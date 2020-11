Marc Márquez: "En los circuitos voy deprisa, pero en ciudad soy bastante tranquilo"

Marc Márquez (27 años) tiene la mirada ya en 2021. Tras la fractura del húmero en el circuito de Jerez y pasar varias veces por el quirófano, el piloto de Cervera lleva varios meses centrado en su recuperación. En JALEOS queremos saber cómo es Márquez en el día a día como conductor.

MotoGP… ¿También es embajador de la división de coches de Honda?

Sí, soy piloto Honda HRC, pero también utilizo motos y coches de Honda fuera de los circuitos. Uso sobre todo las motocicletas para entrenar y los coches para desplazarme.

Las fotos que ilustran esta entrevista son con el nuevo Honda e. Es el primer gran eléctrico de Honda… ¿Lo ha podido probar? ¿Qué le ha parecido?

Pues lo he podido probar, sí, y ha sido una grata sorpresa. Me encanta su diseño, Honda ha conseguido mezclar lo retro y lo futurista en un coche que, además, es muy divertido de conducir. Es ágil, rápido en la aceleración… ¡me ha encantado!

Marc Márquez se considera un conductor tranquilo cuando está fuera de los circuitos. Honda

¿Ha pedido a Honda un Honda e como vehículo personal?

De momento como coche personal estoy utilizando el CR-V Hybrid, con el que estoy muy contento también. Es muy cómodo para desplazamientos largos, el motor híbrido es muy suave (y eficiente) y su capacidad de carga me permite aprovechar al máximo el maletero para transportar todo mi equipaje, e incluso cuando salgo con la bici. Pero no descarto pedir un Honda e para moverme por Cervera… (risas)

¿Qué opina de los coches eléctricos?

Está claro que más que el futuro, son ya el presente. Todas las marcas están invirtiendo en ellos, y me doy cuenta de que cada año van evolucionando, por lo que sin duda el eléctrico es el camino a seguir.

¿Qué es lo que más le sorprende de un vehículo eléctrico como este?

Sorprende lo ágil que es y cómo acelera para ser un coche eléctrico. Pero es que además el interior es muy moderno, el salpicadero está lleno de pantallas… ¡y toda la conectividad que ofrece! Es tan diferente al resto de coches que hay en el mercado, que al principio la sorpresa es enorme. En unos años nos habremos acostumbrado, pero ahora el Honda e es un claro ejemplo de vanguardia.

Marc Márquez: "Hay que circular con precaución, la carretera es más peligrosa que el circuito" GTres

Un piloto de motociclismo, está habituado al ruido de un motor… ¿Se puede acostumbrar usted a circular con la ausencia de ruido?

Me encanta el concepto eléctrico para el uso diario, pero en los circuitos sigo pensando que el ruido es parte del espectáculo.

Al principio muchas personas pensaban que los eléctricos iban a ser muy aburridos… sin embargo, ahora están descubriendo lo emocionantes que pueden ser, principalmente por la aceleración desde parado… ¿A usted también le ha sorprendido o a un piloto la aceleración de un coche no llega a sorprender nunca?

Al principio todos tenemos siempre muchas dudas ante los cambios, y al final terminas acostumbrándote. Pero ya lo he mencionado antes… en el caso del Honda e, la aceleración ha sido una de las cosas que más me ha llamado la atención, no me lo esperaba.

Marc Márquez tiene ya centrado su objetivo en el año 2021. Europa Press.

Hace ya algunos meses, le vimos a usted con un Honda Civic Type R… ¿Todavía lo mantiene? ¿Qué le ha parece este coche?

Sí, sí. Mi hermano por ejemplo lo ha usado para desplazarse a las carreras en Barcelona y Aragón. Es otro tipo de coche, muy divertido para alguien como nosotros. El Type R me gusta, es deportivo, con ese toque de agresividad que me gusta.

Si tuviera que elegir entre el Civic Type R y el Honda e… ¿Con cuál se quedaría?

Con los dos. El Honda e para ir por la ciudad, e incluso para callejear por Cervera, es ideal. El Type R me viene mejor para desplazarme al aeropuerto, o como decía, para ir a los circuitos más cercanos.

¿Tiene ya un punto de recarga instalado en casa?

Todavía, no. Pero ya es hora de ir pensando en ello.

Marc Márquez: "Muchas veces me reconocen cuando voy en coche, pero no llegan a picarse" Honda

La industria del motor (en general) está virando hacia la movilidad eléctrica… ¿Cómo lleva un amante del motor de gasolina como usted este cambio? ¿Cree que se acostumbrará en algún momento?

