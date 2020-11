Messi salva al Barça ante el Betis y lidera la goleada saliendo desde el banquillo

El Barcelona venció al Betis por un amplio 5-2. Un resultado que, sin embargo, no reflejó las complicaciones del partido. El equipo catalán sufrió, sobre todo en la primera mitad, y echó de menos a Leo Messi. Fue salir el argentino y revolucionar el encuentro. [Narración y estadísticas: FC Barcelona 5-2 Betis].

El duelo comenzó con sorpresa. Koeman se 'cargaba' a Messi del once inicial por primera vez en su etapa como técnico. Primero se habló de molestias físicas, pero poco después se explicó que no estaba "fresco". Sin el argentino, Ansu, Dembélé y Griezmann debían dar un paso al frente. Y no fallaron, aunque faltó puntería.

Nada más rodar el balón, el Barcelona avisaba con una doble ocasión. Griezmann y Ansu Fati no colocaban bien el esférico, pero metían algo de presión a la portería de Claudio Bravo. Los de Koeman estaban manteniendo buenas sensaciones, con dominio del balón y metiendo al Betis en su campo. Sin embargo, rápidamente se podían observar ciertos huecos en la defensa culé.

El Betis no lo dejó pasar y aprovechó sus momentos. Primero con una llegada por banda que casi acababa en gol en propia y, segundos después, con un cabezazo de William Carvalho que rechazaba Ter Stegen. Vencer no iba a ser tan fácil. Y menos cuando Álex Moreno perdonaba en el 16' un uno contra uno. La debilidad defensiva era preocupante y los dos equipos aceptaron el juego de ida y vuelta.

El Barça celebra un gol de Dembélé La Liga

Tello repetía en ataque para el Betis y el Barça sacaba provecho de su pegada ocasional. Dembélé, como en Turín, se sacaba otro zapatazo imparable para abrir el marcador y colocar el 1-0. El Betis cedía cuando menos lo merecía. El Barça podía matar o dejar con vida a los béticos. Optaron por la primera.

Griezmann fallaba lo inimaginable tras un taconazo de Pedri y los de Pellegrini seguían en el partido. Las ocasiones no faltaban... hasta que Ansu Fati provocó la más clara. Penalti evidente que Griezmann iba a tirar. Sin Messi en el césped, era él el encargado. Y perdonó con un paradón de Bravo. El 1-0 era inamovible diez minutos después.

Tello, una vez más, la tuvo desde la frontal con una gran jugada individual. Sin fuerza y muy blando, el esférico no terminaba donde esperaba. El Betis se marchaba al descanso perdiendo, aunque con buenas sensaciones. Hasta que Sanabria la empujó en el tiempo de descuento para empatar. Las llegadas por banda y los huecos defensivos del Barcelona acababan por permitir el tanto de la igualada.

Messi manda

El argentino dijo basta. Koeman le sacó desde el inicio de la segunda mitad y el partido cambió radicalmente. El Barcelona dominó, creó muchas más acciones de peligro y Griezmann por fin podía ver portería. La ceguera ofensiva de los 45 minutos del principio quedaba completamente remediada.

Era en el 49 cuando un centro raso que iba para Leo Messi se convertía, sin tocarla, en una asistencia del argentino. El capitán la dejó pasar y Griezmann se quedó con la portería vacía. Sin nadie que lo evitara, el francés no perdonó y sumó un tanto a su cuenta particular. El 2-1 no sería más que el inicio de una 'manita'.

Griezmann y Messi celebran un gol del FC Barcelona La Liga

Porque con tal velocidad, el '10' se movía en el terreno que le gustaba. La desigualdad ya era notable, pero más lo fue cuando Mandi, intentando evitar un gol, tocó con la mano el esférico y provocó su roja y un penalti. Messi no iba a tener compasión y batió a Bravo sin contemplaciones. 3-1 y la superioridad seguía creciendo.

El Betis, lejos de desesperarse, continuó con su táctica. Las contras eran la clave. Y Álex Moreno la tuvo para que Loren lo transformara. La cabalgada del primero terminó en un pase raso para que el canterano recortara distancias con el 3-2 y con más de 15 minutos por delante. Sin embargo, Messi no quiso.

Una asistencia de Sergi Roberto terminó en posesión del argentino que, por la escuadra más cercana al portero, sentenciaba con el 4-2. Las intentonas del Betis quedaban anuladas. No había partido. Pedri, de nuevo a pase de Sergi Roberto, se sumaba a la fiesta. El 5-2 del minuto 90 pintó un partido de superioridad culé, aunque analizando el duelo la clave estuvo en Messi.

FC Barcelona 5-2 Betis

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets (Pjanic, 85'), De Jong; Dembélé (Trincao, 66'), Pedri, Ansu Fati (Messi, 46'); y Griezmann (Braithwaite, 78').



Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; William Carvalho, Guido Rodríguez; Joaquín (Ruibal, 62') , Canales (Rodri Sánchez, 86'), Tello (Víctor Ruiz, 62'); Sanabria (Loren, 71').



Goles: 1-0, 22' Dembélé, 1-1, 45'+2 Sanabria; 2-1, 48' Griezmann; 3-1, 61' Messi (p.); 3-2, 73' Loren; 4-2, 82' Messi; 5-2, 89' Pedri.

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité balear). Mostró tarjeta amarilla a Mandi (32'), Ansu Fati (36'), Pedri (41') y Álex Moreno (45') y expulsó con roja directa a Mandi (60').



Incidencias: Partido de la novena jornada de LaLiga Santander disputado en el Camp Nou a puerta cerrada. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio por la memoria de Tonny Bruins Slot, exmiembro del equipo técnico del Barcelona en la época del Dream Team recientemente fallecido a los 73 años