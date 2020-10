El coche de Mario Sandoval: "Desde que voy en un eléctrico ya no me ponen multas de aparcamiento"

Mario Sandoval (43 años) es uno de los cocineros de Moda en España. Chef del restaurante Coque en Madrid, Mario, junto con sus hermanos, se esfuerza cada día en transmitir su conocimiento en una experiencia gastronómica de dos horas y media de duración.

Un conjunto de vivencias para todos los sentidos que dejan entrever sus múltiples reconocimientos (tiene dos estrellas Michelin, tres soles de Repsol y diferentes premios nacionales). Además, Mario está muy centrado en la comida sostenible, respetuosa con el medio ambiente.

Por ello ha llegado a un acuerdo con la marca DS para ser embajador de la misma y compartir valores y sinergias.

Un trato que durante la pandemia, por ejemplo, ha llevado a buen puerto una nueva línea de negocio con entrega a domicilio de su menú por medio de coches eléctricos.

Mario atiende en esta entrevista a JALEOS de EL ESPAÑOL para hablar de coches, de movilidad sostenible, de viajes, de su restaurante Coque y de la situación que la pandemia del coronavirus está dejando en el sector de la restauración…

Mario Sandoval y Vicky Martin Berrocal en un evento en Madrid. GTres.

Mario al ser embajador de DS… te moverás con un coche de esta marca del Grupo PSA… ¿Cuál es tu coche para el día a día?

Ahora voy en el DS 3 Crossback e-Tense. Lo utilizo a diario para moverme por Madrid por la comodidad que supone desplazarte en un coche eléctrico. Con su autonomía de 280 kilómetros me basta… incluso para mí que vivo fuera de Madrid.

¿También tienes el DS7 Crossback e-Tense?

Sí también lo tengo. El DS 3 Crossback e-Tense es un eléctrico puro y el DS7 Crossback es un híbrido enchufable.

Has probado entonces toda la gama de la marca…

Bueno me falta el DS 9, la nueva berlina que llega ahora. Este todavía no lo he conducido…

Entonces… ¿te has pasado al coche electrificado?

Hasta ahora mis coches habían sido todos de gasolina, es decir con motor de combustión… Pero ahora he descubierto las ventajas del coche electrificado…

Por ejemplo, llego a Madrid a una reunión, y puedo aparcar en una zona SER, ya sea azul o verde; puedo dejar el coche en cualquier plaza, puedo entrar en la Almendra Central... Es una liberación.

El chef Mario Sandoval junto al DS 7 Crossback e-Tense, un SUV híbrido enchufable.

No creas que todo el mundo sabe que con un eléctrico puedes aparcar gratis en Madrid…

Antes con los parquímetros era un lío, porque a veces no tenías saldo en la aplicación, otras veces no llevabas monedas o la tarjeta, otras la máquina estaba atascada… Total que siempre llegaba tarde a los sitios. Y ahora en cambio, el coche eléctrico me genera tranquilidad y una paz…

Si yo te dijera la cantidad de multas que tenía antes con los coches anteriores de aparcamiento… Ahora en cambio, nada de nada. No voy ni a los parkings. Dejo el coche en la calle…

¿Circulas con menos estrés entonces?

Primero intento aparcar en las zonas azules y si no hay zonas azules pues lo dejas en los verdes. Pero es que además, una vez que aparcas allí se puede quedar el coche toda la semana aparcado en la calle. Y todos los días que tú quieras… Es una liberación absoluta.

¿Y estás concienciado con la movilidad sostenible?

Desde que hicimos el acuerdo con DS y conduzco el híbrido enchufable o el eléctrico puro no he ido a una gasolinera en los últimos seis meses. Y estoy feliz. Feliz de no ‘quemar’ gasolina y depender del petróleo.

Si dentro de unos años cuando España ya está más avanzada en los puestos de recarga, muchísima población se irá al eléctrico. El auge del coche eléctrico vendrá en un futuro inmediato…

Mario Sandoval ha creado recientemente CoquettoGo, la línea de reparto a domicilio.

