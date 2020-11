Koeman y las razones por las que Messi fue suplente y que crean confusión en el FC Barcelona

La sorpresa del día llegó en el encuentro del FC Barcelona cuando al dar la alineación, Leo Messi era suplente. Ronald Koeman optaba por dar descanso al argentino y su decisión parecía ser poco lógica, ya que tras el encuentro contra el Betis, un equipo que suele poner en dificultades al Barça incluso en su estadio, vendría el parón de selecciones.

Quizás había partidos más propicios para un descanso de Leo que el choque frente al equipo de Manuel Pellegrini. Sin embargo, la realidad es que Messi tenía que esperar su turno desde el banquillo. Este hecho hacía recordar unas palabras de Koeman a su llegada en las que afirmaba que sentaría a todos los jugadores si lo consideraba necesario, incluido Messi.

Hasta el momento, la realidad es que eso no se había producido y que Messi había jugado todo, incluso llegando tocado tras jugar con Argentina en el último parón de selecciones. Por ello, resultaba tan extraña la decisión y más teniendo en cuenta que al Barça le hacían falta los puntos tras las derrotas ante el Getafe y el Real Madrid y su empate ante el Alavés.

Leo Messi, durante El Clásico del Camp Nou LaLiga

Además, la suplencia de Messi había sorprendido hasta a sus propios compañeros, ya que algunos como Jordi Alba aseguraban que se había tratado de una decisión del propio Koeman, lo que parecía ser un golpe de efecto del técnico para mostrar su poderío en el vestuario y demostrar que no le temblaría el pulso en ninguna circunstancia.

"La calidad está ahí. Ha salido, ha cambiado el partido, es un jugador diferente. Hoy ha sido una decisión del míster. Jugamos mucho mejor con Messi y todos lo queremos en el campo". Esas eran las palabras del lateral zurdo, el último gran amigo que le queda en la plantilla culé.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, la suplencia de Messi se debía a la propia decisión del jugador. Al igual que ya lo sufrieron otros como Luis Enrique, Valverde o Setién, Messi también decidirá cuando será suplente y cuando no con Ronald Koeman. La ausencia del argentino hoy frente al Betis en el inicio del choque se debía a una decisión pactada entre ambos por unas molestias sufridas por el argentino en el duelo de Champions frente al Kiev.

Koeman se confiesa

"Desde ayer hablábamos que tenía unas molestias desde el partido contra el Dinamo de Kiev. Decidimos que lo mejor era dejarlo en el banquillo por si le necesitábamos. Sin molestias, hubiera jugado. Sabemos quién es y no tengo dudas sobre él. Le veo trabajar cada día. No ha sido titular, pero en la segunda mitad ha sido muy importante".

Koeman y Messi se saludan tras vencer al Betis EFE

Esas eran las palabras del técnico holandés tras el choque y que desmontaban cualquier teoría en la que el liderazgo del entrenador se impusiera sobre la voluntad del jugador. La realidad sigue siendo que Messi, a pesar de que podría estar en su último año en el club, sigue mandando, haciendo y deshaciendo a su antojo.

Koeman también dejó caer tras el choque que no solo Messi jugará siempre que no tenga molestias, sino que además lo hará de titular, por lo que no contempla darle descanso ni incluirle en las rotaciones en las que han entrado todos los jugadores de la plantilla que no han caído lesionados hasta ahora. Messi seguirá siendo la excepción que mande en el Barça esté quien esté en el banquillo. Aunque visto lo visto hoy frente al Betis, pocos motivos tiene Koeman para dudar de quien tiene la razón de los dos.

