasladarse en este medio de transporte desde Newport Beach, CA al Centro STAPLES en DTLA en su helicóptero Sikorsky S-76.

Se baraja que una de las causas del siniestro sea la espesa niebla, tal y como publica Los Angeles Time. Testigos del accidente han asegurado que antes de producirse este, se escucharon sonidos extraños del motor del helicóptero y después pudieron ver como se precipitaba al vacío desde aproximadamente 100 metros.

Acompañado de su hija

Poco más de una hora después de hacerse pública la noticia llegó el segundo golpe. Uno de los acompañantes de Kobe Bryant era la segunda hija del jugador, la pequeña Gianna Maria Onore de tan solo 13 años de edad, tal y como publicó TMZ. Tras esto, el periodista Adrian Wojnarowski reveló que que dos de los otros pasajeros eran otra niña y su padre.

Kobe Bryant junto a su hija Gianna Maria

Kobe y Vanessa se conocieron en 1999, cuando ella era aún menor de edad. Dos años después contrajeron matrimonio en Dana Point (California). Durante este tiempo juntos, atravesaron por una profunda crisis en 2013 e incluso Vanessa llegó a poner una demanda de divorcio.

Todo quedó en nada y continuaron adelante con su matrimonio, teniendo después a sus dos hijas pequeñas: Bianka BellayCapri. La primogénita es Natalia Diamante, quien hace tan solo una semana había cumplido 17 años.

Adiós a una leyenda

Kobe Bryant nació el 23 de agosto de 1978 en Filadelfia. Su carrera en la NBA comenzó en 1996 cuando fue elegido en el Draft de aquel año por los Charlotte Hornets. De inmediato fue traspasado a Los Angeles Lakers donde terminó su carrera con cinco anillos campeón.

Veinte temporadas militó el mítico escolta en la franquicia californiana. Además de esos cinco títulos de la NBA, también ganó dos premios MVP de las finales de la mejor liga del mundo y otro MVP del campeonato en el 2008. En 2016 decidió colgar las botas y los Lakers retiraron sus dorsales: el 8 y el 24. Precisamente, iba a ser en este año 2020 cuando Kobe Bryant iba a entrar en el Salón de la Fama de la NBA.

Marca anotadora

Este fin de semana había tenido lugar un hecho histórico en la NBA. LeBron James superó en el ranking de anotadores a Kobe Bryant. La actual máxima estrella de los Lakers se convirtió ante los Philadelphia 76ers en el tercer máximo encestador de la historia de la competición. Necesitaba 18 puntos para superar a la leyenda angelina y sus 33.643.

'La Mamba' no dudó en felicitar a LeBron James justo después de que le superase. "Continuar llevando al baloncesto cada vez más alto con la figura de 'King' James", escribió Bryant en su red social Twitter. "Respeto mucho a mi hermano", añadió. Mientras LeBron escribió en sus zapatillas 'Mamba 4 Life', en homenaje al mito.

Reacciones

Las redes sociales se han convertido en una plataforma para expresar el dolor por la muerte de la leyenda norteamericana. Muchos son los compañeros de profesión que han querido mostrar sus respetos a Kobe Bryant. Desde Luka Doncic y su incredulidad ante la noticia a las lágrimas de José Manuel Calderón. [Todas las reacciones aquí]

Kobe Bryant y Pau Gasol con Lakers en la NBA REUTERS

Uno de los que no ha faltado a esta última despedida ha sido Pau Gasol, excompañero de Kobe Bryant en los Lakers: "Devastado... mi hermano mayor... no puedo, simplemente no puedo creerlo". Español y estadounidense crearon una gran amistad durante su etapa juntos en el equipo angelino. De hecho, desde entonces siempre se han referido el uno al otro como 'hermano'.

Desde el fútbol también han llegado las condolencias, como la del Real Madrid: "El Real Madrid CF lamenta profundamente el fallecimiento de Kobe Bryant, leyenda del baloncesto y del deporte mundial. El club quiere transmitir sus condolencias a sus familiares y amigos por esta pérdida que ha conmocionado al mundo del deporte".

