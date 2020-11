Pellegrini olvida las sanciones y critica el VAR: "Ha pasado contra Madrid, Atleti y Barça"

Manuel Pellegrini olvidó el riesgo de sanción por sus críticas al VAR y volvió a poner en duda el uso de la tecnología en el fútbol español. El entrenador del Betis, al que se abrió un expediente que de momento no ha terminado en sanción de partidos, denunció el mal uso del videoarbitraje tras perder por 5-2 ante el FC Barcelona. El Betis contó con una expulsión por mano y un penalti en la misma acción que fue señalado desde la sala VOR.

El entrenador chileno, al término del encuentro, protestó ante los medios de comunicación por la actuación arbitral. Según su teoría, si el colegiado hubiera señalado penalti desde un primer momento, entendería la decisión. Sin embargo, Pellegrini no ve correcto que el VAR entre en acciones de ese tipo, sino que solo debería utilizarse en los "fallos garrafales del árbitro".

Para Pellegrini, dado que "el árbitro es el que está" en el terreno de juego, es él quien debe decidir en la mayoría de acciones. "Mandi está con los brazos pegados al cuerpo, el árbitro lo ve y no lo cobra". Es por ello que el VAR, según Pellegrini, no debería haber actuado en esa ocasión. "El VAR es para si se cobra penal y la falta es fuera".

"El árbitro está al lado, lo ve y no lo cobra. Lo cobra el VAR, tengo que reclamar por el uso del VAR", ha espetado el entrenador del Betis tras la derrota. Pellegrini, además, ha recordado que le sucedió lo mismo ante el Real Madrid y el Atlético. Y de ahí deriva su principal molestia. "Tengo que reclamar porque nos ha pasado contra los tres equipos, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona".

Mandi, jugador del Betis, mientras Dembélé celebra un gol del Barcelona La Liga

Ante el Real Madrid, encuentro en el que se le abrió un expediente por sus críticas al VAR, Pellegrini pidió que no se señalara un penalti de Bartra por empujón. Ante el cuadro de Simeone, el colegiado no consideró expulsión una acción y actuó el VAR. "No sé si es el árbitro o el VAR el que arbitra", ha protestado.

Sanciones posibles

Estas palabras podrían suponerle un duro castigo. Las sanciones llegan hasta los 12 encuentros, con un mínimo de cuatro si se considera que se ha violado el código de disciplina por el cual, cualquier declaración que ponga en duda el buen hacer del estamento arbitral, conlleva una multa por parte del Comité de Competición de la RFEF.

Pellegrini, de hecho, ya evitó hablar en otro de los partidos del Betis por el tema arbitral. Mientras sus jugadores explotaban en redes sociales, el técnico optaba por el silencio y la calma ante los medios. Actitud muy diferente después del duelo ante el Barcelona.

Al igual que el técnico del Betis, otros como Koeman se enfrentan a situaciones similares. En el caso del holandés, por sus críticas tras El Clásico ante el Real Madrid. O, más recientemente, el entrenador del Cádiz supo que se habían propuesto cuatro partidos de multa.

