El toque de atención de Zidane a Isco

Zinedine Zidane se ha referido en rueda de prensa al momento actual de Isco Alarcón. El malagueño apenas cuenta en este inicio de temporada y los focos apuntan a su estado de forma. El técnico francés ha hablado del tema antes del partido contra el Valencia y ha dejado claro que se trata de una decisión suya. Toque del técnico a Isco.

"Isco tiene que seguir trabajando. No es problema suyo, es problema del entrenador que tiene que elegir. Insisto con él en que tiene que seguir trabajando y hacer lo que hace", dijo Zidane ante la pregunta de por qué Isco no juega. "Es verdad que últimamente no juega mucho", reconoció el entrenador galo ante los medios de comunicación.

Sobre su confianza en Isco dijo lo siguiente: "Hay momentos complicados, pero también ha vivido otros buenos. Es buen jugador y espero que lo siga demostrando porque vamos a tener muchos partidos", explicó al respecto.

Aunque a Zidane le volvieron a preguntar por Isco y ahí sí que mandó un mensaje más positivo: "Es la dificultad del entrenador que tiene que elegir y es verdad que no lo he hecho (apostar por él). No cambia nada de lo que pienso de Isco y espero que siga trabajando. Va a tener su momento", zanjó sobre el tema.

El balance de Isco esta temporada es muy pobre en comparación con otras en las que ha estado a las órdenes de Zidane. En los últimos cinco partidos su participación se reduce a 30 minutos contra el Huesca. Frente al Shakhtar, el Barça, el Gladbach y el Inter tuvo que ver el partido desde el banquillo sin participar en el partido. Sustituido en el descanso contra el Cádiz, Isco ha estado señalado desde entonces.

Zinedine Zidane da instrucciones a Vinicius e Isco Alarcón durante el Real Madrid - Huesca EFE

Competencia para Isco

Isco podría volver a tener minutos contra el Valencia. Si bien no apunta al once titular, sí que puede aprovecharse de las bajas de Casemiro y Eden Hazard, ambos por positivos por coronavirus, para salir desde el banquillo. Todo apunta a que Zidane apostará por un trivote conformado por Modric, Kroos y Fede Valverde.

Eso sí, hay un factor que le pone las cosas más difíciles todavía a Isco y es el regreso de Martin Odegaard. El noruego ya está recuperado de su lesión y Zidane ha confirmado que entrará en la convocatoria para mañana. Odegaard, como Isco, puede jugar en la posición de '10', por lo que la competencia para el malagueño aumenta y debe reaccionar más pronto que tarde para no caer todavía más en la rotación.

