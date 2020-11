Fernando Alonso sobre Abiteboul, jefe de Renault: "Está cansado de mí, ya ni me responde"

Fernando Alonso es la gran ilusión de Renault para el próximo año. Sin embargo, el asturiano ha querido que su presencia en el equipo francés se empiece a notar desde el primer momento en el que ha aterrizado en la casa gala y que será su nuevo hogar por tercera vez en la Fórmula 1, aunque lo hará bajo el nombre de Alpine F1.

En Renault sabían que fichaban a un piloto prodigioso, con un gran talento, uno de los más rápidos de la historia. Sabían también que Fernando tenía muchas ganas de volver a la que se ha sido su casa durante muchos años y al 'Gran Circo', lugar de sus mayores exhibiciones. Sin embargo, lo que no sabían, o no recordaban, es que llegaba un trabajador incansable, metódico, decidido y obseso hasta el extremo de que todo vaya por el camino perfecto para regresar con las mayores garantías de éxito.

Fernando sabe que no tendrá mucho tiempo para adaptarse al equipo después de que termina esta temporada. Los días están contados y las posibilidades de hacer tests están casi agotadas, por ello Alonso no tiene tiempo que perder. Su intención desde un primer momento ha sido conocer al equipo y su funcionamiento, desde la fábrica de Enstone hasta los circuitos, para cuando el momento de tomar la salida en la primera carrera de 2021 llegue, que la preparación fuera la mayor posible.

A pesar de que las esperanzas y los esfuerzos del equipo estarán concentrados en 2022, tal y como ha pedido el propio Fernando, en 2021 también tendrán muchas cosas que decir, especialmente tras el gran final de temporada que está haciendo el equipo Renault, que ya ha conseguido subirse al podio en dos carreras y que acaricia la tercera posición del mundial de constructores con un Ricciardo estelar.

La relación con Abiteboul

Alonso está en continúa comunicación con Cyril Abiteboul, lo que ha provocado que el jefe del equipo Renault F1 se esté empezando a saturar con el entusiasmo del asturiano: "Justo hace media hora le he enviado tres mensajes a Abiteboul. Sé que los ha leído, pero todavía no me ha respondido. Estoy seguro de que se está empezando a cansar de mí, porque ya ni me responde los mensajes".

Estas eran palabras de Fernando Alonso en una sincera y graciosa confesión al medio Auto Hebdo. El piloto español cree que todos están sorprendidos por sus ganas de trabajar, aunque asegura que él siempre las ha tenido y que no ha sido cosa de su regreso, sino que va en su personalidad tener esa gran implicación.

"La gente parece estar muy sorprendida cada vez que escuchan esto de mí, pero siempre ha sido así. La historia con Renault puede repetirse. En McLaren, en la segunda época todos se sorprendían de lo emocionado que estaba con el motor Honda y creían que estaba más contento que en Ferrari, donde también notaron mi entusiasmo siempre. Pero siempre he sido así, aunque mucha gente no se da cuenta hasta que trabaja conmigo, siempre he sido determinado". Además, Fernando añade: "Siempre he querido regresar a la Fórmula 1".

