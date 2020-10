Ronaldinho anuncia su positivo en coronavirus

Ronaldinho ha hecho público, a través de sus redes sociales, que ha dado positivo en coronavirus tras realizarse la pertinente prueba. "Me hice los exámenes y di positivo, así que tendremos que dejar el evento para después. Pronto estaremos juntos", ha comentado el exfutbolista brasileño.

Después de salir de prisión, el ex del Barcelona regresó a su país natal y ahora se encontraba en Belo Horizonte, donde tenía planeado participar en un evento público. Es por eso que ha comunicado que no podrá acudir y que se tendrá que aplazar el mismo porque él ahora debe cumplir la cuarentena.

En el vídeo que ha publicado en sus stories de Instagram, 'El Gaúcho' ha asegurado que se encuentra bien y no presenta síntomas. Esta es solo la última mala noticia que le ha traído este 2020 al brasileño, ya que antes de esto permaneció durante 171 días preso después de haber ingresado a Paraguay portando un pasaporte falso.

Ronaldinho, durante el juicio para su puesta en libertad Reuters

Fue el pasado mes de agosto cuando se acabó el calvario para Ronaldinho. Después de haber permanecido en la cárcel por varias semanas, el astro brasileño pudo seguir pasando su tiempo hasta el juicio en un arresto domiciliario un poco particular, ya que estuvo junto a su hermano, también detenido en el proceso, en uno hotel de lujo paraguayo.

Durante los últimos meses, el exfutbolista no ha parado de ser noticia. Desde la presunta ruina económica en la que se encontraba, a ese arresto y posterior entrada en la cárcel en Paraguay y después su puesta en libertad. Ahora vuelve a colocarse en primera plana, pero por haber dado positivo en el test de la Covid-19.

Incluso durante su arresto domiciliario en el hotel de Asunción estuvo en el centro de la polémica al ser denunciado por haber organizado fiestas en el recinto. "Hay días que llegan dos chicas como mínimo. Y eso sí: bebida a full y creo que son modelos porque tienen toda la pinta", escribieron desde el medio Hoy del país.

Ronaldinho, en el hotel de Asunción en el que pasó su arresto domiciliario Reuters

"Además de eso llegan en lujosas camionetas. Las que son modelos conocidas entran directo al estacionamiento y las que son desconocidas se bajan frente mismo al hotel y después el auto que las acerca se retira. Hacen bailes y karaokes hasta altas horas de la madrugada", añadieron en la citada información.

Estancia en el hotel

Después de salir de prisión, Ronaldinho habló con Mundo Deportivo sobre lo que había pasado y cómo se encontraba ante el cambio de su situación: "Nos tratan muy bien, estamos tranquilos porque han sido 60 días largos. Hacemos deporte y tenemos un gimnasio. La gente en sus casas debe imaginar lo que debe ser no poder hacer lo que estás acostumbrado, y creo que eso se quedará para siempre en nosotros tras vivir esta experiencia complicada".

"No siempre ha sido fácil, pero he intentado llevar la alegría haciendo lo que más se hacer: jugar a fútbol. Solo me quedé triste cuando no pude hacer a la gente feliz", sentenció entonces un Ronaldinho que ahora debe superar un nuevo escollo en su camino.

