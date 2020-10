Mbappé pide ayuda para su equipo en FIFA 21 y lanza un 'guiño' al Real Madrid

El FIFA 21 ya está en manos de unos cuantos privilegiados, aunque su estreno oficial no es hasta el 9 de octubre. Muchos de ellos son futbolistas de primer nivel, como es el caso de Kylian Mbappé, estrella del Paris Saint-Germain y el gran anhelo del Real Madrid para su plantilla. El delantero galo ya está metido en faena y ha pedido consejo a sus seguidores de Twitter para hacer su equipo.

Mbappé lanzó una pregunta a sus más de 5 millones de seguidores en la red social. ¿Quién debía acompañar en su ataque a Ronaldo Nazario y Thierry Henry? Las opciones eran dos de las grandes figuras del siglo XXI: una del Barça y otra del Real Madrid. Ronaldinho o Zidane.

Para poder elegir, hizo una encuesta en la que partiparon más de 170.000 seguidores. El ganador sería Zidane, aunque no por mucho, solo un 52,6% contra el 47,4% de los que votaron por el brasileño. Una vez que la encuesta terminó, Mbappé respondió a su propio tuit con GIF del actual entrenador del Real Madrid guiñando el ojo.

Attaque Ronaldo - Henry’s ..



Mon 10 dans mon attaque FUT21 ? — Kylian Mbappé (@KMbappe) September 29, 2020

Mbappé y su ídolo Zidane

Es de sobra conocido que Zidane es el gran ídolo de Mbappé de su carrera junto a Cristiano Ronaldo. Dos futbolistas que hicieron historia con el Real Madrid, el club que persigue a toda costa el fichaje de Kylian de cara a los próximos años. Mbappé ya ha hablado en más de una ocasión maravillas del entrenador del Madrid y nunca ha escondido que sería un orgullo ser dirigido por él algún día.

"Justo antes de cumplir 14 años, tuve una sorpresa increíble. Mi padre recibió una llamada de alguien en el Real Madrid invitándome a venir a España para una sesión de entrenamiento durante las vacaciones. Fue una sorpresa, porque en realidad le habían dicho a mi padre: 'A Zidane le gustaría ver a tu hijo'", contó en febrero.

También desveló cómo fue su primer contacto con Zidane: Nunca olvidaré el momento en que llegamos al centro de capacitación desde el aeropuerto. Zidane nos recibió en el párking junto a su automóvil, y era un automóvil realmente agradable, por supuesto. Nos saludamos y luego se ofreció a llevarme al campo para entrenar. Estaba señalando el asiento delantero como diciendo, "Sigue, entra". Pero me congelé y le pregunté: "¿Me quito los zapatos?" ¡Jajaja! No sé por qué dije eso. ¡Era el auto de Zizou! Él lo vio divertido. Y dijo: "Claro que no, vamos, entra". Me llevó al campo de entrenamiento, y estaba pensando para mí mismo, estoy en el auto de Zizou. Soy Kylian de Bondy. Esto no es real. Todavía debo estar durmiendo en el avión. A veces, incluso cuando realmente estás viviendo algo, te sientes como en un sueño...".

[Más información: Ibai Llanos trolea a Courtois con Ter Stegen y el belga responde: "¡Puto gordo!"]