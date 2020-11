Fernando Alonso, el apoyo de Sainz y una jornada histórica para Liberty: el test de la discordia en F1

Fernando Alonso vuelve a subirse al monoplaza este domingo y lo hará, además, el lunes 16. Otra doble jornada para el piloto asturiano para seguir sumando kilometraje con el Renault de hace dos años, el RS18. El escenario será Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina, a donde tanto el español como la escudería francesa esperan regresar a finales de año para probarse con el coche de este año, el RS20.

La prueba de Abu Dhabi, la de postemporada, se ha convertido en uno de los temas de debate en el paddock de la Fórmula 1. Empezó siendo una petición de Renault para que Alonso pudiera probar el coche de este año tras sus dos años de parón, puesto que el reglamento solo permite rodar con coches con un mínimo de dos años de antigüedad en pruebas no oficiales. Ahora el Gran Circo se divide entre los 'apoyos' a Alonso y los que vetan que la prueba no sea exclusivamente para novatos.

El calendario de la Fórmula 1 es muy apretado, más si cabe este año por la crisis del coronavirus. La preparación para la temporada 2021 será escasa, con solo tres días de pretemporada. Renault (que pasará a llamarse Alpine F1 el próximo año) tendrá que dividir esos tres días por la mitad para que puedan rodar Alonso y su compañero Esteban Ocon. Es decir, Alonso solo tendría día y medio para preparar su regreso.

Renault está intentando por todos los medios que Fernando pueda subirse al RS20 en Abu Dhabi en diciembre. Los entrenamiento postemporada están dedicados a los más jóvenes, pero la escudería francesa ha pedido una excepción este año. No tardó en encontrar oposición, siendo McLaren, la antigua escudería de Alonso, la que se negó a dicha posibilidad. El equipo británico no participará en la sesión por razones económicas y no quiere dar ventaja ni a Renault ni a Fernando.

Alguna otra escudería ha apoyado a McLaren en la discusión, pero Renault ha encontrado un aliado inesperado: Ferrari. La escudería italiana también quiere que en Abu Dhabi puedan correr pilotos titulares. El motivo es la llegada de Carlos Sainz al equipo. "Me interesaría estar en ese test y probar el Ferrari", dijo el pasado jueves el todavía piloto de McLaren.

"Con un día y medio para preparar una temporada sin conocer el coche, es prácticamente imposible llegar preparado a la primera carrera y hará mi primera mitad de temporada muy complicada en Ferrari igual que se le haría a Fernando (Alonso, en Renault), Ricciardo (en McLaren) o a quien sea", decía Carlos Sainz. Otro ejemplo sería la nueva Aston Martin (Racing Point) a la que llegará Sebastian Vettel tras el final de esta temporada.

Se necesita un acuerdo entre equipos y el permiso de la FIA que, de momento, no se ha pronunciado. Pero que Ferrari se 'apunte' a la prueba lo pueda cambiar todo. Una sesión que reúna a Fernando Alonso, Carlos Sainz o Vettel en sus debuts con sus nuevos equipos sería un gran reclamo y Liberty Media, propietaria de la Fórmula 1, podría verse atraída por ello.

Las pruebas de Alonso

Los pilotos quieren más pruebas y otra opción sería que se ampliaran los días de pretemporada de tres a cinco o seis. Por si las moscas, Renault vuelve a subir al RS18 dos días más para que siga probándose y recuperando sensaciones. La implicación del piloto asturiano está siendo máxima de cara a su regreso en la Fórmula 1 y todos los kilómetros que pueda sumar, cuentan.

En Renault alucinan con Fernando Alonso. Un ingeniero hablaba esta semana de lo volcado que estaba, hasta el punto de querer trabajar el 1 de enero: "Un día en el túnel de viento dijo 'así que no puedes poner ahí aún el coche de 2022 en este momento'. 'No', contestamos, 'no podemos hacerlo debido al reglamento'. Y siguió: 'Entonces, ¿cuándo puedes comenzar a desarrollar el coche?' Y dijimos 'pues el 1 de enero'. 'Ok, ¿y vais a trabajar el 1 de enero?'". Ahí estará Alonso, que ve más cerca poder probar el RS20 en diciembre gracias al 'apoyo' de Sainz y Ferrari.

