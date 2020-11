Eric Boullier: "Fernando Alonso estará en el podio en poco tiempo"

La vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1 ha creado una gran expectativa. Primeramente, porque es uno de los mejores pilotos de la historia que vuelve a su habitar después de haber probado y triunfado en otros ámbitos y disciplinas. Y después, porque es una incógnita saber que podrá lograr el próximo año en su regreso al mundial.

Sin embargo, ya se van conociendo datos e informaciones de lo que Renault podrá ofrecerle para que el asturiano esté en la pelea. No será una pelea por el campeonato, pero sí será una pelea bonita por estar en la parte de alta de la clasificación. Renault se ha puesto la meta de estar, al menos en 2021, en la lucha por el Top5, pero algunos ya les sitúan incluso en el podio.

Los dos últimos éxitos de Ricciardo que recientemente ha conseguido sumar dos terceros puestos han provocado que en Renault la euforia sea todavía un poco más desmedida. La realidad es que el trabajo está dando sus frutos y que en estos momentos se encuentran al alza, por lo que es imposible no pensar en grande para el próximo curso. En la regularidad de esos triunfos estará la clave.

Daniel Ricciardo, la guía de Fernando Alonso para el éxito en Renault en 2021 RENAULT F1

Una persona que conoce bien a Fernando como Eric Boullier ha hablado sobre lo que supone la vuelta del asturiano y en qué condiciones podría hacerlo: "Es el competidor más íntimo, su vida está completamente centrada en las carreras y en ser competitivo. Cuando se unió a McLaren, Honda regresó por él, tal vez fue para recrear un legado, un legado diferente".

El Mundial de 2010

Boullier fue jefe de equipo de Fernando tanto en Renault como en McLaren y ha estado involucrado en otros episodios de la vida de Alonso, como cuando perdió su tercer mundial en Abu Dhabi 2010 por las maniobras de Petrov y su Renault: "Definitivamente debería y podría tener otro". Así lo asumía en el podcast Beyond the Grid.

"Obviamente conozco muy bien a Fernando. Lo de Abu Dhabi 2010, porque fue nuestro coche el que le impidió ser campeón del mundo, eso podría haber sido una oportunidad para ellos. Hubo otro más tarde, y creo que cuando uso la palabra 'podría', siempre es fácil dar una opinión después, pero definitivamente en ese momento faltaba tal vez un poco de confianza dentro del equipo".

Kubica y Fernando Alonso EFE

El que fuera jefe del piloto español asegura que sus años con motores Honda le produjeron frustración debido a sus altas exigencias: Así que supongo que era una gran expectativa y, obviamente, no ser tan competitivo como él hubiera soñado estaba creando mucha frustración. Pero es parte de la frustración creo que es la ambición que tenía de hacerlo realmente bien con McLaren-Honda".

Nuevas expectativas

Ahora, Fernando regresa con ánimos y esperanzas renovadas. Precisamente su vuelta es algo que no ha sorprendido a Eric: "Me lo esperaba. Fue a Le Mans, lo ganó dos veces. Todavía está persiguiendo la Indy500 por la 'Triple Corona', pero no está concentrado en eso, creo que todavía quiere cumplir y disfrutar de algunos desafíos. Él comprende que el momento en el que estás compitiendo en la cima de tu juego es diferente, pero estoy seguro de que aún puede sorprender a mucha gente".

Para concluir su intervención, Eric Boullier hizo su predicción sobre las posibilidades de Alonso en su nueva temporada: "Quiero ser honesto, será bueno tanto para Alonso como para Renault por todo el trabajo duro que han estado haciendo. Los vimos tener un revés en Portugal, así que todavía hay algunas cosas que tienen que resolver y definitivamente con el coche, pero creo que si siguen presionando y haciendo lo que están haciendo, serán los tres primeros habituales en poco tiempo".

