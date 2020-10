Laura Madrueño: "Conduzco desde los 17 años, incluso antes de sacarme el carné"

Laura Madrueño (34 años) es la presentadora del tiempo en Telecinco. Cada noche, cerca de tres millones de personas sabrán si mañana lloverá o hará sol gracias a esta joven comunicadora madrileña.

Por sus documentales… sabíamos que Laura es una amante de la naturaleza, de los tiburones y que no deja de repetir el mensaje: "Hay que cuidar el planeta".

Sin embargo, desconocíamos que también es una experta en coches y una viajera incansable.

Ha conducido en Laponia con un Subaru sobre carreteras heladas, está fascinada por la autonomía que permite un coche de GLP y tiene pendiente un viaje en 4x4 por Marruecos. Además, prefiere llevar ella el volante a viajar de copiloto…

Desde JALEOS entrevistamos a Laura como conductora. Este es el resultado…

Laura Madrueño es embajadora de la marca Subaru.

¿Cómo empezó su relación con Subaru? ¿Cómo le propusieron ser embajadora?

Empecé esta colaboración con Subaru, porque esta marca comenzó a realizar anuncios en televisión en el espacio de la información meteorológica que presento en Telecinco (Mediaset). Y rápidamente congeniamos, por el estilo del coche y por mi filosofía. Un día iba a hacer un viaje de esquí y me di dijeron: llévate un coche de los nuestros. Y ahí fue cómo empezó todo…

Precisamente un eslogan de Subaru es que son patrocinadores del invierno…

Sí efectivamente. Empecé a probar sus coches en el Pirineo y de esto hace ya cinco años… En una colaboración que me viene súper bien porque a mí me gusta mucho la montaña, esquiar…

¿Qué coche tiene ahora mismo?

Actualmente estoy con el Subaru Outback de GLP (Gas Licuado del Petróleo). Pero he ido probado todos los modelos hasta ahora, lo que me ha permitido ver cómo están evolucionando los automóviles. Empecé con ellos con un Forester diésel (ahora suena casi raro decir que estás con un coche diésel) y también he conducido híbridos y este último de GLP.

Laura prefiere siempre conducir ella antes que ir de copiloto.

¿Y qué tal con el GLP? ¿Encuentra gasolineras con este combustible específico?

Bien, en Madrid encuentras siempre gasolineras con GLP. Quizás si haces un viaje más largo o vas a zonas más rurales es cuando cuesta algo más encontrar gasolineras GLP. No obstante, como con un GLP tienes una autonomía brutal no hay problema. Yo que hago muchos kilómetros al día, con un coche normal repostas más a menudo… pero con un GLP puedes hacer muchísimos kilómetros sin necesidad de parar en una gasolinera.

Por lo que nos cuenta… deducimos que hace muchos kilómetros al año…

Sí, voy continuamente a la Sierra de Madrid y también hago viajes largos de 600 kilómetros…

¿Qué virtudes o sinergias encuentra en cada coche? ¿Cuál de todos los que ha conducido prefiere?

Pues depende del uso que le diera. Por ejemplo, el Outback de GLP es un coche muy cómodo para hacer estos viajes largos… Cuando recorres 500 kilómetros, después te bajas y dices… puedo hacer otros 500 sin problemas, porque no me he enterado…

Pero también es cierto que a mí me gusta mucho el Forester, porque tiene una filosofía parecida a la mía. A mí me gusta mucho ir al campo, a la montaña… Y si las cosas se complican pongo un neumático de invierto y listo. También valoro el maletero porque hago buceo y tengo que llevar todos los instrumentos…

Un viaje en coche que recuerda con cariño fue a Laponia, en el Círculo Polar Ártico.

Y de los híbridos… ¿Qué destaca?

Que cuando vas en ciudad y circulas de forma suave para ir en modo eléctrico. Es una maravilla, no suena nada… se queda todo en silencio. Esto demuestra que las ciudades pueden ser silenciosas y que el peatón puede ganar espacio y los coches circular sin ruido.

¿Ha podido probar estos coches en condiciones extremas?

Sí, y nos veas lo bien que van los modelos de Subaru en nieve. Y no es porque quiera vender la marca (risas). Es cierto. Lo he vivido en primera persona, en Laponia, en un viaje organizado en el que estábamos a 28 grados bajo cero, cerca del Círculo Polar Ártico…

Para Laura el coche es básico para poder desplazarse a los lugares más recónditos.

