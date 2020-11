Koeman, tras la victoria ante el Betis: "Si Messi no tiene molestias jugará siempre de titular"

El técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha comparecido ante los medios de comunicación tras la contundente victoria de su equipo frente al Real Betis de Manuel Pellegrini. El conjunto andaluz lo intentó todo en el Camp Nou, pero terminó siendo arrollado por un Barça liderado por Leo Messi y que fue autor de dos goles en los momentos claves de la temporada.

El entrenador del Barça aseguró que Messi es fundamental en sus planes y que siempre que esté disponible y sin molestias jugará porque para él es el mejor jugador del equipo. Lo cierto es que este sábado la presencia del argentino fue clave para los azulgranas por primera vez en la temporada. De hecho, han sido los primeros goles del '10' en lo que va de curso que no llegan desde el punto de penalti.

Además, Koeman también habló sobre la situación de algunos jugadores como Antoine Griezmann, que no está teniendo un año fácil en Can Barça, especialmente con el gol, y de Ansu Fati, que se retiró al descanso sin un motivo aparente. El técnico aclaró después que había sentido unas molestias y había preferido no arriesgar.

Griezmann y Messi celebran un gol del FC Barcelona La Liga

El holandés valoró de forma muy importante el triunfo ante el Betis debido a los últimos resultados obtenidos en LaLiga y que habían alejado al FC Barcelona de la cabeza. Las derrotas ante Getafe y Real Madrid y el empate en Mendizorroza frente al Alavés han sido malos resultados encadenados de forma consecutiva.

"Es una victoria importante por la necesidad de puntos que teníamos. Estoy contento porque hemos creado mucho peligro, hemos tenido oportunidades de marcar y hemos tenido un buen rendimiento goleador en la segunda parte. Pero en la primera parte, no era justo el 1-1. Menos mal que hemos marcado en la segunda parte. Estoy contento por el juego, pero encajar un gol en contra con diez no es algo bueno. Creo que es una victoria merecida".

Respecto a la suplencia de Leo Messi, Koeman no soprendió en exceso y asumió que Leo jugará siempre que se encuentre bien, pero que unas molestias tras el partido ante el Dinamo de Kiev le han hecho ir con cautela. El holandés afirmó antes de llegar que lo sentaría si lo tenía que hacer, pero de momento, sigue mandando el argentino.

"Desde ayer hemos hablado. Leo salió del partido contra el Dinamo de Kiev con unas molestias y no estaba en condiciones de jugar desde el principio. Lo hemos puesto en el banquillo. Si Messi no tiene molestias, juega siempre desde el principio. Hoy no lo ha hecho por unas molestias".

Messi celebra un gol con el FC Barcelona La Liga

Griezmann y Ansu Fati

Koeman también habló sobre el gol de Griezmann y la importancia que puede tener en recuperar su mejor versión: "Ojalá siga trabajando así. Para fallar oportunidades hay que estar. Hay que destacar su carácter porque siempre está. Él mismo sabe perfectamente que ha fallado un penalti y otras ocasiones. Pero lo importante es que siempre está ahí y ese carácter es importante". Además, aclaró que el cambio de Ansu Fati fue por precaución: "Ha tenido molestias en el descanso y no hemos querido arriesgar. Por eso ha sido el cambio".

El técnico holandés tuvo un encontronazo con el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, pero no quiso revelar lo sucedido: "Se quejaba sobre el momento del penalti. Puedo entenderlo, y nada más. No soy una persona que tengo que hablar y que decir qué me ha dicho después del partido".

[Más información: Messi salva al Barça ante el Betis y lidera la goleada saliendo desde el banquillo]