¿Y para viajes más largos? ¿Te apañas?

Si ya tengo un viaje más largo, me muevo con el DS7 Crossback. Así los primeros kilómetros son en eléctrico, pero luego ya el coche circula en híbrido. Y en híbrido tiene una autonomía de cerca de 800 kilómetros.

Es un coche más para viajar, tiene un habitáculo muy amplio, nos viene mejor porque en mi familia somos muchos y con este coche, además, tienes la sensación de ir seguros, vas muy a gusto…

¿Por qué crees que el coche eléctrico todavía no lo conduce mucha gente?

Todavía España no está preparada para andar con un coche eléctrico al 100%. Todavía quedan algunos años más, sobre todo en la infraestructura de recarga. España tiene que superar todavía esa barrera de las infraestructuras en el coche eléctrico… Hay mucho margen de mejora…

¿Cómo eres al volante?

Me gusta disfrutar de la conducción, del paisaje… Sí es cierto que si en algún momento tengo un asunto de trabajo y me llaman, pues cojo la llamada con el manos libres y hablo de lo que tenga que hablar, pero realmente cuando voy en coche me gusta ir centrado en conducir. Me gusta sentir el coche…

Hay que tener en cuenta que hay muchos factores que te despistan… Pero yo soy de los que disfruto de la conducción y voy centrado en ella.

Mario Sandoval es un convencido del coche eléctrico.

¿Eres ágil conduciendo o prefieres ir despacio?

Al final con esta vida que llevamos siempre vamos con prisas. Y hay algunas veces que más un poco más ágil… pero con la edad te vas transformando. Cuando pasas de los 40 las cosas las ves de otra manera. Vas más tranquilo a los sitios. Antes siempre iba más acelerado a todos los lados. Ahora valoro más otras cosas…

Entonces… ¿prefieres conducir? De pasajero… ¿nada de nada?

Sí, sí… yo soy de conducir. Soy muy mal pasajero… (risas)

¿Cómo surgió ser embajador de DS? ¿Te lo propusieron ellos, te acercaste tú a la marca?

Todo comenzó por medio de una relación de amistad con Ana Velosillo, la directora de Comunicación de la marca. Fue la persona de DS que contactó con nosotros. Vimos que había muchas sinergias y sintonía entre las dos marcas, entre DS y nuestro restaurante Coque.

¿Cuáles son esos valores que compartís DS y Coque?

La elegancia, el diseño, la innovación, la confortabilidad del vehículo… había muchos puntos comunes que estaban muy presentes.

¿La sostenibilidad, también?

Me gusta mucho DS como marca francesa por su confort, por su eficiencia… y también por la sostenibilidad, claro. Yo lo comparo mucho con mi cocina que intentamos aprovechar todo al 100%.

A todo lo sacamos rentabilidad para ser eficientes, sobre todo por defender el medio ambiente y el planeta. Y empezamos a indagar una marca y otra… Había muchos puntos de conexión.

¿La cocina también puede ser sostenible?

Tanto en DS como en Coque lo tenemos muy claro. Caminar juntos estos años para crear un mundo mejor y respetar el medio ambiente. Por ejemplo, durante la pandemia hemos creado la línea Delivery de Coque y esto es algo que se hace con un coche eléctrico… Es un aspecto que encaja a las dos empresas.

¿Por qué con DS y no con otra marca?

Al cabo del año te proponen muchas cosas o surgen muchas propuestas… Y con DS hablamos de colaborar, de hacer cosas que nos sumen a las dos partes… Te quedas con las propuestas con las que realmente compartes y aprendes. Al final nos reunimos los tres hermanos (Rafael, el sumiller; Diego, el ‘maître’ y yo) y nos dijimos vamos a compartir la experiencia de la marca y sus avances en electrificación.

¿Cómo es el acuerdo con DS?

Nos propusieron eso, que sintiéramos la marca, que nos ayudaran un poco a crecer como empresa y como compañía y la verdad es que estamos muy contentos, porque cuando las cosas surgen con naturalidad, al final la experiencia es mejor, las vivencias son mejores… Y realmente es una unión que yo espero que sea para más años.