¿No le da miedo circular en nieve?

Llevo ya muchas nevadas… Me ha caído cada una cuando voy al balneario de Panticosa… Por esa carretera es muy difícil circular. Y nosotros, con el Subaru somos de los pocos que salen airosos…

Por ejemplo, cuando la autovía A6 se atascó en las Navidades de 2018 y muchos vehículos quedaron atrapados durante horas… nosotros, en cambio, pudimos pasar. Y sin cadenas… Cuando vas con un Subaru suelen dejarte pasar, porque al tener 4x4 no necesitas cadenas. Íbamos viendo cómo se salían todos los coches de la carretera y nosotros seguíamos circulando por la carretera.

¿Se ve conduciendo un coche eléctrico cuando tenga la oportunidad?

Sí, también probaré un coche eléctrico. A mí me encanta conducir y, por supuesto, me encantará conducir un coche eléctrico… Tendré que ver cómo puedo compaginar el tener un coche eléctrico y poder seguir viajando a esquiar, a la alta montaña…

Laura ahora mismo es usuaria de GLP, un tipo de combustible que permite ahorrar dinero.

¿Prefiere conducir o ir de copiloto?

Yo prefiero conducir. Como copiloto soy un poco mala. Sobre todo en las carreteras de puertas de montaña que son muy sinuosas y con muchos desniveles… Incluso en estas condiciones prefiero conducir antes que ir mirando el desnivel que hay…

¿Siempre le ha gustado tanto conducir?

Sí, me gusta mucho conducir. Desde los 17 años, incluso antes de poder sacarme el carné de conducir, ya conducía. Siempre me ha gustado…

¿Y el carné a la primera?

Sí, me saqué el carné a la primera.

¿Qué viaje le falta por hacer en coche?

Tengo muchísimas ganas de ir a Marruecos. He ido alguna vez en el con el coche por el desierto de Marruecos y por las dunas… Pero tengo muchas ganas de tener esa experiencia por mi cuenta.

Al estar en 'prime time'… con tanta audiencia, ¿le reconocen en el coche?

No en el coche, todavía no (risas). Pero por la calle sí. Mucho… Quizás no tanto en Madrid, puesto que es una ciudad más grande… Pero sí lo noto mucho cuando voy a la zona del Pirineo a esquiar… o en Asturias, cuando voy a la montaña… Se conoce que aquella gente tiene que estar más pendiente del tiempo y por ello me reconocen más.

Laura Madrueño es la presentadora del tiempo en Telecinco.

¿Se da cuenta de que la información del tiempo es clave para los conductores?

Sí, es cierto. El ser humano, en general, ya sea por una cosa u otra siempre ha estado muy pendiente de la información del tiempo. Y los conductores más. Siempre hay que estar atentos antes de coger el coche. Y ahora, por ejemplo, que empiezan las heladas, pues todavía más…

El tiempo no es lo mismo verlo en Madrid, que puedes decidir si te pones la chaqueta o no; que verlo en zonas donde la meteorología es complicada y es necesaria para viajar, para el campo, para sembrar… El tiempo es una información vital.

¿Le asusta pensar que detrás de las cámaras hay una gran audiencia?

No, no pienso en la audiencia que puede haber detrás. Al final estoy sola en el plató, grabando… y estoy muy a gusto. Me pongo más nerviosa cuando me ponen un teléfono delante para grabar.

Laura es una apasionada del mar, sin embargo manda un mensaje de preocupación para que cuidemos el planeta.

¿Cómo está el planeta? ¿Es cierto que estamos contaminando tanto? ¿Tan mal lo hacemos?

Nunca antes había habido tanto CO2 como hay ahora en la atmósfera. Hace poco registraron un récord de CO2 en la isla de Tenerife, en un observatorio alejado de la contaminación de las ciudades, y cercano al mar y en plena montaña.

Por tanto, si en estos lugares, con unas mejores condiciones, hay tanta contaminación de CO2, imagina los niveles que pueden tener las grandes ciudades y lo que estamos respirando.

¿Y esto en qué se traduce?

Pues que cada vez hay más contaminación, más alergias, más reacciones…

¿Qué mensaje daría a los negacionistas que señalan que el calentamiento global no existe?

