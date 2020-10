Polémica en la Fórmula 1: McLaren carga contra Racing Point por sus positivos

La Fórmula 1 vivió la semana pasada una especie de 'minicrisis' sanitaria provocada por el positivo de Lance Stroll, a quien no se le hizo un test previo al Gran Premio de Eifel y, por tanto, puso en peligro al resto del paddock. Un hecho que ha generado una importante cantidad de críticas a las que se ha unido el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown. El equipo británico ha reforzado su protocolo tras el 'caso Stroll'.

Desde Woking creen que las cosas se hicieron mal y señalan la temeridad que fue no hacerle test a Stroll pese a que ya presentaba síntomas. El piloto canadiense voló hasta Nürburgring y fue allí donde se sintió mal, decidiendo que no formara parte de los entrenamientos libres del sábado (el viernes no hubo por la lluvia). No fue hasta que llegó a su casa de Suiza cuando le hicieron el test en el que dio positivo.

Brown ha estallado y ha regañado en público a Racing Point con estas palabras: "Si nos fijamos en la situación de Racing Point, probablemente haría test a cualquiera que no se encontrara bien diariamente. No sé quién fue su médico, si fue el Dr. Mallya, el Dr. Seuss. Quizás fue el Dr. Dre".

Lance Stroll

Recordatorio a Racing Point

El director del equipo Racing Point, Otmar Szafnauer, ha reconocido que ha recibido un "recordatorio" por parte de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) sobre sus obligaciones para contrarrestar la Covid-19 tras el positivo de Lance Stroll.

El canadiense dio positivo tras el Gran Premio de Eifel, hace dos semanas en el Nürburgring, en el que fue sustituido por Nico Hulkenberg.

La FIA requiere que los equipos les informen de una prueba positiva, pero Racing Point no lo hizo durante más de una semana y Szafnauer aclaró en rueda de prensa que su equipo lo hará "inmediatamente" si vuelven a tener un caso de coronavirus en el futuro.

Además, precisó que la Federación Internacional no le dio una "advertencia", sino un "recordatorio" sobre esa obligación a informar de un positivo "en un corto período de tiempo".

El jefe de McLaren, Zak Brown, cuya escudería también se vio afectada por el Covid esta temporada, criticó que en el caso de Racing Point "parece" que no hubo "transparencia inmediata" y dijo que, echando la vista atrás, Stroll tendría que haber sido sometido a un test PCR el mismo día en que empezó a tener síntomas.

[Más información: Giro a la parrilla de Fórmula 1 de 2021: Mick Schumacher y los otros aspirantes a Haas]