Nos tendremos que acostumbrar todos, la industria va evolucionando y tendremos que adaptarnos.

¿Cree que llegará a pilotar usted motos eléctricas en competición?

No lo creo, pero tampoco lo sé. Ya existe la categoría de MotoE en el Mundial, que cada año crece un poco más, pero queda mucho camino todavía.

En coches y motos de calle, como el Type R o una CBR, por ejemplo… ¿Qué vehículo ofrece sensaciones más fuertes? ¿La moto o el coche? ¿Con cuál iría más rápido en un circuito?

Ambas son dos experiencias intensas. Honda imprime su ADN deportivo en todos sus motores. Yo personalmente, iría más rápido en moto, pero Verstappen o Gasly seguro que exprimirían mejor el Type R (risas).

Marc Márquez es piloto de Honda y ha ganado seis títulos en MotoGP, ocho en total. Europa Press.

¿Cuántos coches y motos tiene en el garaje?

Tengo varios coches y bastantes motos distintas. El Honda CR-V y el Civic Type R son mis coches de uso habitual. Las motos son mi pasión y me gustan todas, y para todas las modalidades, por eso tengo CBR, modelos de cross y hasta Montesa Cota para imitar a Toni Bou…

Desde 2013 usted está ganando todos los años un coche en MotoGP por ser el piloto más rápido en entrenamientos… Creo que ya lleva siete… ¿Qué ha hecho con ellos? ¿Los sigue teniendo todos? ¿Lo echará de menos este año?

Sí, realmente son muchos coches y los comparto con la familia, hemos conservado alguno. Pero más que a los coches, lo que echo de menos es la manera de ganarlos.

Sabemos que el carné de coche lo tiene desde hace años y el de moto es más reciente… Y también hemos leído que es muy prudente en la calle, cuando está fuera de los circuitos… ¿Cómo puede una persona que domina tanto un vehículo controlarse en el día a día del tráfico y no ir rápido? ¿No se enfada cuando le hacen una 'pirula'? ¿Se la devuelve?

Pues en ciudad soy bastante tranquilo. Tienes que cambiar el chip de los circuitos cuando circulas por ciudad. Que vaya deprisa en los circuitos no significa que lo imite en la carretera. Es importante que vayamos con precaución, pues la carretera puede ser más peligrosa que el circuito, y eso los pilotos lo sabemos y lo tenemos en cuenta.

¿Coge mucho los coches y motos de calle o apenas los usa?

Más los coches. Las motos las uso más para entrenar.

¿Ha tenido algún accidente en coche o moto hasta ahora fuera de los circuitos?

No.

Márquez señala que todavía no tiene un punto de recarga en casa pero ya lo está pensando. Honda

¿Le reconocen en el coche? ¿Si le ven y el reconocen se 'pican' con usted para ganarle?

Muchas veces me reconocen, pero no para llegar a picarse.

Si le dejaran a Fernando Alonso o a Carlos Sainz una moto como la suya y a usted un Fórmula 1 como los de ellos… ¿Quién cree que haría mejores tiempos? ¿Ellos o usted? ¿Es más fácil pasar de la moto al coche o del coche a la moto?

Es más fácil de motos a coches. Seguramente me adaptaría antes que ellos. Pero Fernando, por ejemplo, va muy bien en moto. Rodamos una vez juntos en Motegi, Japón, celebrando la fiesta de fin de año de Honda, y se le da de maravilla.

¿Si le tienen que llevar de copiloto en coche… cómo lo lleva? ¿Es de lo que está continuamente diciendo lo que hay que hacer?

Me gusta conducir, normalmente prefiero llevar yo el coche.

¿Qué viajes de su infancia recuerda con más cariño?

Más que viajes largos recuerdo salidas que hacíamos con mis padres y mi hermano a la playa, muchos sábados o domingos, cogíamos el coche y nos íbamos a Salou o a destinos con playa a pasar el día.

¿Dónde le gustaría hacer un viaje en coche o en moto para disfrutar?

De momento no tengo mucho tiempo para hacer un viaje largo de muchos días en coche o en moto, pero si en un futuro tengo tiempo para hacerlo, una ruta por Europa sería bonito.

Este año con MotoGP sin Márquez… es un año descafeinado… ¿Tiene menos mérito el título?

No, tiene el mismo mérito. El piloto que gane el Mundial se lo merecerá, será el que haya sumado más puntos y haya sido más regular. Ojalá sea en la última carrera, para dar emoción hasta el final.