El calentamiento global está ocurriendo. A lo largo de la historia ha habido muchos cambios climáticos, que se producen de forma natural. Pero de lo que no hay duda, es que ahora nuestra forma de vida produce una cantidad tremenda de CO2.

Y este CO2 que se mantiene dentro de la atmósfera, crea una especie de efecto rebote, que es el efecto invernadero. Y esto ya no es natural, sino que es forzado. La temperatura del planeta está subiendo de forma paulatina…

Pero sigue habiendo gente que dice que hace frío en invierno y calor en verano… vamos que es normal…

Sí, porque los cambios climáticos son prácticamente imperceptibles en muchas generaciones. Sin embargo, ahora estamos viendo cómo se derriten los polos, cómo llegan olas de calor tremendas o cómo surgen incendios, como en California, que duran meses… Todos los estudios nos dicen que el clima está cambiando debido al calentamiento global que generamos los humanos.

¿Cómo podemos ayudar desde cada uno de nosotros?

Cada gesto cuenta. Y en parte, estamos concienciados. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un coche, queremos modelos que consuman poco… En general hay que darse cuenta que todos lo que hacemos tiene un coste y un consumo.

Por ejemplo, encender la tele consume; poner el aire acondicionado, también; y lo mismo con la calefacción… Todo esto genera gases de efecto invernadero. Y probablemente no nos hayamos planteado nunca que si compramos un producto que viene de lejos, estamos emitiendo más CO2 a la atmósfera que si realizamos una compra de proximidad… Tenemos que ponernos las pilas porque esto se nos está yendo de las manos.

¿Deberíamos comprar con más cabeza?

Sí, no solo tenemos que comprar productos ecológicos, sino que además hay que consumir con cabeza, de forma responsable. Es decir, adquirir solo aquello que necesito. Si veo, por ejemplo, que puedo estirar unos años más la vida de un producto, pues es mejor eso que comprar por comprar, para seguir tirando y generando más basura. Solo tenemos un planeta.

Laura Madrueño en el plató de televisión.

¿Ve a la industria del automóvil concienciada?

Sí, la industria del automóvil está conciencia y lo está haciendo muy bien transformándose hacia la venta de coches más ecológicos.

Desde luego no hay vuelta atrás… La industria del automóvil ya ha virado al coche eléctrico…

Sí, aunque también hay que tener en cuenta ahora cómo tratar las baterías cuando llegan al final de su vida útil. Lo que hay que hacer es analizar no solo las emisiones que produce un vehículo al circular, sino el conjunto de las emisiones (en la fabricación, en el uso, en el reciclaje…) Hay que pensar en el conjunto…

Además de ser una profesional de la información meteorológica… ¿En qué proyectos está trabajando?

Este año con el Covid 19 está todo siendo muy raro. Pero bueno… En los últimos años, además de la televisión, también hago eventos, charlas de concienciación…

Y también hacemos unos documentales con la productora 'We Are Water Films'. Son documentales submarinos para concienciar. Queremos mostrar la cantidad de plásticos y contaminación marina; el problema de la sobrepesca y la captura de animales como el tiburón que es fundamental en el equilibrio marino y los estamos aniquilando…

¿Es una buena forma de compaginar el deporte que ama (la natación) con dar un mensaje de sostenibilidad?

Son documentales para pequeños y mayores… Cuando te sumerges en el mar no te puedes ni imaginar cómo están los arrecifes. A cinco metros, en muchos lugares (incluso en sitios vírgenes) los arrecifes están muertos. Nos estamos cargando todos los ecosistemas marinos. Los arrecifes al estar fijos y como no se pueden mover, si sube la temperatura del mar, mueren… Lo estamos viendo y queremos transmitirlo a través de los documentales.

¿Lo quiere convertir en su legado?

No tengo hijos todavía pero ya tengo un cargo de conciencia tremendo porque no les podré llevar dentro de 30 años a sitios por los que yo he buceado porque van a desaparecer…

Vamos a ver unos cambios espectaculares en muy poco tiempo y vamos a dejar un mundo muy diferente al que conocemos. Es una pena. Por ello quiero que si algún día tengo hijos puedan ver estos documentales y también leer un libro que estoy escribiendo sobre mi relación con el mar.

Entre todos tenemos que hacer algo para salvar esta maravilla que tenemos…

