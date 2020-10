Coutinho no jugará contra la Juventus: sufre una lesión muscular

El Barcelona no solo se llevó el resultado negativo de El Clásico de este sábado. El club ha anunciado este domingo que Philippe Coutinho sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda, por lo que no podrá estar este miércoles frente a la Juventus de Turín. El partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League se antoja fundamental para los intereses del equipo azulgrana en la máxima competición continental.

Las pruebas médicas a las que se sometió este domingo por la mañana el delantero azulgrana diagnosticaron esos problemas en la pierna izquierda después de acabar el partido con molestias en la zona. Ante esta situación, los servicios médicos le han dado unos plazos de tres semanas para su recuperación completa. Es decir, que no regresará con el equipo hasta después del parón de selecciones.

Mientras tanto, el Barça perderá a su jugador para cuatro citas importantes, dos partidos de Champions League y otros dos de Liga: frente a la Juventus fuera de casa y contra el Dinamo de Kiev en el Camp Nou; y ante el Alavés en Mendizorroza y la visita del Betis al coliseo azulgrana. Estaba siendo uno de los más destacados en el inicio de la temporada.

El brasileño le había ganado la partida a Antoine Griezmann y parecía haberse instalado en la titularidad a pesar de su cesión la pasada temporada a Alemania. Aunque frente al Real Madrid no fue tan destacado, de hecho no completó un partido que recibiera muchos halagos, ya había visto portería este año y estaba siendo uno de los recursos ofensivos principales.

El 'caso Griezmann'

Esta situación cambia el estado de Griezmann. El francés no ha salido como titular en los dos últimos partidos y la situación con Koeman parecía que se había enturbiado desde sus declaraciones con la selección francesa. "El entrenador sabe dónde ponerme así que aproveché esta situación de ventaja y la confianza del entrenador y de mis compañeros", explicó tras marcar en el último parón internacional.

Después de esas palabras, Koeman no tuvo reparo en contestarle públicamente. "¿Griezmann? Cada uno tiene derecho a decir lo que piense. Hablé ayer por la tarde. Busco lo mejor para el equipo y yo pienso que la mejor es en banda derecha. Puede jugar en tres posiciones y decido yo por el bien del equipo. Después cada jugador ha de sacar el máximo rendimiento", argumentó el neerlandés.

Está por ver si le da la alternativa a Griezmann o a Trincao. Frente al Madrid entraron ambos a la vez, por lo que no aclaró la situación para nada. Ambos disputaron solo 10 minutos y, en una cita esencial ante la Juventus, Koeman necesita un once de garantías. Teniendo en cuenta la actuación de su centro del campo, no es descartable que ponga a tres hombres en la medular dando entrada a Pjanic para que se enfrente a su exequipo.

