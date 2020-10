La F1 rejuvenece en el año del regreso de Fernando Alonso: los asientos aún vacíos de cara a 2021

La Fórmula 1 se acerca a una nueva era y va preparándose en cada aspecto para ello. Los pilotos incluidos. Y es que la parrilla también sufrirá cambios pensando en lo que se viene a partir de 2021. Una nueva hornada de competidores está lista para dar el salto y algunos equipos todavían tienen sitio en sus boxes de cara a la temporada que viene.

Hay cinco equipos que ya tienen cerradas sus plantillas para 2021. La primera de ellas es Ferrari que seguirá apostando por Charles Leclerc (23 años) otro año más y sumará a sus filas a Carlos Sainz (26). En McLaren, la vacante del piloto español la ocupará Daniel Ricciardo (31) que formará pareja con Lando Norris (20).

En tercer lugar está la escudería Renault, que pasará a llamarse Alpine la próxima temporada. Los franceses contarán con Fernando Alonso (39), que aspira a ser el piloto más veterano de la parrilla. De momento, lo es de los que ya están confirmados para el año que viene. Al lado del piloto asturiano en su regreso a la Fórmula 1 estará Esteban Ocon (24).

Fernando Alonso, dentro del Renault F1 de 2020 Renault F1

Los dos equipos que también están 'cerrados' son Aston Martin y Williams. La primera, la actual Racing Point, contará con Sebastian Vettel (33) tras su salida de Ferrari. El piloto alemán ocupa el sitio de 'Checo' Pérez en el regreso de la marca británica al Gran Circo y a su lado sí se mantendrá Lance Stroll (21). Williams es la única escudería de las cinco ya cerradas que seguirá el año que viene con sus dos pilotos actuales: George Russell (22) y Nicholas Latifi (25).

De los diez pilotos ya confirmados para 2021 hay seis que no superan los 25 años y solo tres por encima de los 30. Ya con ellos se nota la tendencia a la baja que va cogiendo la parrilla en cuanto a edad en lo que se prepara para una nueva etapa en el Mundial de Fórmula 1.

Mercedes, la dominadora de los últimos seis años (y camino del séptimo seguido) tanto en el mundial de pilotos como de constructores, seguirá con Valteri Bottas (31), pero todavía no se ha confirmado la continuidad de Lewis Hamilton (35). El piloto inglés, que va camino de su séptimo campeonato mundial, renovará si se confirman los rumores que apuntan a una extensión de tres años y 20 millones por temporada.

Albon Instagram (alex_albon)

El debate de Red Bull

Otra escudería de las grandes que todavía no tiene cerrado su equipo es Red Bull. Sí que está confirmado que a la cabeza en el box estará Max Verstappen (23), pero su compañero es una incógnita. Christian Horner y Helmut Marko han perdido la confianza en Alex Albon (24) y no subirán a ninguno de sus pilotos de Alpha Tauri. Así que en la marca asutriaca miran fuera por primera vez y apuntan a uno del trío de aspirantes que forman 'Checo' Pérez (30), Nico Hulkenberg (33) y Kevin Magnussen (28). Veteranía para acompañar a Max... si no renueva Albon por sorpresa.

La Fórmula 2 tira abajo la puera

Para el resto de vacantes (en principio cuatro) se agolpan nombres muy jóvenes, procedentes de la Fórmula 2, listos para dar el salto a la máxima categoría. Alpha Tauri, Alfa Romeo y Haas son los equipos en cuestión. Y los pilotos aspirantes serían Mick Schumacher (21), Nikita Mazepin (21), Robert Shwartzman (21), Callum Ilott (21) y Yuki Tsunoda (20).

Alpha Tauri ya ha confirmado a Pierre Gasly (24) para el próximo año, pero no a Daniil Kvyat (26). En caso de salir Kvyat, su sustituto estaría claro: Tsanoda. Es lo que quiere Honda. Alfa Romeo, por su lado, en un principio renovará a Kimi Raikkonen (41), que seguiría como el 'abuelo' de la parrilla. Tendrá difícil retener su asiento actual Antonio Giovinazzi (26) y si no lo hace dará luz verde al salto a la F1 del heredero del 'Káiser' Mick Schumacher. Su nombre es uno de los más esperados en años.

Por último están los Haas F1. Ni Romain Grosjean ni Magnussen seguirán. El primero se irá del Gran Circo y el segundo aspira a seguir en otro equipo en la parrilla aunque lo tendrá difícil. Los dos coches disponibles están a 'subasta' y el mejor colocado es el joven ruso Mazepin, acompañado de la fortuna de su padre. Para el otro sitio libre habrá que ver si Haas apuesta por otro de los jóvenes que esperan en la puerta o por la veteranía de algún viejo (o no tan viejo) conocido del Mundial.

La parrilla de F1 para 2021

Mercedes: Lewis Hamilton (todavía no ha renovado) y Valtteri Bottas.

Ferrari: Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Red Bull: Max Verstappen y asiento libre.

McLaren: Daniel Ricciardo y Lando Norris.

Alpine: Fernando Alonso y Esteban Ocon.

Alpha Tauri: Pierre Gasly y asiento libre.

Aston Martin (Racing Point): Sebastian Vettel y Lance Stroll.

Alfa Romeo: Kimi Raikkonen (todavía no ha renovado) y asiento libre.

Haas: Dos asientos libres.

Williams: George Russell y Nicholas Latifi

