Sainz confía en la evolución de Ferrari: "Si hay un equipo capaz de reaccionar son ellos"

Carlos Sainz padre conoce el mundo del motor como pocos. Doble Campeón del Mundo de Rallys y triple ganador del Rally Dakar, su dominio y manejo de la conducción le hacen ser una voz autorizada para hablar sobre cualquier tema, incluso para aquellos que no son su campo específicamente como lo es la Fórmula 1.

Sin embargo, desde que su hijo hizo su primera aparición en el 'Gran Circo', el mejor piloto de rallys de la histora también ha aprendido mucho sobre la Fórmula 1. Además, es gran amigo de Fernando Alonso, de quien ha podido aprender mucho también y a quien convenció para que probara suerte entre las dunas del rally más exigente del mundo.

Ahora, en un acto publicitario para una marca de relojes, Carlos Sainz padre ha hablado sobre el nuevo paso que va a dar su hijo y sobre la confianza que ambos tienen puesta en Ferrari, la que será la nueva casa para del piloto de la Fórmula 1 en la parrilla tras haber pasado por la factoría Red Bull, Renault y McLaren.

Mattia Binotto y Carlos Sainz, durante un gran premio. Foto: Twitter (@Movistar_F1)

"Carlos confía plenamente que si hay un equipo capaz de reaccionar en poco tiempo es Ferrari. No tuvo ninguna duda. Cuando el equipo más histórico o más especial de la Fórmula Uno como es Ferrari te llama a la puerta y pregunta si quieres competir, creo que la respuesta es muy sencilla".

Carlos Sainz padre ha contado cómo se hizo el fichaje de su hijo para la escudería del Cavallino Rampante, ya que, a pesar de no tener dudas en cuanto a la oferta, la situación actual no hizo fácil las negociaciones y las conversaciones entre ambas partes, por lo que tuvo también su particularidad y su complejidad. El piloto del equipo Mini confirma que todo se fraguó en unas condiciones muy "complicadas porque había que hacerlas sin viajar".

A pesar de que no tienen mucha información privilegiada por la exclusividad que se vive en el Mundial, los Sainz confían plenamente en el próximo curso: "Lees en la prensa que están haciendo un motor nuevo, que están evolucionando en el buen sentido, pero poco más. No le he escuchado a Carlos que tenga información privilegiada, cosa que entiendo y respeto tanto por su parte como por la de Ferrari".

Sainz y Alonso en F1

Todos sueñan con ver a Sainz algún día en lo más alto y su llegada a Ferrari puede ser un gran paso para ello. Sin embargo, su padre afirma que cambiaría uno de sus títulos por uno de su hijo en la Fórmula 1, aunque él rechazaría esa oferta: "Estoy convencido de que si le preguntas a él diría: 'No gracias, quiero luchármelo yo y es mi vida deportiva, mi reto deportivo y voy a por ello".

Fernando Alonso, con el Renault de 2018 en Bahrein Renault F1

Por otro lado, Sainz, que ya tiene la mente puesta en el Dakar, también valoró la circunstancia del regreso de Fernando, con quien pudo compartir dunas el enero pasado: "Creo que para cualquier aficionado español que Fernando vuelva a correr el año que viene en un equipo como Renault que está cada vez mejor y acaba de hacer dos podios es una excelente noticia, pero no solo para el aficionado español. Fernando claramente quería volver, por eso estoy contento con él y creo que es bueno para la Fórmula Uno y para el deporte español".

