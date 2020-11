"Fernando Alonso no es difícil de gestionar"

Y con la vuelta de Fernando Alonso, de repente, han aparecido unas críticas nunca antes vistas. El piloto asturiano está viendo en las últimas semanas cómo hacen comentarios contra su forma de trabajar. El doble campeón del mundo de Fórmula 1 regresa esta próxima temporada al 'Gran Circo', pero no todos coinciden con la idea de que sea un privilegio estar en el mismo garaje que él. Así lo mostró esta semana Jenson Button.

"No sé si volverá con más habilidades como piloto de carreras, o en cuanto a la forma en que trabaja con el equipo, pero creo que será muy diferente. Será interesante de ver, porque al Fernando de hace tres o cuatro años no lo querrías en tu equipo. Pero ahora creo que será un hombre mucho más de equipo y que entiende qué es necesario para triunfar", exponía el británico en una entrevista para el portal Motorsport.

Pues el asturiano ya tiene un defensor. "Fernando y yo tenemos una relación extraordinaria pese a haber vivido más momentos malos que buenos juntos. Puede tener una reputación que yo nunca he visto cuando he trabajado con él, como que es difícil de gestionar y ese tipo cosas. Lo cierto es que he encontrado bastante fácil trabajar codo con codo. No sé si será porque tengo un poco mentalidad de piloto y trabajo con los pilotos de una forma diferente", explicó Zak Brown en una entrevista en el canal de YouTube de Peter Windsor.

El que fuera jefe de equipo del asturiano cuando corría en McLaren ha salido al paso de estos comentarios que iban contra Alonso. Sorprendieron estas declaraciones, pero han quedado en un simple malentendido o un error a la hora de expresarse del británico con estos comentarios de la persona que también trabajó con Button. Mientras, el piloto español sigue trabajando para llegar en la mejor forma posible al inicio del próximo Mundial.

Trabajando en silencio

Poco a poco, Fernando Alonso está consiguiendo su mejor estado de forma para que la adaptación de nuevo al Fórmula 1 sea la más rápida posible. A principios de esta semana dio 190 vueltas entre el pasado domingo y el lunes en el circuito de Yas Marina, por lo que el trabajo ha sido más que satisfactorio. Ahora espera que el próximo 15 de diciembre pueda volver a rodar en Abu Dhabi, una prueba a la que se siguen oponiendo algunos equipos. Allí, además, podría rodar con el monoplaza de este año y no con el de 2018 como hizo esta última semana.

La escudería difundió unas declaraciones del español, que es lo único que ha dicho en los últimos días. "Volver a disfrutar de la velocidad de un Fórmula, conociendo cada vez mejor los procedimientos del equipo y disfrutando de cada vuelta, así que estoy deseando ya que llegue el año que viene para volver a correr y, mientras tanto, apoyaré al equipo en las tres carreras que quedan para el final", explicaba el asturiano con respecto a sus sensaciones.

