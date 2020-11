Cádiz denuncia el sabotaje de "extrema derecha" en el nuevo nombre del Ramón de Carranza

El largo proceso del cambio de nombre del Ramón de Carranza no tiene fin. El Cádiz CF sigue esperando que se aplique la Ley de Memoria Histórica sobre su estadio, pero desde el Ayuntamiento han denunciado un intento de sabotaje procedente de la "extrema derecha" en la elección de esa nueva denominación. Cuando parecía que ya se iba a elegir ese sobrenombre entre los ocho finalistas, un nuevo problema aparece en esta interminable agonía que algunos califican como "un sinsentido".

El alcalde en funciones, Demetrio Quirós, anunció este miércoles que el procedimiento ha sufrido un percance: "En breve anunciaremos el resultado. La tarea de cribado está siendo ardua porque hemos sufrido un intento de sabotaje de la extrema derecha con votaciones automatizadas con máquinas para producir votos uno detrás de otro". Se supone que este proceso ya estaba cerrado solo para habitantes de la ciudad, pero aún así no han logrado burlar a los 'trolls'.

Cabe recordar que el partido Ciudadanos ha tratado de paralizar el proceso. El grupo municipal sacó adelante una enmienda con el apoyo de todos los partidos de la oposición en el último Pleno del Ayuntamiento. Por su parte, Martín Villa, concejal de Memoria Democrática, lamentó que el PSOE haya dado la espalda a esta propuesta. Desde el equipo de gobierno de 'Kichi' confían en que recapaciten y sí respeten la aplicación de la Ley de Memoria Histórica que ellos mismos impulsaron.

Demetrio Quirós: “Tenemos que seguir eliminando del callejero elementos franquistas” pic.twitter.com/IVQZT9VP6M — Cadiznoticias (@Cadiznoticias) November 4, 2020

El hasta ahora Ramón de Carranza, al que le han quitado el nombre en virtud a la Ley de la Memoria Histórica, se conocerá a partir de ahora con uno de estos nombres: Ciudad de Cádiz, La Pepa, Gades, Bahía de Cádiz, Gadir, Nuevo Mirandilla, Tacita de Plata y De La Laguna. Para seleccionar uno de estas nuevas denominaciones, se estableció una plataforma de votación que ya pasó un proceso de cribado para eliminar algunas propuestas que no cumplían con las bases establecidas.

Por qué cambia

La Ley de Memoria Histórica de 2007 fue acabando con símbolos de la época franquista por todo el país y el anteproyecto de la Memoria Democrática de Andalucía lo hizo extensible por la Comunidad Autónoma.

Desde 2017 se ha planteado el cambio de nombre al estadio, cuando se cambió el nombre de la avenida con el mismo nombre, ya que Ramón de Carranza fue un político vinculado primero con la dictadura de Primo de Rivera como alcalde, y después con el régimen franquista cuando aceptó el cargo de gobernador civil de la ciudad de Cádiz.

Este vínculo fue suficiente para que desde el Ayuntamiento se impulsara una comisión que acometiera la sustitución de la denominación oficial de este estadio, que pertenece al municipio.

Cuando se aprobó el cambio de nombre en 2017, las peñas iniciaron un proceso para determianr cuál sería la denominación que impulsarían para el proceso. De esta asamblea salió el nombre de "Carranza".

"El estadio no se puede llamar con el apellido de un hombre que habría practicado la represión, no se puede desposeer el nombre de su origen. Si viene alguien de Alemania y me pregunta por qué se llama Carranza, la explicación acaba en Ramón de Carranza. A mi me duele que haya llevado tanto tiempo el estadio ese nombre, pero no me siento mal al decir Estadio de Carranza. Si lo mantuviéramos, es hacer trampas al solitario", explicaron desde la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía a EL ESPAÑOL.