¿Cómo estás viviendo la situación del coronavirus con la restauración como sector afectado?

Ahora estamos en una situación muy delicada, porque, además, no hay turismo y la ciudad está cerrada. Los hoteles de lujo, la mayoría de ellos están cerrados. Y claro nosotros vivimos de los clientes de Madrid, pero también de los que vienen de fuera de Madrid o incluso de fuera de España. Llevamos meses muy duros.

Y lo que estamos haciendo es afrontarlo con la mayor dignidad. Estando lo más cerca de nuestro equipo, ajustando todos los gastos para poder salir adelante, pero la alta cocina está en una situación muy delicada y sobre todo en Madrid, una ciudad que ha sido muy castigada por la pandemia. Y recuperar esa confianza se va a tardar.

¿Qué mensaje se puede trasladar al público para intentar seguir adelante?

Hay que seguir la normalidad que nos plantean y actuar con responsabilidad. Todos tenemos que ser responsables. Por ejemplo, en los restaurantes los clientes tienen un lugar seguro. Todo el mundo tiene su gel hidroalcohólico, hay distancia de seguridad, se toma la temperatura… Nosotros seguimos todas las medidas que nos han puesto de forma estricta y creo que un restaurante es un lugar seguro.

La clave es no parar, pero con responsabilidad…

Es una partida donde tenemos que jugar todos con la máxima responsabilidad, para así poder seguir creando empleo y seguir manteniendo el consumo… Actuar como nos dice la ley y el Gobierno, pero sin dejar de hacer las cosas…

¡Qué difícil es buscar un equilibrio entre mantener el consumo y tener bajo control la pandemia!

Es cierto que hay una parte de la población con más riesgo y con los que hay que tener cuidado, como los mayores y las personas que estén más delicadas de salud. Pero el resto de la población, los más jóvenes y para los que se ha demostrado que el virus es menos dañino… deben seguir creando empleo y dar trabajo…

¿Qué tal se lleva en Coque los nuevos horarios con la pandemia?

Ahora las cenas las hemos adelantado a las ocho de la tarde. Nos hemos sumado a la campaña que dice que en Madrid se cena a las ocho. De esta manera, los clientes pueden estar desde las ocho y hasta las once de la noche…

Sin embargo, la gente está un poco reacia. Además, como tampoco hay mucha movilidad en algunos municipios… Entre las limitaciones y los nuevos horarios… han caído las reservas en picado en toda la restauración.

Estas dos semanas están siendo muy duras… Ten cuenta que nosotros nos dedicamos a la restauración de lujo, y claro hay que venir a disfrutar, hay que tener alegría, confianza… Además, ofrecemos una experiencia. La experiencia con Coque dura dos horas y media.

¿Cómo habéis innovado para seguir adelante?

Desde que se abrió Madrid el 8 de junio hemos estado abiertos todos los días, incluso los domingos para salvar la situación y estar cerca de los clientes. Y también hemos desarrollado una línea ‘delivery’ (entrega a domicilio), CoquettoGo, y ahí estamos todos los días trabajando, con ideas nuevas para salir delante de esta situación. Con CoquettoGo la entrega se hace con coche eléctrico y bici eléctrica.

¿Cuál es tu plato estrella?

En Coque tenemos un menú, que es una experiencia… con entrantes, primeros, otros platos… Es un conjunto. Pero si tuviera que elegir un plato que me representara, diría que me quedo con el cochinillo lacado. Es el plato más especial de Coque, además, terminamos el menú con él y es muy representativo de la casa.

¿Qué les dirías a los políticos que toman decisiones si fueran a tu restaurante a cenar?

En Coque hemos tenido muchas personas conocidas, que viven en Madrid. Y también otros tantos de fuera de Madrid que vienen a comer o cenar a Coque. Entiendo que esta situación supera mucha gente. A los políticos, a nosotros, a todos… Pero les diría que tiene que haber más consenso, que todos tienen que remar en la misma dirección.

