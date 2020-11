Este fue el único partido de fútbol que Maradona jugó junto a Messi

Diego Armando Maradona Franco, más conocido como Diego Maradona, como simplemente Maradona o incluso como 'El Pelusa', es uno de los personajes más grandes que ha dado la historia del deporte. Sin valorar si fue bueno o malo, la realidad es que Maradona es una persona que siempre genera algo, allá donde va es noticia haga lo que haga, sea bueno o sea malo. Tiene un carisma especial, llega a la gente y, sobre todo, en el recuerdo quedarán para siempre sus jugadas inmensas.

El astro argentino, considerado por muchos como el futbolista más grande de todos los tiempos, y por otros como uno de los mejores de siempre, maravilló al mundo con sus regates, sus pases, sus goles y sus batallas dentro del campo. Desgraciadamente, ese protagonismo que le hizo ganarse su zurda inmortal le terminó devorando y le convirtió en la sombra de sí mismo que es hoy.

Sin embargo, Maradona no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que también fue grande a pesar de estar ya alejado de la pelota. Un tiempo donde seguía siendo carismático, pero no problemático. Una época en la que daba que hablar por su trabajo y no por sus problemas con la salud, las adicciones o el control de su impetuoso temperamento.

Fans de Diego Maradona en la puerta de la clínica EFE

Hubo un tiempo, aunque ahora parezca difícil de explicar, en el que Diego también fue el más grande fuera de la cancha. Ahora se cumplen 15 años de algunos de esos momentos, como por ejemplo, cuando se convirtió en un fenómeno de éxito en la televisión argentina con su programa La Noche del 10, o cuando compartió terreno de juego con Leo Messi por primera y única vez.

Messi para Maradona

El fútbol argentino ha tenido un debate durante los últimos 15 años y que seguramente perdurará durante siglos. Diego Armando Maradona era el capo único del fútbol para los seguidores albicelestes, su gran ídolo, el salvador que los liberó de la opresión británica y los llevó a la levantar la Copa del Mundo en el Mundial de 1986. Siempre le vieron como un ser superior, especialmente cuando llevaba el '10' de su país a la espalda.

Sin embargo, la grandeza de Maradona siempre fue más allá. Dejó destellos de un futbolista único por diferentes países y diferentes ciudades. Encandiló a las aficiones del Barça, del Sevilla, del Nápoles, pero sobre todo a la de Boca Juniors y a la de Argentinos Juniors, los dos clubes de su vida y en los dos clubes en los que se hizo grande y donde llamó la atención de todos, especialmente hasta que consumó su retirada del fútbol profesional.

Maradona antes de un partido con Boca Juniors Instagram (maradona)

Por su parte, la carrera de Leo Messi ha sido muy diferente. Desde muy pequeño desembarcó en Barcelona donde ha permanecido durante toda su carrera y donde se ha convertido en uno de los mejores de la historia. Con la camiseta del Barça, Leo lo ha ganado todo en multitud de ocasiones, sin embargo, con la albiceleste nunca ha levantado un gran trofeo a pesar de haber jugado finales de la Copa de América e incluso de la Copa del Mundo. No obstante, se le resiste ese gran sueño.

Por ello, la grandeza de Messi siempre ha sido más considerada fuera de su país que en la propia Argentina. Fuera de sus fronteras, Messi cuenta con más defensores que igualan ese debate sobre quién fue el mejor jugador argentino de siempre o, incluso, quien fue el mejor de todos los tiempos. No obstante, en Argentina, los maradonianos son mayoría.

Sin embargo, los partidarios de Messi y los partidarios de Maradona pudieron disfrutar, hace 15 años, de un momento único en la historia del fútbol. Los dos más grandes del balompié argentino, junto con Alfredo Di Stéfano pudieron disputar un partido juntos. Fue la única vez en la historia que ambos compartieron una cancha y defendieron la misma camiseta, la de los celestes. Fue en un partido disputado en Argentina en el Estadio Ciudad de La Plata y que reunió a diferentes estrellas internacionales con grandes jugadores del fútbol argentino. Y allí, por primera vez en la historia, se pudo narrar la mítica frase de "Messi para Maradona", un pase entre dos genios que unía dos generaciones diferentes.

