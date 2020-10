Carlos Seguí y la 'influencer' Nuria González rompen su relación: desvelamos los motivos

Carlos Seguí (44 años) y la conocida influencer Nuria González (100Vestidos) han roto su relación sentimental tras varios meses juntos, según ha podido confirmar este diario en exclusiva. El empresario mallorquín, que recuperó la ilusión con Nuria tras su polémico divorcio de la presentadora Patricia Conde (40), llevaba una vida tranquila y alejada del foco mediático en los últimos tiempos.

Sin embargo, su romance con la instagrammer madrileña lo devolvió a la primera línea de la actualidad informativa. Tal y como apuntan a este periódico fuentes cercanas a la ya expareja, la filtración de la noticia de su romance y el hecho de verse en todos los medios de comunicación, impresos y digitales, provocó una gran presión sobre Nuria. Ante esto, y a pesar de que ambos se encontraban tremendamente ilusionados, la joven decidió romper la relación con Seguí.

Carlos Seguí y Nuria González en un combo de Jaleos. Gtres y redes sociales

Según desvelan a este diario personas próximas al empresario y la experta en moda y protocolo, ellos estaban viviendo su incipiente historia de amor en Palma de Mallorca, el cuartel general de Carlos Seguí y donde tiene no solo sus casas, sino también la sede de algunas de sus empresas.

Tras el tsunami mediático provocado por la noticia de su flamante nueva relación, Nuria González no terminó de encajar bien el interés suscitado por su vida íntima y tomó la decisión de romper todo y volver a Madrid. No fue fácil para ella, especialmente porque Carlos insistió durante semanas e incluso meses para que volviera a Palma de Mallorca junto a él. La discreción y el hermetismo han reinado siempre en esta pareja, que además ha optado por evitar pronunciarse en los medios de comunicación que han contactado con ellos.

Breve e intenso amor

Nuria González, conocida en el ciberuniverso de las it-girls como 100Vestidos, es estilista, personal shopper y a veces, como la mayoría de profesionales del sector, ejerce también como modelo de determinadas firmas con las que hace puntuales colaboraciones publicitarias. La joven es toda una experta en redes sociales, las marcas apuestan por ella y sus seguidores no dudan en preguntarle rápidamente de dónde son las prendas que lleva en cada momento. Lo último, un sombrerito de cuadros estampados de la marca portuguesa Parfois que por la influencia de Nuria ya ha logrado agotarse en la página web de la firma.

Ver esta publicación en Instagram Oficina en casa ✨ Una publicación compartida de Nuria González (@100vestidos) el 22 Oct, 2020 a las 11:40 PDT

Entre los célebres seguidores que siguen las aventuras diarias de Nuria González en Instagram, quien ya cuenta con casi 100.000 followers, se encuentran el actor Miguel Ángel Silvestre (38), la diseñadora Elena Tablada (40), la ex Miss España Lorena Van Heerde (37) y la también influencer Rocío Osorno (32).

Cuando se conoció el romance entre Carlos Seguí y Nuria González, su relación estaba en los inicios. En concreto, el empresario inmobiliario y la it-girl comenzaron en el último trimestre de 2019. Con la ilusión propia de quien encuentra en alguien a su media naranja, enseguida realizaron exóticos viajes en sus tiempos de descanso, como el que los llevó hasta Dubái en plena Navidad. Seguí y González tomaron un vuelo hasta el citado emirato y allí visitaron a Susana, hermana de Nuria, que vive la ciudad de oro desde hace algún tiempo.

Si bien en ningún momento compartieron fotos juntos en sus respectivas redes sociales, sí que dejaron buena muestra del cariño que empezaba a nacer tanto en los likes en sus publicaciones como en algunos comentarios, siempre con respuesta por parte del otro.

Polémico divorcio de Patricia Conde

En estos días, Carlos Seguí vuela solo y es alguien totalmente independiente. No obstante, su nombre no llegó a la vida pública hasta el verano del año 2010. El mallorquín, socio de varios restaurantes de Madrid y CEO de la empresa Charly & Lucas Promotions, encontró entonces el amor junto a Patricia Conde, que acababa de romper con el cantante Dani Martín (44) y se hallaba en la cresta de la ola por su éxito frente al magacín Sé lo que hicisteis en La Sexta.

Dos años más tarde decidieron pasar por el altar y celebraron una espectacular boda a la que acudió lo más granado de la alta sociedad balear, madrileña y algunos rostros conocidos de la televisión. Tan sólo un año después llegó al mundo su primer y único hijo en común: Lucas Seguí Conde, el principal motivo de sus desencuentros. Meses más tarde, ya en 2014, el matrimonio decidía separarse protagonizando un polémico divorcio cargado de gravísimas acusaciones.

Llevando a cabo una reprobable estrategia judicial, Conde interpuso una querella contra su exmarido acusándolo de malos tratos psicológicos. Tras más de tres años de guerra en los tribunales, en mayo de 2017, Seguí fue absuelto. Reticente a conceder entrevistas, cuando las aguas ya estaban algo más calmadas, Carlos se abrió en canal y posó para la revista Vanity Fair.

En sus páginas confesó que la relación con la madre de su hijo había vuelto a ser cordial pero que aquel tiempo en el que fue señalado como un presunto maltratador psicológico fue un infierno. "Era una estrategia procesal para quedarse con el niño. Si un abogado te propone: 'Si dices esto, conseguirás que tu hijo viva en Madrid', te puedes dejar llevar. Yo no lo hubiera hecho. Me parece inmoral. Estuve 35 días sin ver a mi hijo. Tenía siete meses y tuve miedo de que no supiera quién era su padre", declaró para la citada publicación.

[Más información: Patricia Conde cambia de 'look' y sus seguidores le piden que vuelva a ser rubia]