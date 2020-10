"Griezmann ya no puede jugar al fútbol con el Barça, su situación es realmente crítica"

El Clásico se resolvió con victoria para el Real Madrid por 1-3 en el Camp Nou. Reforzados, señalados... y un jugador del Barcelona que pese a no estar en el once titular de los azulgranas también acabó como uno de los señalados del encuentro liguero. Antoine Griezmann volvió a ser suplente y parece que su situación se complica en Can Barça.

Apostó Ronald Koeman por un ataque formado por Ansu Fati, Messi y Pedri. También Coutinho formó desde el inicio, pero no un Griezmann que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. No tiene la confianza del entrenador y ha pasado de ser la gran estrella del Atlético de Madrid a uno de los habituales olvidados en su actual equipo.

Su situación no es solo noticia en España, sino que en Francia están muy preocupados por el delantero. El próximo verano hay Eurocopa, salvo que la pandemia diga lo contrario, y en el país vecino cuentan con Antoine Griezmann como uno de los fijos en la selección que comanda Didier Deschamps.

Griezmann, contra el Villarreal LaLiga

Sobre lo que está pasando con el delantero galo ha hablado Lizarazu en Téléfoot. El exfutbolista ha asegurado en esta entrevista que si Griezmann abandonó el Atlético de Madrid fue para poder jugar al lado de Messi, pero que pasado más de un año se ha comprobado que ambos no conectan en el terreno de juego.

"Griezmann es genial. Es un muy, muy buen jugador y es fantástico para Francia. Pero no lo es en absoluto para el Barcelona. Es un problema real se fue al Barcelona con el sueño de jugar con Lionel Messi, pero lamentablemente no hay relación técnica entre los dos, no se ve en el campo", ha apuntado Lizarazu.

Situación crítica

El diario L'Équipe ya señaló, sobre la suplencia del futbolista en El Clásico, que es una "desautorización" y ya hablan en Francia de "degradación" de Griezmann en el Barça. Mientras que el propio Lizarazu ha deslizado que tal vel lo mejor para el jugador sea abandonar el Camp Nou más pronto que tarde.

"Si Griezmann no encuentra su puesto, ya no puede jugar al fútbol con el Barça. Es una crisis de confianza. En algún momento es mejor cortarse la mano que el brazo entero. No debe dudar en irse cuando si no encuentra su lugar. Han pasado 18 meses, no solo dos... La situación es realmente crítica", ha asegurado el ex de equipos como el Bayern Múnich o el Athletic.