Un partido histórico

En aquel partido organizado en Mar del Plata, Diego Armando Maradona y Leo Messi no solo pudieron compartir terreno de juego, sino que pudieron defender juntos la misma camiseta. Ha sido la única vez que Leo y Diego han estado juntos en un campo, más allá del Mundial de Sudáfrica 2010 en el que Maradona fue el seleccionador nacional y Messi la gran estrella del equipo.

Sin embargo, aquel 23 de diciembre de 2005 fue un día histórico que demostraba que los partidarios de Messi y de Maradona también podía unirse. Y también, que 'El Pelusa' había estado bien después de dejar el fútbol en algún momento, algo tan difícil de afirmar en estos días en los que Diego sufre tantos problemas de salud como resultado de su mala vida. Ese día, el partido se detuvo cuando ya estaba empezado para que Maradona hiciese una entrada triunfal, saludar a todos y se pusiera a corretear por el verde.

Messi y Maradona Instagram

Aquel encuentro fue un partido amistoso que se organizó entre grandes estrellas del fútbol internacional y grandes estrellas del fútbol argentino, todos ellos albicelestes, en dos equipos diferentes, los cuales estaban dirigidos por Miguel Ángel Russo y Pedro Troglio, respectivamente. El partido estaba destinado para que Messi y Maradona pudiesen combinar juntos y lo hicieron, cuando los dos astros argentinos pudieron crear algunas acciones, tirar paredes y marcar un gol que podría haber sido histórico, pero el meta Gastón Sessa apareció para detener sus ilusiones en varias ocasiones y estropear una fiesta que hubiera sido legendaria.

El partido fue ganado por el equipo de las estrellas internacionales en el que jugaban Maradona y Messi y además contó con la presencia de grandes jugadores del fútbol argentino como Juan Román Riquelme, Juan Sebastián Verón, Diego Pablo 'Cholo' Simeone, Sergio 'Kun' Agüero, Marcelo Gallardo, Juan Pablo Sorín, Diego Placente, Lucas Castromán, César Delgado o José Luis Calderón. Además fue dirigido por el mítico Héctor Baldassi. Sin embargo, aquel duelo siempre pasará a la historia por ser la primera y única vez que Maradona, retirado en 1997, y Messi, que debutó en 2004, compartieron césped y camiseta.

Maradona en televisión

Aquel mítico partido celebrado en diciembre del año 2005 llegó tan solo unas semanas después de que se terminara el programa de Diego Armando Maradona en la televisión argentina. La última emisión fue hace 15 años, el 7 de noviembre de 2005. Aquel día terminó La Noche del 10, un espacio de entretenimiento presentando por el exfutbolista y que se emitía en el Canal Trece argentino.

Contra todo pronóstico, la loca idea que tuvo el productor de programación del canal Eduardo 'Coco' Fernández fue todo un éxito y Maradona consiguió atrapar al público con sus locas entrevistas, sus anécdotas con todo tipo de detalles y sin pelos en la lengua y la cantidad de invitados que querían acudir a pasar un rato con un personaje de la relevancia de Maradona.

Messi y Maradona, en la selección de Argentina Reuters

Se trataba de un Diego diferente al actual, en la cresta de la ola, que había dejado el fútbol, pero que no había abandonado la vida y que todavía no había pagado los altos peajes de sus excesos porque todavía tenía fortaleza para sobreponerse a los golpes. La Noche del 10 fue una vía de escape para el astro argentino que se reunía con personajes tan diferentes como su gran amiga Raffaela Carrá, Fidel Castro, Zinedine Zidane o Mike Tyson. Personajes de la música, la política o el deporte querían estar al lado de Maradona y ser parte de su éxito en un programa que hizo récords de audiencia.

Tanto es así que incluso Leo Messi, quien unos meses después compartiría terreno de juego con su ídolo, quiso pasar un rato junto a Diego y otros invitados como Joaquín Sabina, Carlos Tevez o Hernán Crespo en lo que fue uno de los días más grandes que se recuerda en Canal Trece.

Sin duda, era otro Maradona al que se puede ver hoy en día, un Maradona que se encuentra encerrado en un hospital después de haber sido operado de un coágulo en la cabeza con el que podría llevar semanas y que será retenido en la clínica, seguramente en contra de sus deseos, para ser tratado de sus problemas derivados de sus adicciones a las drogas y al alcohol y que le han provocado un profundo síndrome de abstinencia.

[Más información - Maradona seguirá ingresado para iniciar un tratamiento contra su adicción al alcohol]