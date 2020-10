Carlos Sainz: "Son buenos puntos, pero me hubieran gustado más"

La carrera del Gran Premio de Portugal en el Circuito de Portimao ha sido todo un espectáculo. Una auténtica montaña rusa de sensaciones que empezaba de la mejor forma posible, con una salida imperial de Carlos Sainz que, tras salir séptimo, se ponía en primera posición, liderando una carrera en condiciones normales, sin abandonos ni pilotos en boxes.

El piloto español aprovechó sus primeros segundos en pista con los neumáticos blandos para ir adelantando corredores hasta ponerse en primera posición, algo que resultó realmente esperanzador. Su objetivo real no era ese ni mucho menos, pero a nadie le amarga un dulce. Además, Carlos sabía que cuanto más arriba estuviese, mejor sería para cuando sus neumáticos desfallecieran.

Y así lo hizo. Fue superando uno a uno a todos los monoplazas hasta adelantar incluso a los dos Mercedes. El sueño duró poco, porque cuando Bottas y Hamilton calentaron sus neumáticos medios, fueron a la caza del español, que terminó sucumbiendo ante los dominadores, una vez más, de otro gran premio.

Adelantar y liderar la carrera en agua ha sido emocionante! Con la pista seca ha sido duro, gestionando el graining en ambos compuestos. Adelantar al Racing Point en la última vuelta nos ha dado la P6 final, estoy contento. Carrera peleada! A Imola!



Bottas, Hamilton, Verstappen e incluso Charles Leclerc, que demostró tener un gran ritmo de carrera, adelantaron al español, que comenzó una carrera nueva con los pilotos de la clase media. El sorprendente rendimiento del monegasco de Ferrari pilló a todos desprevenidos.

Sin embargo, Carlos entró de nuevo en una pelea por los puntos, especialmente tras su paso por boxes, donde estuvo inmerso casi toda la carrera. Finalmente, el español terminó sexto tras adelantar en la última vuelta a 'Checo' Pérez, por lo que consiguió unos puntos muy valiosos para la clasificación del mundial, además de terminar una plaza más arriba que uno de sus rivales directos.

Tras la carrera, Sainz tenía sensaciones encontradas, ya que el Gran Premio de Portugal había terminado ganando una posición, con puntos muy valiosos en una temporada donde están faltando, pero con el recuerdo de haber liderado la carrera y de haber soñado con algo grande que finalmente se terminó diluyendo.

Las impresiones de Sainz

"El sexto no sabe a mucho después de liderar la carrera, pero si lo pones en perspectiva, hemos luchado y hemos hecho lo que pudimos. Son buenos puntos, pero me hubiera gustado más", declaraba Carlos a los micrófonos de MovistarF1.

El piloto español aseguró que puso mucha intención en las primeras vueltas para calentar los neumáticos, sabedor de que con los blandos podía ganar alguna posición, aunque no imaginaba llegar hasta donde llegó. "Puse mucho énfasis en calentar el neumático y los demás se lo tomaban con mucha calma. Vi una oportunidad y la aproveché".

Carlos Sainz en el GP de Portugal Twitter (@Carlossainz55)

Carlos asegura que no olvidará esas primeras vueltas del Gran Premio de Portugal en las que estuvo al frente de la parrilla, lo que le ha sabido a gloria: "Me lo he pasado bien en esas primeras vueltas y sabe bien. En el futuro, si hay alguna oportunidad, la voy a luchar, como hice en Monza. A ver si vienen más".

Sin embargo, aseguró que la carrera de Portugal ha sido una de las más difíciles de su carrera por los cambios climatológicos, ya que ha hecho mucho frío, a ratos ha llovido y a ratos no, y además hacia mucho aire: "Ha sido difícil por la temperatura, la lluvia, el asfalto que resbala, el viento".

