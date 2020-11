El cambio de Fernando Alonso según Button: "Al de hace cuatro años no lo querrías en tu equipo"

Fernando Alonso es toda una institución dentro del mundo del motor y, especialmente, dentro de la Fórmula 1. El asturiano no solo es por todo lo que ha ganado y todo lo que representa, si no también por todo lo que ha vivido y ha experimentado a lo largo de una trayectoria tan extensa y que le ha servido para convertirse en toda una figura mediática en el mundo entero.

El español ha exprimido la Fórmula 1 durante muchos años y cuando se agotó, decidió buscar nuevas motivaciones y nuevos retos fuera del 'Gran Circo', donde no solo volvió a disfrutar y a probar retos extremos, sino que también ha vuelto a ganar, algo muy importante para un campeón de su talla.

Fernando ha redescubierto fuera del paddock que sigue siendo competitivo, uno de los mejores, y que no se le ha olvidado eso de subir a los podios y celebrar victorias, algo que en la Fórmula 1 llevaba mucho tiempo sin hacer. Por ello, ahora que regresa, muchos esperan ver a un Alonso diferente, que ha cambiado en este tiempo fuera del negocio de Liberty Media y que tendrá más hambre que nunca.

Fernando Alonso, en Montmeló con el Renault F1 de 2020 Renault F1

Una persona que le conoce bien es Jenson Button, que compartió con él una etapa en McLaren. El que fuera campeón del mundo tuvo la oportunidad de ver el rendimiento y la voracidad del asturiano desde el otro lado del box en un equipo de ensueño formado por la marca de Woking y que nunca llegó a dar sus frutos por las debilidades del motor Honda.

La vuelta de Alonso

El británico, que dejó la Fórmula 1 en el año 2016, cree que este parón le ha venido bien al asturiano: "Raikkonen también se alejó de la F1 y pasó unos años fuera, y se dio cuenta de lo buena que es la F1. Por eso vuelven y por eso Fernando vuelve. A Kimi le ayudó y creo que Fernando volverá como un mejor piloto".

El campeón del mundo en el año 2009 a los mandos de un Brawn GP, escudería que revolucionó la Fórmula 1 en apenas unas carreras con sus nuevos difusores, cree que Fernando ha cambiado y que ya no es el que era hace unos años, donde podía tener un comportamiento más individualista fruto de su ambición. Button asegura en unas declaraciones al medio Motorsport.com que este periodo fuera también le habrá hecho ver lo que es mejor para triunfar y volver al éxito.

Fernando Alonso y Jenson Button. Página web oficial del equipo de F1 McLaren-Honda.

"No sé si volverá con más habilidades como piloto de carreras, o en cuanto a la forma en que trabaja con el equipo, pero creo que será muy diferente. Será interesante de ver, porque al Fernando de hace tres o cuatro años no lo querrías en tu equipo. Pero ahora creo que será un hombre mucho más de equipo y que entiende qué es necesario para triunfar".

La experiencia de Button

Sorprenden estas palabras de Button, que siempre ha tenido una buena relación con el asturiano y que formaron una buena pareja durante su etapa en McLaren cuando compartieron mucho tiempo fuera de los circuitos. Sin embargo, quizás le pueda un poco la envidia sana de que el asturiano haya tenido la oportunidad de regresar a un mundo en el que Button estuvo 17 años y del que salió completamente agotado.

"Es gracioso, porque ahora miro la F1 y pienso: 'Ojalá lo hubiera hecho un par de años más'. Pero es fácil mirar atrás y decir eso, olvidas que diste mucho a la F1, que pasé 17 años compitiendo en esa categoría y estaba realmente cansado al final y mentalmente agotado".

Jenson Button celebra su título Mundial con Ross Brawn en 2009. Clive Mason Getty Images

Button asegura que tenía una necesidad real e imperiosa: "Necesitaba salir. A finales de 2014 les dije a mis compañeros: 'Me voy a retirar, ya he tenido suficiente'. Y ellos me dijeron 'no, no, no, solo haz un año más'. Bueno, a finales de 2015 tuve un buen año, pero pensé 'no, quiero irme'. Y me dijeron 'No, solo un año más. En 2016, a mitad de año, se apagó la llama y fue entonces cuando supe que era el momento adecuado porque, antes de acabar el año, ya había decidido que era suficiente".

"Era el momento adecuado para retirarse. ¿Debería haber vuelto y haber hecho uno o dos años? Quizá, pero me he divertido mucho compitiendo en Japón. Fue mucho más relajado y divertido", comentaba el inglés sobre sus últimas experiencias.