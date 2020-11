Fernando Alonso revela el piloto joven que más le sorprende de la Fórmula 1

Fernando Alonso ya es protagonista de la Fórmula 1 incluso antes de que se consume su vuelta definitiva. Hasta el próximo año no se podrá subir en su Renault, que el próximo curso será Alpine, para competir de tú a tú junto con el resto de sus rivales, algo que no solo esperan los aficionados, sino también ellos mismos.

Y es que Alonso genera siempre, allá donde va es noticia y es una de las voces más autorizadas en el mundo de la Fórmula 1. Si no que se lo digan a los mecánicos e ingenieros de la fábrica de Renault de Enstone que lo consideran como uno más del equipo. El asturiano lleva semanas trabajando con ellos y saben que nadie mejor que el doble campeón del mundo para guiar los avances del RS20.

No obstante, Fernando no solo se centra en Renault, ya que de momento tiene tiempo para ampliar sus miras y observar más allá todo lo que sucede. Ahora es tiempo para seguir aprendiendo y disfrutando de la Fórmula 1, como hizo en el último Gran Premio celebrado en el circuto de Imola y que recibió el nombre de Emilia Romagna, por esa ley de no poder repetir nombres en el mismo territorio.

Fernando Alonso reconoce el circuito de Imola junto al ingeniero jefe de Renault, Ciaron Pilbeam Renault F1

Por ello, Fernando ha sorprendido con una confesión, la de cual es el piloto que más le soprende de todos los jóvenes que aspiran a sucederle tanto a él como a Lewis Hamilton, los corredores más admirados de la actual parrilla en la que también destacan los nombres de Vettel y Raikkonen, campeones del mundo.

"Creo que ahora hay pilotos muy, muy talentosos en la Fórmula 1 y todos vienen con una muy buena preparación también, con academias de pilotos que desarrollan el rendimiento y el talento, ya sabes, ayudarlos desde una edad muy temprana. Y ahora están haciendo su trabajo".

Alonso es consciente de que los nuevos talentos llegan por detrás pisando fuerte y de que cada vez llegan corredores con una mejor preparación. Algunos ejemplos en los últimos años han sido Carlos Sainz, Charles Leclerc o Max Verstappen, que el próximo año podrían luchar por el mundial.

Charles Leclerc y Carlos Sainz, durante una rueda de prensa EFE

Russell, el elegido

Sin embargo, Fernando tienen claro cual es el piloto que más le sorprende de la última hornada que ha llegado a la Fórmula 1: "Creo que de todos ellos, George Russell es el que me sorprende cada fin de semana. Cómo está conduciendo el Williams y cero errores y estoy realmente sorprendido por su velocidad natural. Entonces, si tengo que decir un nombre, Russell, para el futuro, será mi elección".

Alonso eligió a su piloto joven preferido antes de la carrera en Imola, justo cuando el corredor de Williams y que pertenece a la academia de Mercedes, cometió un error mientras calentaba los neumáticos durante una de las partes en las que la carrera estuvo detenida por el SafetyCar, algo que dejó muy tocado al joven corredor, ya que era su primer gran error desde su llegada al 'Gran Circo'. Sin duda saber que es el elegido de Alonso le hará salir con mayor motivación en próximas carreras.

